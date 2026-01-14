¤Þ¤ë¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡©¡¡¶âÍ»Ä£¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¸îÁ÷Á¥ÃÄÊý¼°¡×¤ÎËë³«¤±
¶âÍ»Ä£¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÃÏ°è¶âÍ»ÎÏ¶¯²½¥×¥é¥ó¡×¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¸øÅª»ñ¶â¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¸îÁ÷Á¥ÃÄÊý¼°¤Ë¤è¤ë¶âÍ»¹ÔÀ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡ØÃÏ¶ä¡¦¿®¶â¡¦¿®ÁÈ¤¬¡ÖÀ¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤Ë¡©¶âÍ»Ä£¤¬ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÃÏ°è¶âÍ»ÎÏ¶¯²½¥×¥é¥ó¡×¤Î¼ê¸ü¤¹¤®¤ëÃæ¿È¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâ¼Â¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¥¢¥á¤È¥à¥Á
¶âÍ»Ä£¤Ï¤³¤Î¥×¥é¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤¬É¬¿Ü¡×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¶âÍ»µ¡Ç½¶¯²½Ë¡¤Ê¤É´ØÏ¢Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢¸øÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤¬¥à¥Á¤Ê¤é¡¢¸øÅª»Ù±ç¤Î³È½¼¤ÏÃÏÊý¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¦¿®ÍÑÁÈ¹ç¤ò¹ñºö¤Ë½¾¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥á¤È¸À¤¨¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢26Ç¯£³·î¤Ç¿½ÀÁ´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ë¸øÅª»ñ¶â¤Ë¤è¤ë»ñËÜÃíÆþÀ©ÅÙ¤ò´ü¸Â¤òÄê¤á¤º¤Ë»ö¼Â¾å¡¢¹±µ×²½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤òÌóÂ«¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆÊÔ¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¤Ê¤É¸·¤·¤¤¾ò·ï¤Ê¤·¤ÇÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÊÖºÑ´ü¸Â¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾å¸Â³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡¢ºÆÊÔ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¦ÄÌ²½¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤âÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¡£°ìÉô¤ÎÃÏ¶ä¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÅÍÍ¤ò¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¡¢¿®¶â¡¦¿®ÁÈ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¶È³¦¤Ç¹½ÃÛºÑ¤ß¤Î¶¦Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹¹¿·¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âÊä½õ¶â¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¹çÊ»¤ä·Ð±ÄÅý¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³±¿±Ä¥³¥¹¥È¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ä¹Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Á´ó¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Î¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¶¦Æ±²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤Î¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
Æ±¥×¥é¥ó¤òµÄÏÀ¤·¤¿¶âÍ»¿³µÄ²ñ¡Ê¼óÁê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡Ë¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢Êä½õ¶â»Ùµë³ÈÂç°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¼±¼Ô¤«¤é¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢Ì±´Ö¶âÍ»µ¡´ØÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÃÏ°è¶âÍ»ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ï¿Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÁí¹çÀ¯ºö¶É´´Éô¡Ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¶âÍ»Ä£¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡©
¤«¤¯¤·¤Æ¸øÅª»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆºÆÊÔ¤ò¿Ê¤á¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶âÍ»¹ÔÀ¯¤ÎÂç¸¶Â§¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Ê¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÁê¤òÌ³¤á¡¢¶âÍ»Â²µÄ°÷¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞÆâ¤ËÃÏ¶ä¤ä¿®¶â¡¦¿®ÁÈ¤Î±þ±çÃÄ¤Ç¤¢¤ëÃÏ°è¶âÍ»µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¶âÍ»Ã´ÅöÁê¤Ï¡ÖÃÏÊý¤Î³èÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÏ°è¶âÍ»ÎÏ¤Î¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¼Â¸½¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼«¤é¤Î»²±¡Áª¤Ø¤Î»Ù±ç¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤«¡¢¤«¤Í¤Æ¡ÖÊÒ»³»á¤Ï¡Ø¸øÅª»Ù±ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¡¹¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¤ÎÆÈÎ©À¤òÂº½Å¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¶âÍ»Ä££Ï£Â¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¤Î¶âÍ»¹ÔÀ¯¤ÎÂçÅ¾´¹¤Ë¤ÏÊÒ»³»á¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¸øÅª»Ù±ç¤¬ËÜÅö¤ËÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤í¤¦¡£ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¤Ï¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦Âß½Ð¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤Ç¶ÈÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿ÍÎÏÃÏ¶ä¤äÍÎÏ¿®¶â¤Ê¤É¤È¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤¬¤¼¤¤¼å¤Ç¶âÍø¾å¾º¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢ÍÂ¶â¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼å¾®ÃÏ¶ä¡¦¿®¶â¡¦¿®ÁÈ¤È¤ËÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¸øÅª»Ù±ç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¸å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿Íºà¤â¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸øÅª»ñ¶â¡¦Êä½õ¶âÄÒ¤±¤Ç¼Â¼Á¹ñÍ²½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Á´¹ñ¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤À¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡Ö¿·¤¿¤Ê¸îÁ÷Á¥ÃÄÊý¼°¡×¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£¡ØÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿5700²¯±ß¤¬¤Ê¤ó¤È°ì³ç¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ö¥¢¥ó¥ÁºâÌ³¾Ê¡×¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡Ö¼«ÇåÀÕÆÃ²ñ¥Í¥³¥Ð¥Ð¡×ÌäÂê¤Î¿¼ÁØ¡Ù
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿5700²¯±ß¤¬¤Ê¤ó¤È°ì³ç¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ö¥¢¥ó¥ÁºâÌ³¾Ê¡×¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡Ö¼«ÇåÀÕÆÃ²ñ¥Í¥³¥Ð¥Ð¡×ÌäÂê