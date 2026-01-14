シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」の最終回で描かれたナンシー・ウィーラーの結末には、演者ナタリア・ダイアーの「強いこだわり」が反映されていたようだ。キャラクターにとっても自身にとっても「完璧」だったという結末について、ダイアーが米に語っている。

STRANGER THINGS: SEASON 5. Natalia Dyer as Nancy Wheeler in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

最終章「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」で、ナンシーは恋人ジョナサンと別れて自分の道を歩むことを決め、妹ホリーと世界を救うために勇敢に戦った。最終話『第8章 表側の世界』のエピローグでは、ナンシーがエマーソン大学を中退し、新聞社で研修生としてキャリアを歩み始めたことが明かされる。その理由について、ナンシーは「大学にウンザリ」して「外の世界に出て現実社会に挑戦したくなった」と説明していた。

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Charlie Heaton as Jonathan Byers and Natalia Dyer as Nancy Wheeler in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF © 2025

演者のダイアーは、「ナンシーが学校を辞めるという点について、私は強くこだわりました」とインタビューで明かしている。「ダファー兄弟は、よく“どう思う？”と意見を聞いてくれます。すごく協力的で、“自分のキャラクターをどう見ている？”とか“どこへ向かうと思う？”と、俳優たちに確認してくれるんです。それが本当に素敵だと思いました」。

ナンシーの結末について、ダイアーは「ナンシーが学校に戻るとは思えなかった」と自身の考えを振り返る。「彼女が学校にいる姿が想像できなかったんです。（ダファー兄弟に）“どうかお願いします。どうしても無理です”と伝えました」。そんな彼女の思いを、ダファー兄弟は脚本に反映させたようだ。

「エピローグを読んだ時は、“ああ、これは完璧だな”と感じたのを覚えています。私にとっても、ナンシーにとってもね。心から満足しました。」

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Natalia Dyer as Nancy Wheeler and Charlie Heaton as Jonathan Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

「ストレンジャー・シングス」全5シーズンを通して、ナンシーは親友バーバラの死やモンスターとの過酷な戦いを経験し、たくましい“戦士”として成長してきた。こうした歩みを踏まえ、ナンシーが「（大学で）レポートを書いて提出する姿は想像できなかった」とダイアーは語る。

「ある意味、難しいことです。キャラクターたちに深い愛情と親しみを感じているからこそ、多くのことを願ってしまう。その一方で、地に足をつけた結末にしたい。どのキャラクターにとっても、本当に良い結末になったと思います。」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」はNetflixで配信中。

