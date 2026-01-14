ÉÙÍµÁØ¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬»ØÅ¦¡Ö¤ª¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ÏÌ¿¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤È°ì½ï¡×
¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ë150ËüÀ¤ÂÓ¤â¤¤¤ë¡Ö½ã¶âÍ»»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¡×¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¯¡¢¤´¤¯¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¡½¡½¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¤¤¿ÁêÂ³ÀÇÃ´Åö¤Î¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤À¤«¤é½ñ¤±¤¿¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤Ç¤â²¯Ã±°Ì¤Î¤ª¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©¡¡¾®ÎÓµÁ¿ò»á¤Î¿·Ãø¡ØÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ ÉÙÍµÁØ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î´ðËÜ¡×¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤ÎËÜ¤«¤éº£ÃíÌÜ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ØÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ ÉÙÍµÁØ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â¤Î´ðËÜ¡×¡ÙÏ¢ºÜÂè8²ó
¡Ø¡Ö£Æ£É£Ò£Å¡×¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÀáÌó¤ÈÃù¶â¤ÎÀ¸³è¤Ê¤Î¤«¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÀµ¼Ò°÷¤Î»þµë¤Ï2620±ß
Á°²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿FIRE¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤µ¤ì¤ë½ñÀÒ¡Ø¤ª¶â¤«¿ÍÀ¸¤«¡Ù¡Ê¥ô¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹Ãø¡¡´äËÜÀµÌÀÌõ¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ì¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æñ¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡Ö¤ª¶â¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹½Â¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÀÚ¤êÇä¤ê¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î1»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤´¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤ÈÆ¯¤Êý¤«¤é·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹ñÀÇÄ£¤ÎÎáÏÂ6Ç¯Ê¬Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¤¬¼¨¤¹ÆüËÜ¤ÎÀµ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÀµ¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤¬Ìó545Ëü±ß¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö2080»þ´Ö¡ÊË¡Äê¤Î½µ40»þ´Ö¡¦Ç¯´Ö52½µ¡Ë¤Ç»þµë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìó2620±ß¡¿»þ¤Ç¤¹¡£ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ú¤±¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê»þµë¤Ï¤ª¤è¤½2000±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Ï¤ª¶â¤È»þ´Ö¤Î´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦2000±ß¤ò²Ô¤°¤Ë¤Ï¡¢1»þ´Ö¤ÎÏ«Æ¯¤¬É¬Í×
¡¦2000±ß¤ò¥à¥À¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢1»þ´Ö¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò¼º¤¦
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þµë´¹»»¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¼«Á³¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Çã¤Ã¤¿5000±ß¤ÎÉþ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Î2»þ´ÖÈ¾Ê¬¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë·î³Û980±ß¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï¡¢Ëè·î30Ê¬¤â¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤«¤éÀÅ¤«¤ËÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò¥à¥À¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÌ¿¤Ç¤¢¤ë»þ´Ö¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÅù¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö»þ´Ö¡á¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦ÊýÄø¼°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤ª¶â¤ò¼º¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢»þ´Ö¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤ª¶â¤Ç»þ´Ö¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ìÀÚ¤Îí´í°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ë½»¤à¡¢²È»ö¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ê²ÈÅÅ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡¢ÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤ÏÀìÌç²È¤Ë³°Ãí¤¹¤ë¨¡¨¡¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤³¤½ÉÙ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹½ÅÍ×¤Ê»ñ¸»
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÉÙÍµÁØ¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ê¿Í¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÃÙ¤ì¤¿¿Í¤È¤ÏÆóÅÙ¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ëÊý¡¢24»þ´Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ë¼êÄ¢¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤·¤êÍ½Äê¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤è¤ê¤â»þ´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤äÀìÂ°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¡ÖìÔÂô¤Î¾ÝÄ§¡×¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Ù½Ð¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¿¼¤¯Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÙ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÉÙÍµÁØ¤Î»×¹ÍË¡¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É»Å»ö¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¹â¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´Ö¤òÀáÌó¤Ç¤¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½µ¤Î»Ï¤á¤Ë1½µ´ÖÊ¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢Æü¡¹¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ò¥¢¥×¥ê¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥à¥À¤Ê»þ´Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¤½¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë²¿¤«¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¤³¤¦¼«Ìä¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤³¤Î»Ù½Ð¤Ï¡¢»ä¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌ¤Íè¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤«¡×¤È¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦
»ä¤¬ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÉÙÍµÁØ¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î5¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡»ö¶ÈÅê»ñ¡Ê¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¡Ë
¢»ñ»ºÅê»ñ¡Ê³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¡Ë
£¶µ°éÅê»ñ¡Ê»Ò¤äÂ¹¤Î³ØÈñ¤äÎ±³ØÈñÍÑ¡Ë
¤´óÉÕ¡ÊÃÏ°è¤äÊì¹»¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ë
¥·ò¹¯¡Ê¹âÅÙ°åÎÅ¤ä·ò¹¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë
ÉÙÍµÁØ¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ê¡Ö¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î»Ù½Ð¤ÏÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¡¢¶µ°é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¾Íè¤Î°ìÂ²¤Î¼ý±×ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤äÈþ¿©¡¢¼ñÌ£¤Ø¤Î»Ù½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿ÍÌ®·ÁÀ®¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¶µ°éÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉÙÍµÁØ¤ÏÉáÃÊ¤Ï·ðÌó¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¿Ê³Ø¤äÎ±³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Âç¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¤¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¿Ê³ØÀè¤Î°¶Àû¤ä¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î»Ò¤É¤â¸ÂÄê¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬¶µ°éÈñ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀÇ¶âÌÌ¤Ç¤â¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÁêÂ³¤¬3ÂåÂ³¤¯¤Èºâ»º¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¶ìÏ«¤·¤ÆÃÛ¤¤¤¿»ñ»º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¡À¤Âå¤ËÅÏ¤»¤ÐÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¶µ°éÈñ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅÏ¤»¤ÐÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â»Ò¤äÂ¹¤¬¶µ°é¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²Ô¤²¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ìÂ²¤ÎÌ¤Íè¤â°ÂÂÙ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢»ä¤ÏÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅê¤¸¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿ÍÌ®¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¹â³Û¤ÊÆþ²ñÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ²ñ°÷À©¤Î¹âµé¼Ò¸ò¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ò°ì»þÅª¤ËÎ¥¤ì¤Æ³¤³°¤ÎÌ¾Ìç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Î¼«¸ÊÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¿ôÀé±ß¡¢¿ôËü±ß¤Î»Ù½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤äÃÎ¸«¤ò¹â¤á¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤ä²ÄÇ½À¤ò¿¤Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Î½ÐÈñ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤È¸Æ¤Ù¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¤ä¶µ°éÅê»ñ¤ÏºÇ¤â¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¿¦°÷¤ò¼¤á¤ëÁ°¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¹ÖºÂ¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê§¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¤Î¿ô½½ÇÜ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤éÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¢¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê¼ýÆþ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ°ÕÌ£¤Ê»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¡Ö°é¤Ä¤â¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¿¤À¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ëÏ²Èñ¤Ê¤Î¤«¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÅê»ñ¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÉÙÍµÁØ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Õ»¶½¤¤¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¿Ö¤¯¤·¤«¤Ê¤¤