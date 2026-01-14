¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÇË²õ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ø¤Î½¸ÃÄÌÈ±Ö¡×¡Ä¡ÖË³¤·¤¤ÃÎ¼±¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿Â¾¼Ô¤È¤Î¡ÖÃÎ¼±ÅÁÃ£·ÐÏ©¡×¤ÎÂ»½ý
À¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥â¥é¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÁè¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±ó¤¤¹ñ¤Î¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ä¿È¶á¤ÊÂ¾¼Ô¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¡¢¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ò¸·¤·¤¯È³¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¡£
¤³¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡©
¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Î¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤¬¡¢Îò»Ë¡¢¿Ê²½À¸Êª³Ø¡¢Åý·×³Ø¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ±¤È°¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤¹ÏÃÂêºî¡ØMORAL Á±°¤ÈÆ»ÆÁ¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¡ÊÄ¹Ã«Àî·½Ìõ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½ñ¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØMORAL Á±°¤ÈÆ»ÆÁ¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¡¡Ï¢ºÜÂè152²ó
¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëÍýÍ³
¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤â¤ÄÊ¸²½Åª¤ÊÆÃÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤ÏË³¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢À¸¤¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÂ¾¿Í¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤Ï³Ø¤Ö¤ËÅ¬¤·¤¿Áê¼ê¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ä¥á¥½¥Ã¥É¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾ðÊó¸»¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Î¿®ÍêÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ª³ØÎò¤ä¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸¦µæ¾õ¶·¤ä²Ê³Ø¥Ç¡¼¥¿¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤¬²¼¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤´¤¯¤Þ¤ì¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¹âÅÙ¤Ë¼Ò²ñÅª¤ÊÆ°Êª¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÊ¸²½¤Î¾ùÅÏ¤äÃÎ¼±¤ÎÅÁÃ£¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿®ÍÑ¤¹¤ëÁê¼ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2¼¡¾Úµò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤Ï¡Ö1¼¡¾Úµò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÈ¤«¤¤¤«´¨¤¤¤«¤ò¼¨¤¹²¹ÅÙ·×¤À¡£¤À¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¿Í¤Ï1¼¡¾Úµò¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¤âÃ±½ã¤ÊÀ¯¼£ÅªÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤¨¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÊñ³çÅª¤Ë¿³ºº¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÊªÍý³ØÅª¡¢À¸Êª³ØÅª¡¢ÃÏ³ØÅª¡¢·ÐºÑ³ØÅª¡¢¿´Íý³ØÅª¡¢Ë¡³ØÅª¡¢¼Ò²ñ³ØÅªÃÎ¼±¤ò¸Ä¿Í¤ÇÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï°ì¿Í¤¿¤ê¤È¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¬¶È¤Î·Á¤Ç¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö2¼¡¾Úµò¡×¤È¤Ï¡¢1¼¡¾Úµò¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤Î¤³¤È¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢1¼¡¾Úµò¤ÎÉ¾²Á¤ÏÆ±°Õ¤Ç¤¤ë¹Í¤¨¤ò¤â¤ÄÂ¾¿Í¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÃÎ¼±ÅÁÃ£·ÐÏ©¤ÎÇË²õ
¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¡¢Ã¯¤Ë¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤¬Ç§¼±ÏÀÅª¤Êº¬µò¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÇ¿Í-¤Ä¤Þ¤ê¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É-¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤¬¿¿¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤Î¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¼Ò²ñ½¸ÃÄ¤ËÂ°¤¹¤ë¿Í¤ò¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê¤â¿®Íê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼å¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿®Íê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ïº¬¤¬¿¼¤¤¡£¾ðÊó¤ÎÎ®¤ì¤ÈÅÁÃ£¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¿®Íê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢Ê¸²½Åª¤Ë¸«¤Æ¤Û¤«¤ËÂå¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£´ðËÜÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤ò¿®ÍÑ¤·Ã¯¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤ò¡¢Ã¯¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤ÇÃ¯¤¬À¯¼£Åª¤ÊÎ¢¤Î¤¢¤ë¥Ú¥Æ¥ó»Õ¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢ÁÆ¤¤·Ð¸³Â§¤òÍÑ¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¿¿¼Â¤È±³¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶ò¤«¤Ç¹çÍýÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤À¤±¤¬Èó¹çÍýÅª¤ÇÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÆÈÁ±Åª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â¤¬¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸²½»ñËÜ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿®¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤Ï--Ä¾´¶¤Ë¤ÏÈ¿¤¹¤ë¤¬--´°Á´¤Ë¹çÍýÅª¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼ïÎà¤ÎÃÎ¼±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µõµ¶¤Î¾ðÊó¤Î³È»¶¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌµÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±ÅÁÃ£·ÐÏ©¤ÎÂ»½ý¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢Ç§¼±ÏÀÅª´Ä¶±øÀ÷¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥Ë¥»¾ðÊó¤Î³È»¶
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤äX¤ä¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤â¼ý±×¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¹¹ð¼ýÆþ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬³È»¶¤·¤ä¤¹¤¤²¼ÃÏ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤Ë¤·¤«¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤·¤ï¤·¤ï´é¤ÎÀÖ¤óË·¤Î¼Ì¿¿¤è¤ê¤â¡¢ÁÔÂç¤Ê±³¤Î¤Û¤¦¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤â¤Ä¶âÁ¬Åª¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¹½Â¤¤¬¡¢¥Ë¥»¾ðÊó¤Î³È»¶¤òÂ¥¤¹¡£
¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃÄÌÈ±ÖÎÏ¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤à¤·¤Ð¤à¡£¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬¡¢º®Íð¤·¤¿¡¢¶ò¤«¤Ê¡¢Ì·½â¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ±½ã¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤äÂÖÅÙ¡¢¿®Ç°¤òÊú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ö°ã¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¡¢Í§¿Í¤È²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ¤ÎË¡Äî¤Ç²á¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¾å³È»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬ºÇ½é¤ÎÍýÀ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤ä¤¹¤ä¤¹¤ÈºÇ½é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢Æ±¤¸¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤ò¿®¤¸¤ë¤Û¤«¤Î¿Í¡¹¤ÈÃÄ·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
