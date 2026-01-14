Â´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð¾ì¤·¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎAKB48¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÎÉ×¤¬Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È
¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤È2021Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2024Ç¯8·î¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿É×¡¦¤Ä¡¼¤¿¤ó¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö#nofilter¡×¡£2026Ç¯¤Î°ìÈ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤Ë¤»¤º¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªÏÃ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢»×¤ï¤º¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤Ä¡¼¤¿¤ó¤µ¤ó¤¬Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
OG¤âÂ¿¿ô¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤¬¹ÈÇò¤Ë
º£²ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ³¨¤Ë½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿²Àµ·î¤ò²á¤´¤·¡¢2025Ç¯¤Î³Æ¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Í£°ì±ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æüµ¢¤ê¤ÇËÍ¤ÎÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤°¤é¤¤¡£
Î¹¹Ô¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ºÊ¤ÎÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µÙ¤ß¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò²ÈÂ²¿åÆþ¤é¤º¡¢Åìµþ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×
Âç³¢Æü¤ÎÌë¡¢Í¼¿©¤òÁá¤á¤Ë½ª¤¨¤¿Ì¼¤ÏÁá¤¯¤â¤¦¤È¤¦¤È¥â¡¼¥É¤Ç¡¢ºÊ¤¬¿²¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£10Ê¬¤Û¤É¤ÇºÊ¤ÈÌ¼¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ì¼¤ÏÁá¡¹¤ËÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÊ¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤¬±³¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¡£¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Âç³¢Æü¤ÎÂåÌ¾»ì¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆOG¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦20¼þÇ¯¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡...»þ¤¬²á¤®¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¤...¡×
36ºÐ¤ÎËÍ¤¬¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¡¢AKB48¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤È¡¢¤É¤³¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âµ¤¤Å¤±¤ÐÏÃÂê¤Ï¡ÖAKB¤Î¿ä¤·¥á¥ó¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÎ®¤ì¤Ä¤¯¡£ÀÊÌ¤äÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤â¡¢¤½¤ÎÏÃÂê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤·¤Æ°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀÄ½Õ¤ÎÎØ³Ô¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¹ÈÇò¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ºÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ó¸ÜÅª´¶ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
AKB48¤ÎÎò»Ë¤ò²û¤«¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤¬¡Ä
²Ú¡¹¤·¤¯¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡ÖAKB¤ÎÎò»Ë¤ò²û¤«¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¡×¤È¡¢ËÍ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤¤½Ð¤ò¤Ê¤¾¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Ç¯Ëö¤é¤·¤¤¡¢¾¯¤·¤À¤±µ¤»ý¤Á¤Î´Ë¤à»þ´Ö¡£
¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÄ¯¤á¤¿¡£AKB48¤Î20Ç¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤³¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ ËÍ¼«¿È¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿·îÆü¤Î·Ð²á¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¡£¤½¤Î´Ö¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤ä½ÐÍè»ö¤ò¡¢¡Ö¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ð¤Ä¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤È°ì½ï¤ËÉï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î°Â°×¤Ê¸«Êý¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¡¢¸å¤í¤Ø²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤«¤é¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡Öº£¡×¤Îµ±¤¡¢³Ð¸ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î°¦¡£¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ÊÉ½¸½¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¿ôÊ¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢OG¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î¥¥ì¤Ï¡¢µ²±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÅö»þ¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉâ¤«¤Ö¥¥é¥¥é¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤è¤ê¤â¤É¤³¤«½À¤é¤«¤¯¡¢Í¾Çò¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤ËÌá¤Ã¤¿»Ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£²áµî¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤è¤êµ±¤¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
10Ç¯Á°¤Î¿¦¾ì¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡©
OG¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ëº§¤ä½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢SNS±Û¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é°é»ù¤ÎÆ±»Ö¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ê¤ª¡¢¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤µ¤È³Ð¸ç¤Ë¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¶»¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬10Ç¯Á°¤Î¿¦¾ì¤Ë¡¢º£¤Î¤Þ¤ÞÌá¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¤½¤ó¤ÊSF¤¸¤ß¤¿ÁÛÁü¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£»ëÀþ¤ÏAKB48¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Õ¼±¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡×¤ÎÊý¤Ë¸þ¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤¢¤Îº¢¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¡£ÂÎÎÏ¤â¡¢ÌµÃã¤Î¤¤Êý¤â¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤âµ¤ÎÏ¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤éÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤âÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤É¤³¤«»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡¢º£¤ÎËÍ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÀª¤¤¤ÏÎô¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»ëÌî¤Î¹¤µ¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍÉ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÍî¤ÁÃå¤¡£
ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë°ìÊýÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë³Ð¸ç¤¬¡¢¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄAKB48¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¡£
¤¤ì¤¤¤ËÆóÂò¤Ç¤¤ë¤Û¤É¿ÍÀ¸¤ÏÃ±½ã¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦Æ±¤¸Î©¤ÁÊý¤Ç¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ö¸½Ìò¤«¡¢°úÂà¤«¡×¡Ö¼çÌò¤«¡¢ÏÆÌò¤«¡×¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¤ì¤¤¤ÊÆóÂò¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤Û¤É¿ÍÀ¸¤ÏÃ±½ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Î¶¯¤µ¤Ï¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£Î©¤Ä°ÌÃÖ¤â¡¢Ìò³ä¤â¾¯¤·¤º¤Ä°Ü¤í¤¦¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤ÇØÃæ¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÇØÃæ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¤â¤Î¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÔ¹ç¤è¤¯Àþ¤ò°ú¤±¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤ËAKB48¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î³ëÆ£¤È·èÃÇ¡¢ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤Î¤«¡£ËÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇ¿Í¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¬¤ê¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê³Ð¸ç¤È¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¶¯¤µ¤¬¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢¤¢¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ÈÍýÍ³¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£
¤â¤¦¡¢¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸Â®ÅÙ¤Ç¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÁö¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¼«Ê¬¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤É¤³¤ËÎ©¤Ä¤«¡£²¿¤ò¾È¤é¤·¡¢²¿¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÁªÂò¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÃúÇ«¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
·Ð¸³¤Ç¤â¡¢Ç¯Îð¤Ç¤â¡¢¸ª½ñ¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤òºÇ½ªÅª¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡Öº£¡×¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±À¿¼Â¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤À¤±¿¿·õ¤Ë¡¢¶»¤ÎÆâ¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£
¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾Ã¤¹¡£ºÊ¤¬¤Þ¤À¿²¼¼¤«¤éÌá¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÅô¤ê¤ò¤È¤â¤·¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ç¯±Û¤·¤À¤è¡×
¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÌ²¤ëÌ¼¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¶´¤ß¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿Æ»Ò3¿Í¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²ÈÂ²¤ò¾È¤é¤¹ÀÅ¤«¤ÊÅô¤ê¤ÎÃæ¤ËËÍ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¤¤ä¡¢ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
