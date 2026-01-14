Ä«¥É¥éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤ËŽ¢¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Î²ÈÂ²Ž£¤Î´ÝÊú¤¨¤ò·è¤á¤µ¤»¤¿"½÷Ãæ¥»¥Ä"¤Î¸¥¿È
Ç¯Ëö¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤µ¤»¤ë´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£
¿·Ç¯¤«¤é¤ÎÂè14½µ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤È±«À¶¿å²È¤¬´é¹ç¤ï¤»¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³ÅÜ¤ê¡Ö¥«¥¾¥¯¡¢¥Ê¥ë¡¢¥Ç¥¥Ê¥¤¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£¤½¤¦¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¼Ú¶â¤ä¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ËËè·î¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±£¤·»ö¤òÏÍ¤Ó¡¢ÏÂµ¤é½¡¹¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ë¼Â¤ÎÈ¬±À¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î·ëº§»þ´ü¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¡1988Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬·ëº§¤·¤¿»þ´ü¤ò12·î¤È¤â1·î¤È¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢12·î¤Ï¶²¤é¤¯µìÎñ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿·Îñ¤Î2·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤Ç¤¢¤ë¡£Åß¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿1891Ç¯1·î¤Ë¡¢È¬±À¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î´¨¤µ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢½Õ¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Þ¤Ç¤ÏÂÎÄ´¤ÏÍ¥¤ì¤º¡¢Í§¿Í¤Ë¤âµ¤¼å¤Ê¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÈÆó¿Í¤Î¿·µï¡É¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥Ä¤È¤ÎÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Í§¿Í¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ç¤Ï¡Ö¾¾¹¾¤Ï´¨¤¤¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¡×¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Îø¤¹¤ëÃË¤Ë¡¢´¨¤µ¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2·î¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÉ×ÉØÆ±Á³¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ì¤À¤±µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£·ëº§¸å¤Ë½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤¿¹âÌÚÈ¬É´¤Ï¡¢2·î¤ËÉÚÅÄÎ¹´Û¤ò½Ð¤¿È¬±À¤¬¿·¤·¤¯¼Ú¤ê¤¿¡¢µþÅ¹¤Î¸æ³Ý²°¡ÊÎ¾ÂØ²°¡ËÃÏÆâ¤Î²°Éß¤Ë¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê·¬¸¶ÍÓ¼¡Ïº¡Ø¾¾¹¾¤Ë±÷¤±¤ëÈ¬±À¤Î»äÀ¸³è¡Ù»³±¢¿·Êó¼Ò1953Ç¯)¡£1·î¤Ë¤ÏÉÂ¾²¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢2·î¤Ë¤Ï¿·µï¤ò¹½¤¨¤Æ¿·º§À¸³è¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¿·µï¤Ï¡¢È¬±À¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³¸ýÌô¶É¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉÚÅÄÎ¹´Û¤«¤é¤â±ó¤¯¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¿©»ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÉÚÅÄÎ¹´Û¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Êº¬´ßÈØ°æ¡Ø½Ð±À¤Ë±÷¤±¤ë¾®ÀôÈ¬±À¡ÙÈ¬±À²ñ¡¡1930Ç¯¡Ë¡£¤³¤Î²°Éß¤Ï´û¤Ë¤Ê¤¯¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆËä¤á¤é¤ì¤¿¸Å°æ¸Í¤Ë¡ÖÈ¬±À¤È¥»¥Ä¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î°æ¸Í¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Ë¤»¤è¡¢¤¢¤¤¤â¤«¤ï¤é¤ºÂÎÄ´¤¬°¤¤È¬±À¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÉÚÅÄÎ¹´Û¤«¤éÁá¤¯Î¥¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï¡È¼å¤Ã¤¿È¬±À¡É¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤¿
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢2·îº¢¡¢È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¿¼¹ï¤Ê¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·îÈ¾¤Ð¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÌ²¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃÓÌîÀ¿¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤È¾¾¹¾¡§°Û¿§¤ÎÊ¸¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏÀ¹Í¡ÙÅçº¬½ÐÈÇÊ¸²½¶¨²ñ1970Ç¯¡Ë¡£
¤è¤¦¤Ï¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤È¡¢·ëº§¤·¤¿»þ´ü¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÌ¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Ë¾¾¹¾¤Î¸·¤·¤¤Åß¤È¡¢¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤ËÂÑ¤¨¤ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥»¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤Îº¢¤Î¾¾¹¾¤ÏÊ¸ÌÀ¤«¤é¤â±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÊÕ¶¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÉÂ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó»áµÒ»à¡×¤È¼«Ê¬¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢¤¢¤êÆÀ¤¿¤À¤í¤¦¡£
²¾¤ÎÉ×ÉØ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·µï¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤ÎÀ¸³è¡£¾¾¹¾¤Î¸·¤·¤¤Åß¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï¸¥¿ÈÅª¤ËÈ¬±À¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£ÉÂ¤Ç¼å¤Ã¤¿°Û¹ñ¤ÎÃË¤ò¡¢¼ã¤¤Ì¼¤¬ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º´ÇÉÂ¤¹¤ë¡£¸ÀÍÕ¤âÊ¸²½¤â°ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï³Î¤«¤Êå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃ±¤Ê¤ë´ÇÉÂ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉµÞ¤¤¤Ç¿·µï¤ò¹½¤¨¡¢É×ÉØÆ±Á³¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤â¡¢¥»¥Ä¤¬¤¤¤ì¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡Ä¡ÄÈ¬±À¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÈÃÎ»ö¤Î¤ª¾îÍÍ¡É¤Ë¾·¤«¤ì¤¿È¬±À
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¿®Íê¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅß¤Î»îÎý¤òÆó¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ¹¤¤·ëº§À¸³è¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î2·î¤ÎÈ¬±À¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¤¤ÁÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤âÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æüµ¤Îµ½Ò¤â´Ê·é¤À¤«¤é¤À¡£¤¿¤À¡¢È¬±À¤Ï¼«Ê¬¤âÉÔÌ²¤È¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÉÑÈË¤ËÀ¾ÅÄ¤ò¸«Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢2·î18Æü¤Îµ½Ò¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¤Ë·èÃå¤Î¤Ä¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¸©ÃÎ»öÎá¾î¤Ç¤¢¤ë¡£»Ë¼Â¤Ç¤ÏÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥°¥¤¥°¥¤Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥»¥Ä¤ÈÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢È¬±À¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Îø¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸©ÃÎ»öÎá¾î¤Ï·è¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ê»²¹Í¡§¤À¤«¤é¾®ÀôÈ¬±À¤ÏŽ¢ÃÎ»ö¤Î¤ª¾îÍÍŽ£¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÄ«¥É¥éŽ¥¥»¥Ä¤ÎŽ¢ÎøÅ¨Ž£¤¬µ¯¤³¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ë
¢£¡È2Æü¤Ë1²ó¡ÉË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÀ¾ÅÄ
¤³¤Î¸å¡¢Åß¤âÆ½¤ò±Û¤¨¤ë¤ÈÂÎÄ´¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿À¾ÅÄ¤À¤¬¡¢ÉÑÈË¤ËÈ¬±À¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆüµ¤ò¸«¤ë¤È¡¢3Æü¤ËÈ¬±ÀÂð¤ÇÃë¿©¡¢4Æü¤âË¬Ìä¡¢7Æü¤âË¬Ìä¡¢9Æü¤ÏÉÍÅÄ¤ÎÃæ³Ø¹»Ä¹¤È¶¦¤ËË¬Ìä¡¢14Æü¤ÏË¬Ìä¤·¤ÆÍ¼¿©¡¢16Æü¤âË¬Ìä¡¢22Æü¤âË¬Ìä¡¢29Æü¤ÏÈ¬±ÀÂð¤ÇÍ¼¿©¡£30Æü¤Ï¿Ò¤Í¤¿¤éÎ±¼é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤ÈÈ¬±À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¿·º§À¤ÂÓ¤Ë¡¢¤Û¤Ü2Æü¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â³°¤ÇÈ¬±À¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤è¤½¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë29Æü¤Ï¡¢È¬±À¤Î²È¤ÇÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¡¢¶á¤¯¤Î¼Çµï¾®²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥µ¥¤Àá¡ÊÌÀ¼£¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿²£ÉÍÈ¯¾Í¤ÎÎ®¹Ô²Î¡¢¥Î¡¼¥¨Àá¤È¤â¡Ë¤Î¶½¹Ô¤ò¸«Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤ÎÌÜ¤Ë¥»¥Ä¤¬¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤¬ÆüËÜ¿Í½÷À¤ò¡Ö¾ª¡×¤È¤·¤Æ°Ï¤¦¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾ÅÄ¤â¤½¤¦¤·¤¿ÀèÆþ´Ñ¤ò´°Á´¤Ë¤Ï¼Î¤ÆÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢ÉÑÈË¤ËÈ¬±ÀÂð¤òË¬¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤Î¸«Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥»¥Ä¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¡¢È¬±À¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢À¾ÅÄ¤Ï³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÖÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¤¤¤¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¸å¡¢À¾ÅÄ¤ÏÆó¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤ÈÈ©¤òÃ¦¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£»Ë¼Â¤ÏÄ«¥É¥é¤Î¤è¤¦¤ËÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬´é¹ç¤ï¤»¤ÎÀÊ¤Ç·ãÅÜ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÄÌ¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥»¥Ä¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬²Ô¤¤¤Ç²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢È¬±À¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ë¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡¢¥»¥Ä¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ÂÐ¤¹¤ëÈ¬±À¤â¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Þ¤Ç´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤½÷À¤Ë¤Ï´ö¤Ð¤¯¤«¤Î¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¼ê¤òÀÚ¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢È¬±À¤Ï¤½¤¦¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯Æó¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤È¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ÏÉ¬»à¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤Ç²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤Ç»Å»ö¤â¤í¤¯¤Ë¤·¤Ê¤¤Äï¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢ÌÜ¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ø¤Î¸å²ù¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¥»¥Ä¤ÎÉ½¾ð¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
È¬±À¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤¿¤Î¤À¡£¥»¥Ä¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î½Å¤µ¤ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¡£
¢£À¾ÅÄ¤¬¡È¥»¥Ä°ì²È¤ÎÌäÂê²ò·è¡É¤ËÆ°¤¤¤¿
¤³¤¦¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÌäÂê¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤È¬±À¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊÒÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬À¾ÅÄ¤Ç¤¢¤ë¡£Æüµ¤Ç¤Ï6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬Â³¤¯¡£
6·î14Æü¡¡Àá»Ò»á¥Î¼ÂÊì¡¢¾®Àô»á¥Î°ÍÍê¥Ë¥è¥ê¡¢¥Ø¥ë¥ó»áÊý¥Ë»ê¥êÃÌ¥º¥ë½ê¥¢¥ê¡£¡ÊÃð¡¢·ÐºÑÅª±ç½õ¥Î·ï¡Ë
6·î21Æü¡¡¾®Àô»á¡¢¶Ì¾ë»á¥ÈÆ±È¼¡¢ÄÄ¼Õ¥Î°Ù¥áÍèË¬¡£
6·î22Æü¡¡¥Ø¥ë¥ó»á¡¢ËÌËÙÄ®¥ËÅ¾¶÷¥»¥é¥ì¡¢Àµ¸á¼Ö¥ò°Ê¥ÆÍ½¥ò³Ø¹»¥è¥ê·Þ¥Ø¥é¥ì¡¢À¾ÍÎÎÁÍý¤Î¶Â¥ò¼õ¥¯¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢6·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿È¬±À¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Î°ì²È¤¬Êú¤¨¤ë·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
À¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°ÍÍê¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÏÌÂ¤ï¤º°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¡£Åú¤¨¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£4·î¤«¤éÉÑÈË¤ËÈ¬±ÀÂð¤òË¬¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤ÏÆó¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ÉÂ¤«¤é²óÉü¤·¤¿È¬±À¤ÎÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¿Ô¤¯¤¹¥»¥Ä¤Î»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë³Î¤«¤Ê¿®Íê´Ø·¸¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿ÆÍ§¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Æ°¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£À¾ÅÄ¤Ï¤½¤¦·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤Ï¡È¸ß¤¤¤ËÀµÄ¾¡É¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤«
6·î14Æü¡¢À¾ÅÄ¤Ï¥»¥Ä¤ÎÊì¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÅª±ç½õ¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¾ÅÄ¤ÏÃúÇ«¤Ë¡¢¤·¤«¤·µ£Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£È¬±À¤¬¥»¥Ä¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·Á¤ÇÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤é¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤«¤é¤Î°ú±Û¤Ç¤¢¤ë¡£6·î22Æü¤ÎÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¤µ¤¾¤ä¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤â¶ìÏ«¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»°Ç·¾ç¤À¤¬¡¢»Ë¼Â¤Î¥»¥Ä¤ÎÄï¡¦Æ£»°Ïº¤ÏÀ¸³¶¤ò¼ñÌ£¿Í¤È¤·¤Æ¼«Í³ËÛÊü¤ËÊë¤é¤·¤ÆÈ¬±À¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Î¿¼¤¤å«¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
2·î¤«¤é¤Î¡¢¤¨¤é¤¤Àª¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿É×ÉØÀ¸³è¡£¶²¤é¤¯Æó¿Í¤Ï¡¢²¿¤â±£¤·»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥»¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤ò¡¢ÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤ÇÉ¬»à¤ËÈ¬±À¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£È¬±À¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤ä¶ì¤·¤ß¤ò¥»¥Ä¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æó¿Í¤Ï¸ß¤¤¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î·ëº§¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±£¤·»ö¤ò¤»¤º¡¢¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤¬¾¾¹¾¤Î¸·¤·¤¤Åß¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶µ·±¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÆó¿Í¤Î·ëº§À¸³è¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
