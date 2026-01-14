¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©°ÛÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥é¥Î¥ÙºîÉÊ¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥®¥ã¥°Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤Î¤¹¤Ð¤È¤Ï¡¢¶Ç¤Ê¤Ä¤á»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¤Î¤³¤È¡£
¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦º´Æ£ÏÂ¿¿¡Ê¥«¥º¥Þ¡Ë¤¬¡¢½÷¿À¡¦¥¢¥¯¥¢¤òÆ»Ï¢¤ì¤Ë°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¡¢Å¨¤âÌ£Êý¤â»ÄÇ°¤ÊÀ³Ê¤Ð¤«¤ê¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥®¥ã¥°Í×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë2016Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô