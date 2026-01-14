¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¸ì¤ë¡¡¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤²»³Ú¡¡¶¸¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥»¥é¥Ô¡¼¤Ç°¤¤¤«
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¶þ»Ø¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDAM¡×¤Î¥¿¥á¡¼¥ë¡¦¥Ê¥Õ¥¡¥ë¡áËÜ¿ÍÄó¶¡
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¡¢²»³Ú¤ÎÌò³ä¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¿¥á¡¼¥ë¡¦¥Ê¥Õ¥¡¥ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¥Ê¥Õ¥¡¥ë¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òµÞ½±¤¹¤ëÁ°¤À¡£Èà¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿±é·à¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï²þ¤á¤ÆÅÅÏÃ¤Ç¼èºà¤·¡¢¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ã¥×¤ä²»³Ú¤¬¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä°¤¤¤¿¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤Þ¤·¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÆü¡¢Æ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤à¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÃæÉô¥í¥Ã¥Éºß½»¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¿¥á¡¼¥ë¡¦¥Ê¥Õ¥¡¥ë¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¼èºà¤ËÀÅ¤«¤ÊÀ¼¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥Ö¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÁðÊ¬¤±Åª¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDAM¡Ê¥À¥à¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·ú¹ñ»þ¤è¤ê¤âÁ°¤«¤é¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥é¥Ö¿Í¤È¤½¤Î»ÒÂ¹¤Î¤³¤È¤À¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·ú¹ñ¤ËÈ¼¤¤¡¢¤â¤È¤â¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÏ°è¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ä¸½ºß¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤Ê¤É¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÎÎÆâ¤Ë»Ä¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥Ö¿Í¤ò¥¢¥é¥Ö·Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤È¸Æ¤Ö¡£¥Ê¥Õ¥¡¥ë¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¤¡¢¼«¿È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç·Á¼°¾å¤Ï»ÔÌ±¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔÍø¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
ÀêÎÎÃÏ¤Î¥¬¥¶¤ä¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥Ê¥Õ¥¡¥ë¤é¾¯¿ôÇÉ¤¬¡¢2023Ç¯10·î°Ê¹ß¤ÎÀïÆ®¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢¥é¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë²¤ÊÆ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤È¤â¤ËÃæÅì³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢2010Ç¯¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥é¥Ö¤Î½Õ¡×°Ê¹ß¡¢³¹Æ¬¤Ë½Ð¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢DAM¤ÏºÇ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè2¼¡¥¤¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥À¡ÊÂÐ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÌ±½°Ëªµ¯¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2000Ç¯Âå½é¤á¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ØÃ¯¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤ä²ÈÂðÁÜº÷¤ÎÆü¾ï¤ò²Î¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×¤ÈÌä¤¤ÊÖ¤¹¶Ê¤È¤·¤Æ¹¤¯¥¢¥é¥Ö·÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¿¥á¡¼¥ë¡¦¥Ê¥Õ¥¡¥ë¡áËÜ¿ÍÄó¶¡
DAM¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÀêÎÎ¤äº¹ÊÌ¤À¤±¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤ÎÉåÇÔ¤ä¼£°ÂÉôÂâ¤ÎË½ÎÏ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼ÆâÉô¤Î½÷À»¦³²¤ä²ÈÉãÄ¹À©¤Ë¤â·«¤êÊÖ¤·¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ØIf I Could Go Back in Time¡Ê¤â¤·»þ´Ö¤òÌá¤»¤ë¤Ê¤é¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼Ò²ñ¤Ë»Ä¤ë½÷À¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤ò¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î»ëÅÀ¤«¤é»ì¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤ÎË½ÎÏ¹½Â¤¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Ê¥Õ¥¡¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎCNN¤À¡×¤ÈÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦D¤Î¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ï¹õ¿Í¼Ò²ñ¤ÎCNN¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ò¥é¥Ã¥×¤ÇÅÁ¤¨¤ë¨¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬º£¡¢¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ëÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Ï¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬µÏ¿¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï°ã¤¦¡£¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¡£ÈÈºá¤â¶õÇú¤â¡¢±ÇÁü¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤ÎÆ°²è¡¢±ÒÀ±²èÁü¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡Ê½¸ÃÄ»¦³²¡Ë¤¬¡Ø¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡
¡Ö¤¸¤ã¤¢°ì¶Ê¤Î²Î¤¬¤³¤ó¤ÊÈÈºá¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£²¿½½²¯¤È¤¤¤¦¶â¤¬Æ°¤¤¤ÆÊÑ¤ï¤ë¸½¼Â¤ò¡¢¥é¥Ã¥×¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤È»×¤¦Êý¤¬¡¢¥Ð¥«¤À¤í¤¦¡©¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÆâ¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥Ê¥Õ¥¡¥ë¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¥¬¥¶¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥íÂÐºö¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎºîÀï¤Ç¡¢»à¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¶Êºî¤ê¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢ÍýÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥»¥é¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤À¡×¡£¥¬¥¶¤Ç¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÅÜ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ï¤Î¾éÃÌ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤ò¤É¤³¤«¤ËÎ®¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÍÎÏ»æ¥Ï¥¢¥ì¥Ä¤Ê¤É¤Ë¥¬¥¶ÀïÆ®¤ò¤á¤°¤ëÏÀ¹Í¤ò´ó¤»¤ë°ìÊý¡¢¹ñ³°¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²»³Ú¤ÏÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶¸¤ï¤º¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Èó¾ï»þ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëËâË¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£