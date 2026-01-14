¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤éÈ³¶â¡×¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À¤ò¸ýÀâ¤¯¤¿¤á¤Ë³¹¤Ø¡×¡Ä³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊýË¡
ÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ë¡ÈÁêËÐ¡É¡£¡Ö½ø¤Î¸ý¡×¤ä¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁêËÐ¤¬Í³Íè¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯¹ñÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁêËÐ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÆæ¡É¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÁêËÐ³¦¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿ÇòË²¡×¡Ö¹ñµ»´Û¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¾Æ¤Ä»¹©¾ì¡×¤Ê¤É¡¢³Ñ³¦¤ËÀø¤à¥¦¥éÏÃ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡ØÇòË²¤Ï¤Ê¤¼·ù¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤« ¤À¤ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤³Ñ³¦ÉÔ»×µÄÏÃ¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤Ï¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤«¡©¡Ä¡ÖÏÂ¿©¡×¤È¡Ö³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤Î¶¯¤µ¡×¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥â¥ó¥´¥ë¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤éÈ³¶â
¿©¤ÙÊª¤ÏÉ¡¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç²¿¤È¤«¤Î¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ï¸±¤·¤¤¡£¡¡³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ--¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÙ¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·»Äï»Ò¤¿¤Á¤È¤Î½¸ÃÄÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥â¥ó¥´¥ëÎÏ»Î¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¸µ°°Å·Ë²¤ÎÂçÅç¿ÆÊý¤Ï¡¢1992Ç¯¤Ë5¿Í¤Î¥â¥ó¥´¥ë¿Í¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë³Ñ³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÆþÌç¤·¤¿ÂçÅçÉô²°¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÁá¤¯³Ð¤¨¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¡Ö¥â¥ó¥´¥ë¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤éÈ³¶â¡×¤ò²Ê¤·¤¿¡£
¡Ö·»Äï»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤½ê¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¥â¥ó¥´¥ë¸ì¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÏÃ¤¹¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÅç¿ÆÊý¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤â¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃç´Ö¤¬¥â¥ó¥´¥ë¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÌ©¹ð¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿È³¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¥ë¡¼¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¥â¥ó¥´¥ë¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë³Ð¤¨¤¿¤è¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎºÊ¤È·ëº§¤·¤¿ÂçÅç¿ÆÊý¤Ï¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¸ì¤ÇÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ª¥Þ¥¨¤â¤Ê¡×
¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢·»Äï»Ò¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÂçÅç¿ÆÊý¤ÎÀÎÏÃ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤Õ¤½Ð¤·¤¿¡£
¿·Äï»Ò¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤½¤Î¿ÆÊý¤ä´Ø¼è½°¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¡¢¸ª¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¡£·»Äï»Ò¤«¤é¡¢¡Ö¤è¤½¤Î¿ÆÊý¤¿¤Á¤«¤é¡Ø´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢É¬¤º¤³¤¦ÊÖ»ö¤·¤í¡×¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥ª¥Þ¥¨¤â¤Ê¡×
¤½¤¦ÊÖ¤µ¤ì¤¿¿ÆÊý¤â´Ø¼è¤â¡¢¤ß¤Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢Îä¤ä´À¤â¤Î¤À¤è¤Í¡×
ÆüËÜ¤Î²Î¤ò1¶Ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤½¤ì¤ò²Î¤¤¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë³°¹ñ¿ÍÎÏ»Î¤âÂ¿¤¤¡£¤¤¤Þ¤äËèÄ«¡¢°ìÈÌ»æ¤Î¼ÒÀâ¤Ë¤Þ¤ÇÌÜ¤òÄÌ¤¹¸µÄáÎµ¤Î²»±©»³¿ÆÊý¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆÉ¤ß½ñ¤¤ò³Ð¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¿Í½÷À¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¸ÀÍÕ¤òÁá¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿ÎÏ»Î¤â¤¤¤ë¡£±é²Î¤Ç³Ð¤¨¤¿¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÈÆ»Ï¢¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×--¡£°ÊÁ°¤½¤ÎÏÃ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¹²¤Æ¤¿¸µ²£¹ËÄáÎµ¡£
¡Ø¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤â¡ÄÂçÁêËÐÎÏ»Î¤Î¡Ö¤·¤³Ì¾¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
