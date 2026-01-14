NY³ôÈ¿Íî¡¢398¥É¥ë°Â¡¡ºÇ¹âÃÍÈ¿Æ°¤ÇÍø±×³ÎÄêÇä¤ê
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û13Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï4±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¡¢Á°ÆüÈæ398.21¥É¥ë°Â¤Î4Ëü9191.99¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Íø±×³ÎÄê¤ä»ý¤Á¹âÄ´À°¤Î¤¿¤á¤ÎÇä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÈ¯¹Ô²ñ¼Ò¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ËÀÁµá¤¹¤ë¶âÍø¤Ë10¡ó¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢»ö¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥Ó¥¶¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¡¢24.03¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü3709.87¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢IT¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢¶âÍ»¤ÎJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤Î²¼Íî¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¹Ò¶õ±§Ãèµ¡´ï¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤ÏÇã¤ï¤ì¤¿¡£