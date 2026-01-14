Èï³²Â¿È¯¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡×Æù¤Î¤È¤í¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡Ä¥¸¥Ó¥¨Å¹¼ç¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¡×¶ÛÄ¥´¶¤¬À¸¤ß½Ð¤¹»ÝÌ£
Èï³²Â¿È¯¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡×Æù¤ÎÌ£¤Ï¡Ä
¡Ö¥í¡¼¥¹Æù¤È¥Ð¥éÆù¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡¦¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡×¤ÎÆ£ÌÚÆÁÉ§¥·¥§¥Õ¤¬¤Ù¤¿Ë«¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¹«¤ÇÌñ²ð¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤À¡£Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¸¥Ó¥¨¿¶¶½¶¨²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¥¸¥Ó¥¨¶¨²ñ¡Ë¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬»ÅÎ±¤á¤¿·§¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
20¿ôÇ¯Á°¡¢»³·Á¤Ç·§¤Î¼ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º¸¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë·§¤Î¼ê¤Î¾ßÌý¼Ñ¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ú¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¹Å¤«¤Ã¤¿µ²±¤·¤«¤Ê¤¤¡£Æ£ÌÚ¥·¥§¥Õ¤¬Àä»¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·§Æù¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¥í¡¼¥¹Æù¤È¥Ð¥éÆù¤Ï¡¢ÎÄ»Õ¤¬¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¡¢¤â¤âÆù¤¬¿ßË¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ö¤ò¤·¤¿¤â¤âÆù¤òÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
·§¤Î¤â¤âÆù¤Ë¤Ï¡¢Çö¤Ã¤¹¤é¤È»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°½¤ò¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜÌµ½¤À¤Ã¤¿¡£2mm¸ü¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¤â¤âÆù¤òÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
·§¤Ï¶ÚÆù¼Á¤Ê¤Î¤ÇÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤ä¹Å¤¤¤ÈÆ£ÌÚ¥·¥§¥Õ¤Ï¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¹Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ú¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÈþÌ£¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï»é¿È¤À¤Ã¤¿¡£´Å¤¯¤Æ¡¢±ü¿¼¤¯¤Æ»ÝÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢Àå¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·§¤Î»é¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ
¡Ö·§¤Ï»é¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Í»ÅÀ¤¬Äã¤¯¤Æ¸ý¤É¤±¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×
·§¤Î»é¤ÎÍ»ÅÀ¤ÏÌó28¡î¡£¿Í´Ö¤ÎÂÎ²¹¤è¤ê¤âÄã¤¤¤¿¤á¿¨¤ë¤À¤±¤ÇÍÏ¤±¤ë¡£¤À¤«¤é°ß¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤Ü¤¿¤óÆé¡×¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤Î»é¤ÎÍ»ÅÀ¤âÌó28¡î¡£°ìÊý¡¢Í»ÅÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¼¯¤Ç¡¢Ìó50¡î¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼¯¤Î»é¤Ï¤â¤½¤â¤½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·§¤Î»é¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ´ÅÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¯¤È¡¢¤è¤ê»é¤Î´ÅÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö·î¤ÎÎØ·§¤Î·Ú¤¤¼Ñ¹þ¤ß ¤¹¤¾Æ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤À¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ç¤¹¤¾Æ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢·§Æù¤Ï¤¹¤¾Æ¤¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¸¥Ó¥¨¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ÎÁ°ºÚ¤È¤·¤Æ¤¹¤¾Æ¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç³ä¤ê²¼¤Ë¤Ï¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂçÎÌ¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤òÄ¹»þ´Ö¼ÑµÍ¤á¡¢¹õÅü¤Ç´ÅÌ£¤òÂ¤·¤¿³ä¤ê²¼¤Ç¿©¤Ù¤ë¡È¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ëÎ®·§Æù¤Î¤¹¤¾Æ¤¡É¤À¡£Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿·§Æù¤Ë¤Ï¼ã´³ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿µíÆù¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÌîÀÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â´Å¤¯¤Æ¡¢Àå¤Ë¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤»é¤Ë´¿´î¤·¤¿¡£
¥¸¥Ó¥¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ö¥¸¥Ó¥¨¤Î¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°ºÚ¤È¡¢·§Æù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥í¡¼¥¹¥È¡¢¥Ý¥È¥ÕÉ÷¤ÎÎÁÍý¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤äÌî¥¦¥µ¥®¡¢»³È·¡¢¿¿³û¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ»º¥¸¥Ó¥¨¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï·§Æù¤ÇÄÌÇ¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬·§ÎÁÍý¤òÍê¤à¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½÷À¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¹¥´ñ¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÃíÊ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È»þ¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç³Ï¤ì¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ä¼¯¤Ê¤É¤Î¥·¥Ó¥¨¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö½é¡¢·§Æù¤Ï´õ¾¯¤ÇÆþ²Ù¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2010Ç¯½©º¢¤«¤éÉÑÈË¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î2012Ç¯¤Ë¥¸¥Ó¥¨¶¨²ñ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£
¥¸¥Ó¥¨¤Î¤É¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÍÊ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÃÜ¤È°ã¤¤¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÏÀ¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿À¤³¦¤ËÀ³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æù¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¹á¤ê¤â¸ÄÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥¸¥Ó¥¨¤ÏÌî»³¤ò¶î¤±¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¶ÚÆù¼Á¡£²ÈÃÜ¤ÈÆ±¤¸Ä´ÍýË¡¤Ç¤Ï¹Å¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤âÆ±¤¸ÉÊ¼ï¤Ç¤â¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î·§¤Ï²¿ºÐ¤Ê¤Î¤«¡¢Íº¤Ê¤Î¤«ÌÆ¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ç³Ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£»ÅÆþ¤ì¤ëºÝ¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¿©Æù½èÍý¾ì¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÚÆù¤¬¤Þ¤ÀÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÄ½Ã¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¶¯¤¤²Ð¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£À®½Ã¤Ï¡¢¶¯²Ð¤Ç¾Æ¤¯¤È¹Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é½À¤é¤«¤¤²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¸¥Ó¥¨¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀèÄøÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤âÆù¤Ï¡¢2¡Á3ºÐ¤ÎÌÆ¤À¤½¤¦¤À¡£
