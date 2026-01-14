¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÆüËÜ¿Í¤Î¿®¶Ä¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¿ÀÊ©½¬¹ç¡×¤È¤¤¤¦Êë¤é¤·¤«¤é¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¡×
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡É¡Ø¾®ÀôÈ¬±À ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¶¯¿Ù¤ÊÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÈë¤á¤ë¿ÀÆ»
¾®ÀôÈ¬±À¤Ï°ì¸«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿®¶Ä¤ÎÃæ¿´¤¬¿ÀÆ»¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö²ÈÄí¤Îº×²°¡Ê¤Þ¤Ä¤ê¤ä¡Ë¡×¡Ê¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù½ê¼ý¡Ë¤ÇÈ¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»à¼Ô¤òã«¡Ê¤Þ¤Ä¡Ë¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î·Á¼°¡¢¿ÀÆ»¤Ë¤è¤ë¿À¼°¤ÈÊ©¶µ¤Ë¤è¤ëÊ©¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÆ»¤È¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢ÁÄÀè¿òÇÒ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¸ÅÍè¤Îº×ã«¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¬±À¤Ï¡ÖÁÄÀè¿òÇÒ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°ÕÌ£¤¬¶¹¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¿ÀÆ»¤ÈÉ½¤ï¤¹¤Ë¤ÏÉÔÅ¬Åö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿ÀÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÌ±Â²¤ÎÁÄÀè¤È¤µ¤ì¤ë¹ÄÁÄ¿À¡Ê¤³¤¦¤½¤·¤ó¡Ë¤òã«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·¯¼ç¡¢±ÑÍº¡¢½ô¸ô¡¢¤½¤ì¤ËÃøÌ¾¿ÍÊª¤Þ¤Ç¿À¤Ëã«¤é¤ì¡¢¿À¤È¤·¤Æ¿ò·É¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð½Ð±À¤ÎÂçÌ¾¤â¿À¤Ëã«¤é¤ì¡¢Åçº¬¸©¤ÎÇÀÌ±¤Ï¡¢ÈÍ¼ç¤À¤Ã¤¿¾¾Ê¿²È¤òã«¤ë¾¾¹¾¿À¼Ò¤Ë»²·Ø¤¹¤ë¡£
¿ÀÆ»¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ä¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¤Î¿À¡¢¿å¤Î¿À¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³¿À¤â¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¿À¤â¤¤¤ë¡£¿ÀÆ»¤Ï¸ÅÂå°ÊÍè¤ÎÂ¿¿À¶µ¤À¤«¤é¡¢Ôî¡Ê¤ª¤Ó¤¿¤À¡Ë¤·¤¤¿ô¤Î¿À¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¤«¤é¡¢´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤ÌÚ¤äÀÐ¤Ë¤Þ¤ÇÎîÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¡¢µ¯¸»ÉÔÌÀ¤ÊÅÁ¾µ¤âÎ®¤ì¤³¤ß¡¢¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¡¢Ä«Á¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÎÅ¯³Ø»×ÁÛ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ËÊ©¶µ¡¢Æ»¶µ¡¢¼ô¶µ¤Î±Æ¶Á¤¬¤ª¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸Å¿ÀÆ»¤ÎÉü¶½¡×¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤â¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±±¿Æ°¤Ç¡¢³°Íè»×ÁÛ¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ê©¶µ¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÀÆ»¤Ë¾åÂå¡Ê¤¸¤ç¤¦¤À¤¤¡Ë¤Î½ã¿èÀ¤ò²óÉü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢É½¸þ¤¤Î¤Í¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·úÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤±¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î±¿Æ°¤Ï´°Á´¤Ê¼ºÇÔ¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯µ®½Å¤ÊÊ©¶µ·Ý½Ñ¤ÎÇË²õ¤Ë¤ª¤ï¤ê¡¢¿ÀÆ»¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆæ¤Ï¡¢¤¤¤¼¤óÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ÀÆ»¤Ï¤³¤Î½½¸ÞÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î°ìÊÒ¤ÎÉÛ¹ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¸Å¤¨¤Î»Ñ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÎ¬¡Ë¿ÀÆ»¤Î¿¶¶½¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤á¤ËÊ©¶µ¤òÇÓ¤·¤¿¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Îß×´ã¤Ï¡¢¿ÀÆ»¤¬¹ñÀ¯¤ÎÊý¿Ë¤È´°Á´¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Ê©¶µ¤È¤¤¤¦³°Íè½¡¶µ¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë¶¯¿Ù¤ÊÀ¸Ì¿ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê¡Ö²ÈÄí¤Îº×²°¡×±óÅÄ¾¡Ìõ¡¢¡Ø¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡ÙÊ¿ÀîÍ´¹°ÊÔ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡¢1990Ç¯¡Ë
¤³¤³¤ÇÈ¬±À¤¬¡¢¡Ö¿ÀÆ»¤Î¿¶¶½¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤á¤ËÊ©¶µ¤òÇÓ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Î¿ÀÊ©Ê¬Î¥À¯ºö¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿ÀÆ»¤ÎÊ©¶µ²½¡×¡ÖÊ©¶µ¤Î¿ÀÆ»²½¡×
È¬±À¤Î¹Í»¡¤ÏÂ³¤¯¡£Îò»Ë¤òÁÌ¡Ê¤µ¤«¤Î¤Ü¡Ë¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Ê©¶µ¤Î±Æ¶Á¤Ï·Ý½Ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÎÅªÅÚ¾í¤Ë¤Þ¤Ç¿¼¤¯º¬¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÀÆ»¤Ï¤º¤Ã¤È¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Ï·¤¤¿ê¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Î´À¹¤ò¤¤ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
ÆüËÜÌ±Â²¤ÎÆÃ¼Á¤ÏÀÞÃï¡Ê¤»¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¼çµÁ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿ÀÆ»¤â¡¢¼«¸Ê¤ÎÁõ¾þ¤ÈÎÑÍý¤ÎÊä¶¯¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¼°¤Î³°Íè»×ÁÛ¤Ç¤âºÎ¤ê¤¤¤ì¡¢¤³¤ì¤òÆ±²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ê©¶µ¤Ï¿ÀÆ»¤Î¿À¡¹¤ò¸ÅÂå¥Ð¥é¥â¥ó¶µ¤Î¿À¡¹¤Î¤è¤¦¤ËÊ»ÆÝ¡Ê¤Ø¤¤¤É¤ó¡Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¶þÉþ¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀÆ»¤Ï¼Â¤Î¤È¤³¤íÁê¼ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤³¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤À¸Ì¿¤ÎÎÏ¤Ï¡¢²¿¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Í»Ë°ÊÁ°¤Ëµ¯¸»¤·Íªµ×¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿ÀÆ»¤¬ÍÚ¤«¤Ê¸Å¤¨¤Ë¿´¤Î½¡¶µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ê¤ª¾åÊÕ¡Ê¤¦¤ï¤Ù¡Ë¤ÎÊÑËÆ¤Î²¼¤ËÀ¸¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÀÆ»¤Îµ·¼°¤äÅÁ¾µ¤Îµ¯¸»¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤½¤ÎÎÑÍýÅªÀº¿À¤Ï¡¢¤È¤¦¤ÎÀÎ¤Ë¤³¤ÎÌ±Â²¤Î¿¼ÁØ¤Ëº¬¤¶¤¹ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿´¶¾ð¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤«¤é½Ð±À¤Ç¤Ï¼ì¡Ê¤³¤È¡Ë¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤À¤¬¡¢¿ÀÆ»¤òÊ©¶µ²½¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤â·ë¶É¤ÏÊ©¶µ¤Î¤Û¤¦¤¬¿ÀÆ»²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡ÊÆ±Á°¡Ë
¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤ä¶áÂå²Ê³Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¿Í¤Ó¤È¤ÎÃÎ¸«¤ò¹¤á¡¢¿ÀÆ»¸ÅÍè¤Î¹Í¤¨¤«¤¿¤Î°ìÉô¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¡¢´þ¡Ê¤¹¡Ë¤Æ¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¿ÀÆ»¤Îº¬ËÜ¤ÎÎÑÍý¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¤âÍÉ¤ë¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿ÀÆ»¤ÎÀº¿À¤È¤Ï¡¢»Ò¤È¤·¤Æ¿Æ¤ò»×¤¤¡¢»Å»ö¤òÂÕ¡Ê¤ª¤³¤¿¡Ë¤é¤º¡¢°ìÌ¿¤ò¼Î¤Æ¤ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊ¹¤Ê¬¤±¤Î¤è¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ½÷À¤Îµ¤Î©¤Æ¤Î¤è¤µ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ï¤ì¤ë¡£
¿ÀÆ»¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÊÝ¼é¼çµÁ¤È²½¤¹¡£³°¹ñ¤Î¸½¾õ¤ËµÞ¤¤¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢²áµî¤Î°ä»º¤òº¬Àä¤ä¤·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹ñÌ±¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¿ÀÆ»¤Ï·òÁ´¤Ê»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¡£
¿ÀÆ»¤Ï½¡¶µ¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¤¿¤À¤·¤½¤ì¤Ï°ìÈÌ¤Ë¤¤¤¦½¡¶µ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÀèÁÄÂå¡¹ÅÁ¤ï¤ëÆ»ÆÁÅª¾×Æ°¡¢ÎÑÍýÅªËÜÇ½¤Ë¤Þ¤Ç¿¼¤á¤é¤ì¤¿½¡¶µ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¿ÀÆ»¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Îº²¡×¡½¡½¤³¤ÎÌ±Â²¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÆ°¤Î¸»¤Ê¤Î¤À¡£¡¡¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¿ÀÆ»¤Ï½¡¶µ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¬±À¤ÏÃÇ¸À¤·¡¢¿ÀÆ»¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Îº²¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¬±À¤Ï¡¢¿À¼Ò¤Ëã«¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê¿À¤À¤±¤ò¿ÀÆ»¤Î¿À¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì±´Ö¿®¶Ä¤Î¿À¡¹¤òÇ§¤á¡¢¸«¤Ä¤á¡¢Âç¤¤Ê¿À¤È¾®¤µ¤Ê¿À¤òÁíÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¿ÀÆ»¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¿ÀÆ»¤Î¿À¤Ï¡Ö¿Í´ÖÅª¤ÇÌû²÷¤ÊÂ¸ºß¡×
¤½¤·¤ÆÈ¬±À¤ÎË¬Ìä¤Î20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¿ÀÊ©Ê¬Î¥°ÊÁ°¤Î¿®¶Ä¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¡¢¿ÀÊ©½¬¹ç¤¬¿Í¤Ó¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Þ¤À¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÀÆ»¤Î·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Íªµ×¤ÎÎò»Ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¸Å¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤´¤¯ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤ÎµÏ¿½¸¤Ë¤·¤«¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡ÊÎ¬¡ËÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÌÂ¿®¤ä¡¢ÁÇËÑ¤Ê¿ÀÏÃ¤ä¡¢´ñ²ø¤Ê¼ö½Ñ¤Î¤º¤Ã¤Èº¬Äì¤Ë¡¢Ì±Â²¤Îº²¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÀº¿À¤¬¤³¤ó¤³¤ó¤ÈÌ®ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎËÜÇ½¤â³èÎÏ¤âÄ¾´Ñ¤â¡¢¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡Ê¡ÖµÏÃÛ¡½¡½ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡ÙÃÓÅÄ²íÇ·Ìõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¢2000Ç¯¡Ë
¿ÀÆ»·Ý½Ñ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿ÀÍÍ¤ÏÊ©Áü¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê©¶µ¤è¤ê¤â¸Å¤¤¿ÀÆ»¤Î¿À¡¹¤ÏÉúÌÜ¤¬¤Á¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ì½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¿¼¤µ¤â¤Ê¤¤¡£¿ÀÆ»¤Î¿À¤Ï¼«Á³¤ò°¦¤¹¤ë¡£Èþ¤·¤¤¼«Á³¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¾ì½ê¤Ë½ÐÆþ¤·¡¢¼ùÌÚ¤ÎÌ¿¤ÎÃæ¤ËÎî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ê¤³¤ß¡¢¤½¤Î¿å¤Î¤»¤»¤é¤®¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤è¤¦¡£¿ÀÆ»¤Î¿À¡¹¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃÏ¾å¤Ç¿Í¤È¤·¤ÆÊë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ï¤³¤Î¿À¡¹¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÀÎî¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÀÆ»¤Î¿À¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¿Í´ÖÅª¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¤¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÆ»¤Î¿À¡¹¤È¤Ï¿Í´Ö¤Î´¶Æ°¤äÀ¸¤¤È¤·À¸¤±¤ë¼Ô¤ÎÃÎ³Ð¤Î¶ñ¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÅÁÀâ¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÅÁÀâ¤«¤éÀ¸¤ì¤¿·Ý½Ñ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È¡¢¿ÀÆ»¤Î¿À¡¹¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ª¶á¤Å¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌû²÷¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡Ê¡Ö¶å½£¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¡×Ê¿ÀîÍ´¹°Ìõ¡¢¡Ø¸÷¤ÏÅìÊý¤è¤ê¡ÙÊ¿ÀîÍ´¹°ÊÔ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡¢1999Ç¯¡Ë
È¬±À¤Î¿ÀÆ»ÏÀ¤Ï¤É¤ì¤â·¹Ä°¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£È¬±À¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÂç¼Ò¡×¤Î¿ÀÏÃ¤ò±ÆÝ¡Ê¤¦¤Î¡Ë¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÀÏÃÅª¤ÊÆüËÜÁü¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤«¤é¤Ç¤âÊ¸¸¥¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢È¬±À¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹¤é¤¯¼õ¤±¤Ä¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¿ÀÊ©½¬¹ç¤È¤¤¤¦¿®¶Ä¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ò¡¢¿¼¤¯´¶¤¸¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿ÀÊ©½¬¹ç¡×¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«
¤³¤³¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÀÊ©½¬¹ç¤È¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÀÊ©Ê¬Î¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÆ»¡×¤Î¿À¼Ò¤È¡ÖÊ©¶µ¡×¤Î»û±¡¤¬°ã¤¦½¡¶µ¤ËÂ°¤·¡¢¤½¤Î¿®¶Ä¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤â°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢8À¤µª¤´¤í¤«¤é19À¤µª¤ÎÈ¾¤Ð¤¹¤®¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ç¤ÏÀéÇ¯°Ê¾å¤â¤Î¤¢¤¤¤À¿À¼Ò¤È»û±¡¤Ï¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ê©¶µ¤ÎÁÎÎ·¤¬¿À¤ËÊô»Å¤·¡¢¿À¼Ò¤Î¿ÀÅÂ¤ËÊ©Áü¡¦Ê©¶ñ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢¿ÀÁ°¤Ç¤ÏÆÉ·Ð¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¡Ö¿ÀÊ©½¬¹ç¡×¤ä¡Ö¿ÀÊ©º®ÞÂ¡Ê¸ò¡Ë¡Ê¤³¤ó¤³¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¿ÀÊ©½¬¹ç¤Ï8À¤µªÈ¾¤Ð¤³¤í¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃæÀ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Ç»ÅÙ¤È¿§ºÌ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÀ¤¤Þ¤ÇÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¶áÀ¤¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô²½¤ÈÂç½°²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½îÌ±¤Î¿®¶ÄÀ¤³¦¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÀÊ©¤ò¼è¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£´Ñ²»¡¦ÃÏÂ¢¡¦Ìô»Õ¤Ê¤É¤ÎÊ©¤¬¡¢½îÌ±¤Î¸½À¤Íø±×Åª¤Ê´êË¾¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¡£
¸½À¤Íø±×Åª¤Êµ§´ê¤ÏÊ©¶µ·Ï¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÀÆ»·Ï¤ä½¤¸³·Ï¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¤Ë¤âÊû¤²¤é¤ì¤¿¡£³Æ¼ï¤Î»²·Ø¹Ö¡¢°û¿©¤ä¸ä³Ú¤Îµ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î¹Ö¡¢¸æ³«Ä¢¤ä±ïÆü¤Ê¤É¡¢½îÌ±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´êË¾¤¬¿ÀÊ©¤¬½¬¹ç¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤¬¶¦´¶¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ±Â¯Åª¤Ê¿®¶Ä¤Î¤¢¤êÊý
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿®¶Ä¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ò¡¢¹ñ²È¤Î½¡¶µÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÀÊ©Ê¬Î¥¤Ç¤¢¤ë¡£
1868Ç¯¡Ê·Ä±þ4Ç¯¡Ë¤Ë¿ÀµÀ¾Ê¡Ê¤¸¤ó¤®¤·¤ç¤¦¡Ë»öÌ³¶É¤¬¡ÖÊêÃ¤Ç¯ÂÀÀ¯´±ÉÛ¹ðÂè°ì¶åÏ»¹æ¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿ÀÊ©Ê¬Î¥Îá¡×¤òÉÛ¹ð¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÉÛ¹ð¤Ï¤Þ¤º¡¢¿À¼Ò¤Îº×¿À¤ÎÌ¾¾Î¤«¤éÊ©¶µ¼°¤Î¤â¤Î¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿À¼Ò¤Î±ïµ¯¤òÄó½Ð¤»¤è¤ÈÌ¿¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÒÅÂÆâ³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ê©¶µÅªÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê¤Î¤¾¤¯¤³¤È¡¢Ê©Áü¤ò¿ÀÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ò²þ¤á¡¢¶ÀÁü¡¦·üÊ©¡Ê¤«¤±¤Ü¤È¤±¡Ë¡¢Äà¤ê¾â¤Ê¤É¤ÎÊ©¶ñ¤ò¡¢Áá¤¯¤Ë¼è¤ê¤µ¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÆ»¹ñ¶µ²½¤òÌÜÏÀ¤ó¤ÀÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¿À¡×¡ÖÊ©¡×¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤À¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¿ÀÆ»¤ÎÎÎ°è¤Ëº®ºß¤¹¤ëÊ©¶µÅªÍ×ÁÇ¡¢¶öÁü¿òÇÒ¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎÇÓ½ü¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î½¡¶µ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿®¶Ä¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¹Í»¡¤Ë¤Ï¡¢¶áÀ¤¼Ò²ñ¤ËÊë¤é¤·¤¿¿Í¤Ó¤È¤Î¿®¶Ä¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¡¢Ê©¤â¿À¤â»¨Â¿¤Ë¿®¤¸¡¢¸½À¤Íø±×¤òµá¤á¡¢ÌÂ¿®¤È»×¡Ê¤ª¤Ü¡Ë¤·¤¤³¤È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿½îÌ±¤Î¿´À¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¶¦´¶¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢°æ¾å±ßÎ»¤¬ÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌÂ¿®¡áÍÅ²ø¤Ø¤Î¶¦´¶¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ±Â¯³Ø¤¬¤Þ¤À·Á¤ò¤È¤ë¤è¤êÁ°¤Ë¡¢Ì±Â¯Åª¤Ê¿®¶Ä¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯´Ø¿´¤òÊú¤¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö·ì¤¬Ê£»¨¤¹¤®¤¿¡×¤È¼«»¦¡Ä¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¾®ÀôÈ¬±À¤Î»°ÃË¤Ï¡Ö¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ²è²È¡×¤À¤Ã¤¿¡¢¡Ö¾®ÀôÀ¶¡×¤Î·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¿ÀÆàÀî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¹©¾ì,
¿À»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºë¶Ì,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÀÅ²¬,
ÂçÁ¥