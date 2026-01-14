¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥«¡¼¥¯¡¡WBC¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¼ç¾½¢Ç¤¡¡¥É·³¤È¤Îºòµ¨WS¤ÇOPS.980¤È³èÌö
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯Êá¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¹ñ¶¤Ë¶á¤¤¥á¥¥·¥³¡¦¥Æ¥£¥ï¥Ê½Ð¿È¡£¥«¡¼¥¯¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¡¢¥ì¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥À¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¡¼¥¯¤Ï2ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇÎ¨.282¡¢½ÐÎÝÎ¨.348¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.421¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢76ÂÇÅÀ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.308¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢OPS.980¤È³èÌö¤·¤¿¡£