Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¼êºî¤ê·ª¤´ÈÓ¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¥È¥ó¥Ü¤Î¸¦µæ¤Ë¤¤¤½¤·¤àÂç³ØÀ¸³è

2025Ç¯9·î¤ËÀ®Ç¯¼°¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢³Ø¶È¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤¤¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤«¤é±ó¤¤ÃÞÇÈÂç³Ø¤ËÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤Î¶á¤¯¤ÎÉô²°¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¤Ï¼«¿æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤òºî¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤´À®Ä¹¤Ö¤ê¤È¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤ß¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
2ºÐ¤´¤í¤«¤éº«Ãî¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤ë
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÀ¸Ì¿´Ä¶³Ø·²À¸Êª³ØÎà¤Ë¤´ºß³ØÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£À¸Ì¿´Ä¶³Ø·²¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡ÖÀ¸Ì¿¡×¤È¡Ö´Ä¶¡×¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸Êª³Ø²Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¿¼¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º«Ãî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²Æ¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Äí¤Ë¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÃî¡¢¥Ð¥Ã¥¿¤ä¥«¥Þ¥¥ê¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾å¼ê¤ËÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼ê¤Ç»ý¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤¿Âµ¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬Ëþ2ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Ç¯¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Æ±ÀÊ¤µ¤ì¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍâÇ¯¤Î²ñ¸«¤Ç¤â½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡Ö·ë¹½Ãî¤Ë¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Äí¤Ç¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥«¥Þ¥¥ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËèÆü²¿²ó¤«Ä¯¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤íÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï»°ÎØ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ³èÈ¯¤ËÍ·¤Ð¤ì¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¢ÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤¯¼Ö¤Ë¤â¤´¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶½Ì£¤È´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º«Ãî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤´Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é¤Ä
¾®¤µ¤Ê¤³¤í¤Ë¤Ï¥¯¥Ì¥®¤ä¥³¥Ê¥é¤ÎÎÓ¤Ç¥«¥Ö¥È¥à¥·¤òÃµ¤·¡¢¤½¤ÎÍÄÃî¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£±¨»³Ü¥¤ÎÍÕ¤Ë¤Ä¤¯¥¢¥²¥Ï¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÄÃî¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Æø¤ä¤«¤ËÌÄ¤¯¥»¥ß¤äÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¥Ð¥Ã¥¿¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃî¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤«¤ì¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Îº«Ãî¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¥È¥ó¥Ü¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤´¼«Ê¬¤Î»Ø¤è¤êÂç¤¤¤¥È¥ó¥Ü¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢´Ö¶á¤ÇÊ£´ã¤äæÂ¤ä»è¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢Êü¤·¤¿¥È¥ó¥Ü¤ÎÈô¤ÓÊý¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤í¤¦¡×¤Èº«Ãî¿Þ´Õ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿2024Ç¯¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤³¤¦²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤¬ÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤È¤¡¢¿åÊ¬Êäµë·¸¤È¥È¥ó¥Ü¸«¤Ä¤±Ââ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÌî»³¤Î¿åÊÕ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤è¤¯½Ð¤«¤±¤¿²Æ¤ÎÆü¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ä¡ÄÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤äº«Ãî¤Ê¤É¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¡Ø¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ãµµá¤äÁÏÂ¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬¡¢º£¤ÎËÜ¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥È¥ó¥ÜÎà¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀìÌç²È¤È¡ÖÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Î¥È¥ó¥ÜÁê¡×¤ÈÂê¤·¤¿³Ø½ÑÏÀÊ¸¤È¤·¤ÆÈ¯É½¡£µþÅÔ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿º«Ãî³Ø¤Î¹ñºÝ³Ø½Ñ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¹Äµï¤Î¥È¥ó¥Ü¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼È¯É½¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½©¤Ë°ðÊæ¤Î¾å¤òÈô¤Ó¸ò¤¦¥È¥ó¥Ü¤Ï¸ÅÌ¾¤Ç¡Ö½©ÄÅ¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÂçÏÂ¤Î¹ñ¤Ï½©ÄÅÅç¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ë¤«¤Ê¼Â¤ê¤ò´ê¤¦¿Í¡¹¤Î¿´¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Öº«Ãî¤¬¹¥¤¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤´Î¾¿Æ¤¬¤ª¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éµ¤¤Å¤²¹¤«¤¯¸«¼é¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼×¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÎ¾¿Æ¤Ë¼Ì¥á¤ÇÁ÷¤ë¥¤¥Þ¥É¥¤Î³ØÀ¸
¸¦µæ¤ä´Ñ»¡¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ëÍý²Ê·Ï¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±óÊý¤«¤éÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤âÂç³ØÆþ³Ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Åìµþ¤È¤Ä¤¯¤Ð¤È¹Ô¤Íè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¡£
¡Ö¡Ê¤Ä¤¯¤Ð¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ë¤É¤¦¤â¼«¿æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¾¯¤·Á°¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Äí¤ÎÈª¤ÇºÎ¤ì¤¿ÌîºÚ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¡¢·ª¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤½¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿Æ¤Ë¼Ì¥á¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥¤¥Þ¥É¥¤Î»Ò¤é¤·¤¤¡£ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ÇºÎ¤ì¤ëÌîºÚ¤Ï¤¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÉØ¤Ç¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤·ª¤´ÈÓ¤Ç¤¢¤ë¡£·ª¤Ï¼êÇí¤¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇí¤¤¤Æ¤¢¤ë·ª¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Í§¤À¤Á¤È¹Ô¤Íè¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ºî¤Ã¤¿¿©»ö¤ò°ì½ï¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Í³¤ò³Ú¤·¤àÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î³ØÀ¸À¸³è¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
Å·¹Ä²È¤Ç¤Ï¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¥Ï¥¼¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¿åÌäÂê¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÏµûÎà¤ä²È¶Ù¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅý¤Ï¾ï¤Ë³ØÌä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ï½ÉÌ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²¿¤«¤ÎÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¹¥¤ó¤Ç¤½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÏ¢ºÜ¡ÖÅ·¹Ä²È¤Î¿©Âî¡×Âè49²ó¡Ë
