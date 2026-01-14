¡Ô2030Ç¯¤ËË½Íî¤¹¤ë³¹°ìÍ÷¡Õ¥Þ¥ó¥¯¥é³¦·¨¤â¾Ç¤ë¡Ö¾¡¤É¤¡¦À²³¤¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡×¤Ä¤¤¤ËÉÃÆÉ¤ß¤Ø
¡Ö¼Â¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î²ÁÃÍ¤Ï²¼¤êºä¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£'25Ç¯½©º¢¤«¤é´°Á´¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çä¤êºß¸Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÁê¾ì¤Ë±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2030Ç¯¤òÌÜ½è¤Ë¡¢ÏÑ´ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ÆÃÏ¤ÇÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÉ¾ÏÀ²È¤Ç¡Ö¥ª¥é¥¬Áí¸¦¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËÒÌîÃÎ¹°»á¤À¡£
¡Ö2030Ç¯¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¼ûÍ×¤Ï°ìµ¤¤ËÈ´¤±¤ë¡×
¸½ºß¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÄ¶¤¨¡×¤Î¶¸Íð¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢'25Ç¯10·î¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯5313Ëü±ß¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤ÏÌó18¡óÁý¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë1¡¦5²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤â19¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢Ê¿¶Ñ9781Ëü±ß¤ÈÂçÂæÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä°ìÈÌ¿Í¤Ç¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤ÎÎ°è¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¸å¤ËÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÃÆ¤±¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁã¤´¤â¤ê¼ûÍ×¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤â¤Ä¤¤¤ËÊø²õ¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¡Ö2030Ç¯Âå¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¿¼¹ï¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£µþÅÔÂç³Ø·ÐºÑ¸¦µæ½ê¶µ¼ø¤Î¿¹ÃÎÌé»á¤¬¡¢¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öº£¸å¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¿Í¸ý¤Ï'30Ç¯º¢¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¨¤É¤â¹³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¸ý¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÉÔÆ°»ºÁê¾ì¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¼ûÍ×¤â°ìµ¤¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÂçÁêÂ³»þÂå¡×
¥³¥í¥Ê¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ºîÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²¼Íî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ô¾ì¤À¤¬¡¢¡Ö¿Í¸ý¸º¡×¤È¤¤¤¦³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤¸½¾Ý¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤ÎËÒÌî»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¼óÅÔ·÷¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï900Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô¤Ï75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¡£¤½¤·¤Æ'25Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿Í¸ý¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëÃÄ²ôÀ¤Âå¤ÏÁ´°÷¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÔÆâ¤ÇÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÇÛ¶ö¼Ô´Ö¤Î¡Ø°ì¼¡ÁêÂ³¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é10Ç¯¤Ç¹âÎð¤Î¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤Î¡ØÆó¼¡ÁêÂ³¡Ù¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÁêÂ³¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂß¤¹¤«Çä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ØÂçÁêÂ³»þÂå¡Ù¤ËÆÍÆþ¤·¡¢²È¤¬Í¾¤ê²á¤®¤ÆÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÔÆâÁ´ÂÎ¤¬²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Á³Ê¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë³¹¤È¥¬¥¯¥Ã¤È²¼¤¬¤ë³¹¤È¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
·îÅç¡¢¾¡¤É¤¡¢À²³¤¡¢Åì±À¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¸Â³¦¤Ç¤¹
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°²¼Íî¤¹¤ë³¹¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬ËÁÆ¬¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤À¡£ÆÃ¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÒÌî»á¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡ÖÅê»ñ¤ÇÍ·¤Ð¤ì¤¿³¹¡×¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·îÅç¡¢¾¡¤É¤¡¢À²³¤¡¢Åì±À¤Ï°Û¾ï¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ª°ã¤¤¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï·úÊª¤è¤êÅÚÃÏ¡£ÅÚÃÏ¤Ï·ÐÇ¯Îô²½¤»¤º¡¢±Ê±ó¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ï¹©¾ì¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¿Í¤¬½»¤à¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ê¤Î¤ÇÃÏÈ×¤âÆð¼å¤Ç¡¢ºÒ³²¤Ë¤Ï¼å¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î³¹¤Ë¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ú¸åÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡Ô2030Ç¯¤ËË½Íî¤¹¤ë³¹°ìÍ÷¡Õ¤Ë¤ç¤¤Ë¤ç¤Áý¿£¡Ö²¼Ä®¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤òÀäÂÐ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ù¤Ø¤Ä¤Å¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯1·î19Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ô2030Ç¯¤ËË½Íî¤¹¤ë³¹°ìÍ÷¡Õ¤Ë¤ç¤¤Ë¤ç¤Áý¿£¡Ö²¼Ä®¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤òÀäÂÐ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
