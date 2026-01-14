Â©»Ò¤¬¡ÖÂè°ì»ÖË¾¤Ï»äÎ©¤À¤±¤É¡¢Ìµ½þ²½¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È³Ú´ÑÅª¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤«¤é¤â¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤¬Ìµ½þ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë£°±ß¤ÇÄÌ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤È¤Ï
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ø¶ÈÎÁÁêÅö³Û¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤Î½¢³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤éÇ¯11Ëü8800±ß¤ò¾å¸Â¤È¤·¤¿»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã½êÆÀÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÇÇ¯39Ëü6000±ß¤Þ¤Ç¼ø¶ÈÎÁÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤Ë»Ù±ç¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ø¶ÈÎÁÉôÊ¬¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£»Ù±ç¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢²È·×È½ÃÇ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤ä¡¢»Ù±ç¾å¸Â³Û¤ò¸½¹Ô¤Î39Ëü6000±ß¤«¤é45Ëü7000±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ë°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ÅÙ¤Ï³È½¼¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤äÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤ÏÇ¯ÅÙ¤´¤È¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ½þ¤Ç¤â»Ä¤ëÄÌ³Ø»þ¤ÎÉéÃ´
»äÎ©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Æþ³Ø¶â¤ä»ÜÀßÀ°È÷Èñ¡¢¶µºàÈñ¡¢À©ÉþÂå¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÈñ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆþ³Ø»þ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»Ù½Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤«¤é¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤ÏÌµ½þ¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ï¿ô½½Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ»Ò¶¡¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ë²Ã¤¨Æþ³Ø¶âÅù¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½éÇ¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÉéÃ´³Û¤¬Ìó103Ëü±ß¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ù½Ð¤Ï¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö£°±ß¤ÇÄÌ¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²È·×¤Î½àÈ÷¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ¤Î»þ´ü¤äÊýË¡¤ò¸í¤ë¤È¡¢»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¬ÍÑ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù±ç³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÈÄí¤´¤È¤ËÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤äÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÀâÌÀ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¤ËÀ©ÅÙ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²È·×Á´ÂÎ¤Ç¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤ë»ëÅÀ
»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ï¡¢²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤»Ù±çºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿Ê³Ø¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÇ¯È¯À¸¤¹¤ë½ôÈñÍÑ¤ä¡¢Éô³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÐÈñ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ù½Ð¤ò¸«ÄÌ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê³ØÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È³Ú´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ï°ú¤Â³¤¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿²È·×Àß·×¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ½þ²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¿Ê³Ø·×²è¤òÎ©¤Æ¤è¤¦
»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÉéÃ´¤òÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌµ½þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢Æþ³Ø¶â¤ä»ÜÀßÀ°È÷Èñ¡¢¶µºàÈñ¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë»Ù½Ð¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤À¤±¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤ä¿½ÀÁ¼êÂ³¤¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿Ê³ØÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºß³ØÃæ¤Ë·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¡¢¿ôÇ¯´Ö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿²È·×Àß·×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¿Ê³Ø·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
