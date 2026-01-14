¡ÖµþÅÔºÇ¸Å¤Î±Ø¡×¤¬Âç²½¤±!? ±ØÁ°¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤à¡ÖÉÜÆâºÇ¹âÁØ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×³µÍ×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
µþÅÔ»Ô³¹ÃÏ¤òË¾¤à¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤âÀßÃÖ
¡¡JRÀ¾ÆüËÜÉÔÆ°»º³«È¯¤È»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡¢JRµþÅÔÀþ¤Î¸þÆüÄ®±ØÁ°¤Ë·úÀß¤¹¤ëÄ¶¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖJ.GRAN TOWER¡Ê¥¸¥§¥¤¡¦¥°¥é¥ó¥¿¥ï¡¼¡ËµþÅÔ¸þÆüÄ®¡×¤Î³µÍ×¤È´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¥Ñ¡¼¥¹¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´°À®Í½ÁÛ¿Þ¡Û¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡ª¤³¤ì¤¬¡ÖµþÅÔºÇ¸Å¤Î±Ø¡×¤Ë¤Ç¤¤ëÄ¶¹âÁØ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤¹
¡¡¸þÆüÄ®±Ø¤Ï1876¡ÊÌÀ¼£9¡ËÇ¯¡¢´±ÀßÅ´Æ»¡ÊÅì³¤Æ»ËÜÀþ¡Ë¤¬Âçºå¤«¤é±ä¿¤·¤¿ºÝ¤Î»ÃÄêÅª¤Ê½ªÃå±Ø¤È¤·¤Æ³«¶È¡£º£Ç¯¤Ç150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖµþÅÔÉÜÆâ¤ÇºÇ¸Å¤Î±Ø¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¶¶¾å±Ø¼Ë²½¤ä¿·ÅìÀ¾ÄÌÏ©¤ÎÀ°È÷¡¢±ØÄ¾·ë¥Ó¥ë¤Î¿·Àß¡¢±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼À°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÈ×À°È÷¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¶¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥¸¥§¥¤¥°¥é¥ó¥¿¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢ÃÏ¾å38³¬¹â¤µÌó128m¡ÊÁí¸Í¿ô343¸Í¡Ë¡£µþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ë½»Âð·úÃÛ¤È¤·¤ÆºÇ¹âÁØ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÃå¹©¤·¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆóÁØ¿áÈ´¤±¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢·ËÀî¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Àß¤¨¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢18³¬¤ËµþÅÔ»Ô³¹ÃÏ¤òË¾¤à¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µþÅÔ¤Ï·úÃÛÀ©¸Â¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÉÜÆâ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤·úÃÛÊª¤ÏÌó131m¤Î¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯µþÅÔ¥¿¥ï¡¼¡×¡¢¥Ó¥ë¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¸þÆüÄ®±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤ÎµþÅÔ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÅÅ»º¡Ê¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡ËËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ç100.6m¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏµþÅÔ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥Ó¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢µþÅÔ¥¿¥ï¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹â¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
³ùÁÒ,
Ä¹Ìî,
»ûÅÄ²°,
ÇÛÀþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ºßÂð°åÎÅ,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à