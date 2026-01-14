¹âÌÚË»á¡¢DeNA¡¦ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡×¡Ä¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿DeNA¤ÎÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯½Ð±é¤·¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤â¡Ö¤½¤¦¡×¤ÈÆ±Ä´¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤¬¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Æ¥À¥á¤Ê¾ì¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö²¡¤·¤Ë¼å¤¤¤È¤«¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤òµâ¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸½Ìò¤Î»þ¤«¤é¥³¡¼¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¡¢´ÆÆÄ¤À¤«¤é·èÄê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù