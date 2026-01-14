¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Ö¤À¤±¡×¤Ç³ô¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï´í¸±¡Ä·è»»Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡¢10´ü°Ê¾å¡ÖÏ¢Â³ÁýÇÛ¡×¡Ö¾åÊý½¤Àµ¡×¤â´üÂÔÂç¤ÎÍ¥ÎÉÌÃÊÁ5Áª
¡Ö¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¡×¤è¤ê¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ä
¤¤¤Ä¤ÎÀ¤¤â³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹âÇÛÅö¡×¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤ÆÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÅê»ñ»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¹â¤¤ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï1³ôÅö¤¿¤êÇ¯´ÖÇÛÅö¡à³ô²Á¡ß100¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¯´ÖÇÛÅö¡×¤ÏÍ½ÁÛÃÍ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï¤½¤¦ÉÑÈË¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Î·è»»»þ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢³ô²Á¤Ï»Ô¾ì¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÃÍ¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¤Í½ÁÛÇÛÅö¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë³ô²Á¤È¤¤¤¦À³Ê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¹â¤¤ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬³ô²Á¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤é¤À¤é³ô²Á¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤â¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤é¤À¤é³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¸¶°ø¤¬Îã¤¨¤Ð¶ÈÀÓ°²½¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤«ÌµÇÛ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Îæ«¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤ÇÇÛÅö¤òÄÉµá¤¹¤ëÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¡¢¡ÖÏ¢Â³ÁýÇÛ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¹¤Ç¤ËÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢Â³ÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢·Êµ¤ÊÑÆ°¤äÉÔ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ä¤ÄÍø±×¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤Ê¶ÈÀÓ°²½¤Ç¤âÇÛÅö¤ò°Ý»ý¡¦Áý²Ã¤Ç¤¤ëÍø±×ÃßÀÑÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥ÎÉ´ë¶È¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÁýÇÛ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½éÅê»ñ¸µËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬Ç¯¡¹¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ÁýÇÛ¤Ë¤è¤ê¼Â¼ÁÅª¤ÊÇÛÅö¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Ø¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥«¥à¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Ï¢Â³ÁýÇÛ³ô¤Ï¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬É¬¤º¤·¤â¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤ÆÁýÇÛ¤¹¤ë´ë¶È70ÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆü·ÐÏ¢Â³ÁýÇÛ³ô»Ø¿ô¡×¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï2.5%ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡ÊFactSheet - Æü·ÐÏ¢Â³ÁýÇÛ³ô»Ø¿ô¡Ë¡£Ï¢Â³ÁýÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¶ÈÀÓ¤ÈÀ®Ä¹À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢1³ôÅö¤¿¤êÇ¯´ÖÇÛÅö¡à³ô²Á¡ß100¤Ç»»½Ð¤¹¤ëÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï10Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³ÁýÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¶ÈÀÓ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Î·è»»È¯É½¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·òÁ´¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤Ç¡Ö22´üÏ¢Â³ÁýÇÛ¡×¤¬Ç»¸ü
¢£21Ç¯Ï¢Â³ÁýÇÛÃæ¡¡·ªÅÄ¹©¶È¡Ê6370¡Ë
¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¿å¡×¤ò°·¤¦¿å½èÍý»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿å½èÍý¤ÎÂç¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¿å½èÍýÌôÉÊ¡¢¿å½èÍýÁõÃÖ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¡¦»º¶È¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ä¶½ã¿å¶¡µë»ö¶È¤¬°ÂÄê¼ý±×¸»¤Ç¤¹¡£
°ÂÄêÅª¤ÊºâÌ³ÂÎ¼Á¤Î°Ý»ý¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ä¾¶á5Ç¯´ÖÄÌ»»¤ÇÇÛÅöÀ¸þ30¡ó¤«¤é50¡ó¤ÎÈÏ°Ï¤òÌÜ°Â¤ËÄ¹´üÅª¤Ë·×²èÅª¤ÊÁýÇÛ¤Î·ÑÂ³¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë63¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤¼«¸Ê»ñËÜÈæÎ¨¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç21´üÏ¢Â³ÁýÇÛÃæ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯3·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ20±ßÁýÇÛÍ½ÁÛ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê2025Ç¯Ëö¸½ºß¡Ë¡¢22´üÏ¢Â³ÁýÇÛ¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£
Çä¾å¹â¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ò³¤³°¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯3·î´üÍ½ÁÛ¤ÎÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï1¥É¥ë¡á146±ß¤Ç¤¹¡£°ÙÂØ¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿å½à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£15´üÏ¢Â³ÁýÇÛÃæ¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê4901¡Ë
Âç¼êÀºÌ©²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼Ì¿¿ÍÑ¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤ò»È¤Ã¤¿À¤Âå¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¡Ö¥Á¥§¥¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¤Î4¤Ä¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ò»ý¤Á¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤¬Â°¤¹¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×°Ê³°¤Î»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡×¤ËÂ°¤¹È¾Æ³ÂÎºàÎÁ»ö¶È¤ÏÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤Ï²èÁü¿ÇÃÇÁõÃÖ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç15´üÏ¢Â³ÁýÇÛÃæ¤Ç¡¢2026Ç¯3·î¤âÁ°´üÈæÁýÇÛÍ½ÁÛ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°Çä¾å¹â¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó66%¤Ç¡¢ÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï1¥É¥ë¡á145±ß¤Ç¤¹¡£Âè3»ÍÈ¾´ü·è»»È¯É½¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¾åÊý½¤Àµ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç¾¦¼Ò¤ÇÍ£°ì¡ÖÆü·ÐÏ¢Â³ÁýÇÛ³ô»Ø¿ô¡×¤ËºÎÍÑ
¢£15´üÏ¢Â³ÁýÇÛÃæ¡¡ËÅÄÄÌ¾¦¡Ê8015¡Ë
¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë¾¦¼Ò¤Ç¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ê7203¡Ë¤Ç¤¹¡£2006Ç¯4·î¤ËÆ±¶È¤Î¥È¡¼¥á¥ó¤È¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¿§¤Ï¼«Æ°¼Ö¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¡¦»º¶È¼ÖíÒ¡¦ÆóÎØ¼ÖÍ¢½Ð¡¢³¤³°À¸»º¼Ö¤ÎÂè»°¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢»ö¶È¤¬±Ä¶ÈÍø±×¤Î7³ä¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç15´üÏ¢Â³ÁýÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤ÆÁýÇÛ¤¹¤ë´ë¶È70ÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆü·ÐÏ¢Â³ÁýÇÛ³ô»Ø¿ô¡×¤ËÁí¹ç¾¦¼Ò¤È¤·¤ÆÍ£°ìºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
¡Ö2026Ç¯3·î´ü¤«¤é2028Ç¯3·î´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß¿ÊÇÛÅö¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ¤ò´Þ¤àÁí´Ô¸µÀ¸þ40¡ó°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·´Ô¸µÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î´ü¤âÁýÇÛÍ½ÁÛ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°Çä¾å¹â¤¬7³äÄ¶¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤¬1¥É¥ë¡á145±ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¾åÊý½¤Àµ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£15´üÏ¢Â³ÁýÇÛÃæ¡¡ÆüËÜ¥¼¥ª¥ó(4205)
¹çÀ®¥´¥à¡¦¹âµ¡Ç½¼ù»é¤ÎÀÐÌý²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£1950Ç¯¡¢¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢²£ÉÍ¥´¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ·Ú¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î3¼Ò¤Î»ñËÜ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¡¦B.F.¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥Á¡¦¥±¥ß¥«¥ë¼Ò¤è¤êµ»½ÑÄó·È¤ò¼õ¤±¤¿±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é¤ÎÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¼ç´´»ö¶È¤Ï¥Ê¥Õ¥µ¤òÀºÀ½¤·¤Æºî¤é¤ì¤ëC5Î±Ê¬¤ÇÃê½Ð¤µ¤ì¤¿À®Ê¬¡Ê¹çÀ®¥´¥à¤ä¼ù»é¸¶ÎÁ¤Î¥Ö¥¿¥¸¥¨¥ó¡¦¥¤¥½¥×¥ì¥ó¡¦¥Ô¤Ú¥ê¥ì¥ó)¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ·²¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ä¥¿¥¤¥ä¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¹çÀ®¥´¥à¤Ï¹ñÆâ2°Ì¡¢ÆÃ¼ì¹çÀ®¥´¥à¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤Ç¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤ä²£ÉÍ¥´¥à¤¬¸ÜµÒ¤Ç¤¹¡£1990Ç¯¤Ë¥¼¥ª¥ó¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¸÷³ØÆÃÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¹âµ¡Ç½¼ù»éÀ½¥ì¥ó¥º¡ÖZEONEX¡×¤Ï¥«¥á¥é¤ä¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¸÷¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥ß¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¸÷³ØÉôÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ1°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅöÊý¿Ë¤Ï¼«¸Ê»ñËÜ¤ò´ð½à¤È¤¹¤ëDOE¤òºÎÍÑ¤·¡¢4%°Ê¾å¤òÊý¿Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ô¼ç²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DOE¤È¤ÏDividend on Equity Ratio¡Ê³ô¼ç»ñËÜÇÛÅöÎ¨¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇÛÅö¤òÊ§¤Ã¤¿»Ä¤ê¤ÎÍø±×¤ò³ô¼ç»ñËÜ¤Ë²Ã»»¤¹¤ì¤Ð¡¢³ô¼ç»ñËÜ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤Î4¡ó°Ê¾å¤òÇÛÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¤â¤È¤Å¤±¤Ð¡¢³ô¼ç»ñËÜ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ì¤ÐÇÛÅö¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸º±×¤Ç¤âÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³ô¼ç»ñËÜ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³ô¼ç»ñËÜ¤Îx%°Ê¾å¤òÇÛÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Îx¤Î¿ô»ú¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¸ºÇÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢·ëÇÛÅöÀ¸þ70¡óÌÜÉ¸¤Ç³ô¼ç´Ô¸µ¶¯²½
¢£14´üÏ¢Â³ÁýÇÛÃæ¡¡¾åÁÈ¡Ê9364¡Ë
¡Ö¤«¤ß¤°¤ß¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¹ÁÏÑÊªÎ®¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¤ÊªÎ®»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÁÏÑ±¿Á÷»ö¶È¡¢ÁÒ¸Ë»ö¶È¡¢Î¦¾å±¿Á÷»ö¶È¡¢¹ñºÝÍ¢Á÷»ö¶È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2030Ç¯3·î´ü¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ë5¥«Ç¯¤Î¿·Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¡¢5Ç¯´Ö¤Ç·×2400²¯±ßµ¬ÌÏÅê»ñ·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¿·Àß¤äÏ·µà²½¤·¤¿»ÜÀß¤Î¹¹¿·¡¢½¸Ìó¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤Ê¥³¥¹¥ÈÁý¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¿·ÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤ä¸úÎ¨Åª¤ÊÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢·ëÇÛÅöÀ¸þ70¡ó¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¶¯²½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â²¼¤Ï¼çÎÏ¤Î¹ÁÏÑÍ¢Á÷¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢ÁÒ¸Ë¶È³¦¤Î»þ²ÁÁí³Û¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤Ð»°É©ÁÒ¸Ë(9301)¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¾åÁÈ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î¤ËÁ°´üÈæÂçÉýÁýÇÛ¤òÈ¯É½¤·15´üÏ¢Â³ÁýÇÛ¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
