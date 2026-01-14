²áµî»ËÌäÂê¡¢²ò·è¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤«¤éÃå¼ê¤Ø¡Ä´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï13Æü¤Î´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢»³¸ý¸©¡¦Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ë¿åË×¤·¤Æ¤¤¤ë°ä¹ü¤ÎDNA´ÕÄê¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£²áµî»ËÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÆ»Åª¶¨ÎÏ¤Ë¸þ¤±¡¢Î¾¹ñ¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±Æü¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼óÇ¾²ñÃÌÄ¾¸å¤Î¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö1942Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î±§Éô»Ô¤Ë¤¢¤ëÄ¹À¸Ãº¹Û¤Ç183¿Í¤Î´Ú¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤¬¿åË×»à¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢80Í¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿ºòÇ¯8·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯°ä¹ü¤¬½é¤á¤ÆÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Ï°ä¹ü¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤ÎDNA´ÕÄê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ä¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åË×»ö¸Î¤Ï¡¢1942Ç¯2·î3Æü¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Î³¤´ß¤«¤é1¥¥íÎ¥¤ì¤¿³¤Äì¹£Æ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÍîÈ×»ö¸Î¤À¡£»àË´¼Ô¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë136¿Í¤¬¶¯À©Æ°°÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö¤Û¤Üµß½õ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ»ö·ï¤ò½Ì¾®¡¦±£ÊÃ¤·¤¿¤¬¡¢1991Ç¯¤ËÄ«Á¯¿Íµ¾À·¼Ô¤ÎÌ¾Êí¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ïº£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²áµî»ËÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¿ÊÅ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¿¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤â¡ÖDNA´ÕÄê¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎÄ´À°¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£ÍûºßÌÀÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢²áµî»ËÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ´ÚÆüÎ¾¹ñ¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´ÚÆü¤Î²áµî»ËÌäÂê¤È¡¢·ÐºÑ¡¦°ÂÊÝÊ¬Ìî¤ÎÌ¤Íè¶¨ÎÏ¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡Êtwo-track¡Ë¡×ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯8¡¦15¸÷ÉüÀá¡Ê²òÊüµÇ°Æü¡Ë¤Î·Ä½Ë¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö²áµî¤òÄ¾»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤àÃÎ·Ã¤òÈ¯´ø¤¹¤Ù¤»þ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÈÌ¤Íè»Ö¸þÅª¤Ê¶¦À¸¶¨ÎÏ¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
Æ±·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î´ÚÆü°Ö°ÂÉØ¹ç°Õ¤ä2023Ç¯¤Î¶¯À©Ä§ÍÑ¡ÖÂè»°¼ÔÊÛºÑ¡×¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¤¤¹¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯6·î¤Î½¢Ç¤¤«¤éº£²ó¤Î²ñÃÌÁ°¤Þ¤Ç¤ËÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤È3²ó¡¢¹â»Ô¸½¼óÁê¤È1²ó¤Ê¤É¡¢·×4²ó¤Î´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî»ËÌäÂê¤¬Ä¾ÀÜ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Î¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÚÆüÎ¾¹ñ¤¬Èæ³ÓÅªÂÐÎ©Í×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ä¹À¸Ãº¹ÛÌäÂê¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¡¢°Ö°ÂÉØ¤ä¶¯À©Ä§ÍÑÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÆñÂê¤Î²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÂ¤¬¤«¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²å»³¡Ê¥¢¥µ¥ó¡ËÀ¯ºö¸¦µæ±¡¤Î¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥ß¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡¢¡ÖÌ±´ÖÃæ¿´¤À¤Ã¤¿Ä¹À¸Ãº¹Û¤ÎµÄÏÀ¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÅØÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÃÊ³¬¹â¤¤¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å´ÚÆü´Ø·¸¤ÎÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÃ¡Ê¤¤¤·¤º¤¨¡Ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï13Æü¡¢¥¹¥¥ã¥à¡Êº¾µ½¡ËÈÈºá¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄ¶¹ñºÝÈÈºá¤Ø¤Î¶¦Æ±ÂÐ±þ¤â¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ·Ù»¡Ä£¤Î¼çÆ³¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¹ñºÝ¶¦½õ¶¨µÄÂÎ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¶¦½õ¤òÀ©ÅÙÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹ç°ÕÊ¸¤âºÎÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤â¡Ö¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÈ¿¥Åªº¾µ½¤ÏÎ¾¹ñ¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢▷½ÐÆþ¹ñ¤Î´ÊÁÇ²½ ▷½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¿ä¾© ▷µ»½Ñ»ñ³Ê¤ÎÁê¸ß¾µÇ§¤Î³ÈÂç¡Ý¡Ý¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤Î³èÀ²½ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢¾¯¿Í¿ô²ñÃÌ¡Ê20Ê¬¡Ë¤È³ÈÂç²ñÃÌ¡Ê68Ê¬¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢Ìó1»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊ£»¨¤«¤Äº®ÆÙ¤È¤·¤¿¹ñºÝÃá½ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ÚÆü´Ö¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¡ÊÎ¾¹ñ¤Ï¡Ë°ì»þ¤Î¿É¤¤²áµî¤Î·Ð¸³¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢´ÚÆü¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë´ÔÎñ¤¬²á¤®¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê60Ç¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢³ÊÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤â¤Þ¤¿¡¢¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ë´ÚÆü´Ø·¸¤Î¶¯¿Ù¤µ¤ò¼¨¤»¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¤ÎÂçÅýÎÎ¤Î¤´Ë¬Ìä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÜÇ¯¤¬¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ò¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£