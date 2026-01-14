»Õ¾¢¡¦¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä ¡ª¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡Ö²Ö¿Í¡×ÀÖ°æ¾¡¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¡ÖÅ·ºÍ¤Î²£´é¡×
¼«¤é¤ò¡Ö²Ö¿Í¡Ê¤«¤¸¤ó¡Ë¡×¤È¾Î¤·¡¢À¸¤ß½Ð¤¹ºîÉÊ¤ò¡ÖÁõ²Ö¡Ê¤½¤¦¤«¡Ë¡×¤È¸Æ¤ÖÀÖ°æ¾¡»á¡Ê60ºÐ¡Ë¡£¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤Ø¥Ö¡¼¥±¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤âÉý¹¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀÖ°æ»á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¶Ä¤°¤Î¤¬¸Î¡¦¾å²¬Î¶ÂÀÏº»á¤À¡£
ÆüËÜ°ì¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç°é¤Ã¤¿¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æµ©Âå¤ÎÅ·ºÍ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¾å²¬»á¤«¤é¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ËÜÊª¤ä¡×
¾å²¬Î¶ÂÀÏº»Õ¾¢¤È¤Î¤´±ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¡£1965Ç¯¡¢ËÍ¤ÏÂçºåÆîÉô¤ÎÃé²¬Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÀ¾¤Ë5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¼å¡£ÆîËÌ¤Ï¤ï¤º¤«850¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç¤¹¡£
ÁÄÉãÊì¤Ï²ÖÇÀ²È¡£¼Â²È¤Ï²Ö²°¤Ç¡¢Éã¤ÏÁáÀ¤¤·¡¢Êì¤¬1¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡Ö¤ª²Ö¤Î»Å»ö¤Ï¤¤¤¤¤ó¤ä¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×¡£Êì¤Î´«¤á¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀ¸¤±²Ö¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÆ´¤ì¤¿¤Î¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼V3¡£¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¼¡¤ÏÌîµå¤Ç¤·¤¿¡£¼Â²È¤ÎÁ°¤ÎÆù²°¤Î·»¤Á¤ã¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Þ¥¨¥±¥ó¤³¤ÈÁ°ÅÄ·òÂÀÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¿ÍÊª¡£Èà¤ÏPL³Ø±à¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏËüÇ¯Êä·ç¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¸µ¤ÎÀèÇÚ¤ÎÅÁ¼ê¤ÇÌîµå¶¯¹ë¹»¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Æü¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤¬¸·¤·¤¹¤®¤¿¡©¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¼þ¤ê¤¬¤¦¤Þ²á¤®¤Æ¡ÖÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é²ø²æ¤¹¤ë¤ï¡£¤³¤³¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤ä¡×¤È¸ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¡¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥é¥¸¥ªÂçºå¤Î¡ÖDon¡¡Don¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡¡²Î¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¥É¥ó¥É¥³¥É¥ó¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»Õ¾¢¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ê¥¬¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ËÜÊª¤ä¡×¤È»×¤¨¤¿Âç¿Í¤¬23ºÐÇ¯¾å¤Î»Õ¾¢¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÃÎ·ÃÂÞ¡×
³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¿Í¤ÎÀâ¶µ¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Æ¤¤¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø°ÂÁ´Âè°ì¡Ù¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤¬°ÂÁ´¤ä¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¡×
¡Ö¡Ø¿Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¡Ù¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Ø¤ó¤«¤é¤ä¡×
¡Ö¡ØÃË¤Î»Ò¤Ïµã¤¤¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃË¤Î¤Û¤¦¤¬¼å¤¤¤«¤é¤ä¡×
¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÀÖ°æ¤¯¤ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ»Õ¾¢¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËèÆü¤¬ÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÃÎ·ÃÂÞ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡Ö±Æ¶Á¼õ¤±¤¿¤¬¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¾å²¬Î¶ÂÀÏº»Õ¾¢¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¶È¤Ï²Ö²°¤Ç¤¹¡£15ºÐ¤«¤é¿´ºØ¶¶¤Ë¤¢¤ë²Ö²°¤Ç½¤¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÄ¶¤¬ÉÕ¤¯ÈËÀ¹Å¹¡£ÆþÅ¹2ÆüÌÜ¤Ë¡ÖÂç¾¡¢ËÍ¤¬¥ß¥Ê¥ß¤ÇÅ¹¤ä¤ë¤Þ¤ÇÂç¾¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢40ºÐÇ¯¾å¤Î¼ÒÄ¹¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¡ÖËÍ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£21ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ª¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÒ¸Ë¤À¤±¼Ú¤ê¤Æ¡¢½¤¶ÈÀè¤ÎÅ¹¤Î¿¿¤óÁ°¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤Æ²Ö¤òÇä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤ªµÒÍÍ¡×¤¬Íè¤Æ¤ë¤À¤±¡£°µ¤¥¼¥í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢»Õ¾¢¤Î¤È¤³¤í¤ØÄÌ¤¦¡£ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¾å²¬Î¶ÂÀÏº¡×¤È¶¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¤¤Æ¤ë¡×¤À¤±¤ÎÂ¸ºß
ÆÈÎ©¤·¤¿21ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Âð¤Ï»Õ¾¢Âð¤ÎÎ¢¼ê¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤Ï»Õ¾¢¤È²á¤´¤·¡¢»Õ¾¢¤¬Åìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËÍ¤âÅìµþ¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¤¤Æ¤ë¡×¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï³Ú²°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£»Õ¾¢¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¤ó¤Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é¤âÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢»Õ¾¢¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï100¿Í¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê·à¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Ç®ÎÌ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Õ¾¢¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Êõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·¯¤Ï¤Ê¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¿Í¼ï¤ä½¡¶µ¤òÄ¶¤¨¡¢ºßÆü³Æ¹ñÂç»ÈÉ×¿Í¤Ë¤ª²Ö¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤´±ï¤Ç¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È16À¤¤Ë±Ú¸«¤·¡¢¥Ö¡¼¥±¤ò¸¥¾å¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢»Õ¾¢¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¸¤Ä¤Ë¡Ö¤é¤·¤¤¡×¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌÌõ¤ÎÊý¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Øµ¿Ìä·Á¡Ù¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¤³¤ì¤¬»Õ¾¢¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ã±¤Ë¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¤»¤¤¤¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ú¸«¤·¤¿ÅöÆü¡¢Á°Æü¤Ëºî¤Ã¤¿¥Ö¡¼¥±¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¡¢Æü¤´¤í¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËè½µ¡¢ÃóÆüÂç»ÈÉ×¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤¹¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¢¹ñ¸å¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢»Õ¾¢¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·¯¤Ï¤Ê¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£Ì¿¤ò¼õ¤±¤¿¡£³ÈÂç²ò¼á¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²Ö¤òÀ¸¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¡×
»Õ¾¢¤Û¤ÉÀí¤Ã¤¿¡¢±Ô¤¤Êý¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»Õ¾¢¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸½ºß¤ÎËÍ¤Î¹ü³Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤¤¤¿°Ø»Ò¤ËºÂ¤ì¤¿¤À¤±
¤¢¤ë¤È¤¡¢»Õ¾¢¤«¤é¡Ö¤Ê¤¡ÀÖ°æ¤¯¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬Åìµþ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¡¢¤ï¤«¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¡¢Êª»ö¤Ë¤ÏÁ´Éô¡¢°Ø»Ò¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¡£´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Ê¹Ô¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤«¤ÄÃÎÅª¤Ê¤³¤È¤â¸À¤¨¤ë´ØÀ¾ÊÛ¤Î»Ê²ñ¼Ô¡£ËÍ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤¤¤¿°Ø»Ò¤ËºÂ¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤ä¡×
¤¢¤ì¤Û¤ÉÀ®¸ù¤·¤¿»Õ¾¢¤«¤é½Ð¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¼«¤é¤ò¡Ö²Ö¿Í¡×¤È¾Î¤·¡¢¼«¿È¤¬¾þ¤ë²Ö¤ò²ÚÆ»¤Ç¤â¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÁõ²Ö¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö¤ÏÁõ¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤â¤Æ¤Ê¤¹¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿º¢¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¶õ´Ö¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¡£¡Ö²Ö¿Í¡×¤È¤·¤Æ¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤¹¤ë»Å»ö¤¬¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¹ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢»Õ¾¢¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤¤¤¿°Ø»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø»ÖÂ¼¤±¤ó¡ÖºÇ¸å¤ÎÃÂÀ¸²ñ¡×¤Çµ¯¤¤¿¡ÒÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¡Ó¤È¤Ï¡Ä¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¡Ö²Ö¿Í¡×ÀÖ°æ¾¡¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÒÈëÏÃ¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤È»ÖÂ¼¤±¤ó¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¡¢Ãæ»³½¨À¬¤äÀ±ÌîÀç°ì¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û»ÖÂ¼¤±¤ó¡ÖºÇ¸å¤ÎÃÂÀ¸²ñ¡×¤Çµ¯¤¤¿¡ÒÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¡Ó¤È¤Ï¡Ä¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¡Ö²Ö¿Í¡×ÀÖ°æ¾¡¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÒÈëÏÃ¡Ë