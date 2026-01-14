¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡ª¹â»ÔÁíÍý¤Î·ÐºÑ¥Ö¥ì¡¼¥ó¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡Ö¹ñÎÏÉü³è¡×¤Îº¬µò
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤âÊª²Á¹â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Àè¹Ô¤¤¬ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¹ñ¤ÎºâÀ¯À¯ºö¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë·È¤ï¤ë½ÅÍ×²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤¿¡ª
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¯ºö¡Ä¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥ÈãÈ½¡×¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃ»´üÅª»ëÌî¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë
¼ãÅÄÉô¡§¤¿¤È¤¨¤ÐËÉ±ÒÈñ¤äÏ·µà¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹¹¿·¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾Ê¿Í²½µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢Åê»ñ¤¹¤ë¤Ù¤Ê¬Ìî¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Þ¤ÇºâÀ¯À¯ºö¤¬¥Á¥°¥Ï¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÀ¤³¦É¸½à¤Î¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡Ê¼ÂÁ©¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁêÅö¤ÊÍ¾ÎÏ¤¬»Ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
±ÊßÀ¡§¤½¤³¤ÇºâÀ¯µ¬Î§ÇÉ¤¬»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤¬ºâ¸»¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¯ÉÜ¤¬²¿¤«À¯ºö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ë¤¹¤Ù¤Æºâ¸»¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢À¯ÉÜºÄÌ³¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¹ñ¤ÇÀ¯ÉÜºÄÌ³¤ÎÀäÂÐÎÌ¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤âÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐGDPÈæ¤¬°ÂÄêÅª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤ÏÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²ñÅÄ¡§»ä¤ÏÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Ç¡¢¹ñºÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºâÌ³¾Ê¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÄ¤Ï¾Íè¤ÎÀÇ¼ý¤ÇÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñºÄ¤Ï¿·¤¿¤Ë¼Ú¤ê´¹¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñºÄ¤ò¾Íè¤ÎÀÇ¼ý¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂ¹¤¿¤Á¤ÎÂå¤ËÀÇ¶â¤ÇÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷´¶¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹ñºÄ¤òÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ë¤â»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ñºÄ¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊ§¿¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ²¬¡§ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤â¤¦À®Ä¹¤¹¤ëÆ»¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹°Ê¹ß¡¢¾õ¶·¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¹ÔÆ°¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¥«¥Í¤òÎ¯¤á¹þ¤à¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Õ¥ì¤Î¤È¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤âÅê»ñ¤ò¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¹ñ¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë´ë¶È¤â¹ñÌ±¤â¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò´±Ì±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ãÅÄÉô¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë»º¶ÈÀ¯ºö¤Ë¤Ï¡¢À®¸ù¤·¤¿Îã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦Åª¤Ë»º¶ÈÀ¯ºö¤Î¼ÂÎã¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÃÎ¸«¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ»öÎã¤«¤é¤Ï¸¬µõ¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò¤Ê¤¹¤Ù¤¤«¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤âÃæ¹ñ¤âÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
±ÊßÀ¡§¹ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë»º¶ÈÀ¯ºö¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀ¾Â¦½ô¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿·¼«Í³¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¹ñ¤¬´ØÍ¿¤»¤º¤Ëµ¬À©´ËÏÂ¤Ê¤É¤òÂ¥¿Ê¤·¤ÆÌ±´Ö¤Î¶¥Áè¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬¹ñ²È¼çÆ³¤Î»º¶ÈÀ¯ºö¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â·³»öÅª¤Ë¤â¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¹ñ¤¬»º¶ÈÀ¯ºö¤ò¼çÆ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤À¤±¤¬ÆÈ¼«¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤½¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È½ô³°¹ñ¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÅÄ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î»º¶ÈÀ¯ºö¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤ËÍ½»»¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£²óºöÄê¤µ¤ì¤¿17¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤À¤ÈÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ãÅÄÉô¡§ÆüËÜ¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊÆÃæ¤È¤ÎÂÐÈæ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢½Å»ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¤òÃæ¹ñ¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¹ñÆâ¤Ç²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÒ²¬¡§¤½¤ì¤ÇÊÆ¹ñ¤Ïº£¡¢À½Â¤¶È¤ò¼«¹ñ¤ËÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´ØÀÇÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¼ãÅÄÉô¡§°ìÊý¤ÇÃæ¹ñ¤â¹ñÆâ¤ÇÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ÐÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Îð§Ï©¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤¬ÂçÎÌ¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¡¢°Â²Á¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤À¤ÈºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ô²Á¤¬Èæ³ÓÅª¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ21Ëü±ß¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª
²ñÅÄ¡§¼ÂºÝ¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢ÁêÅöÄøÅÙ¤ÎÆüËÜ³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºòÇ¯¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢±ÊßÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢'34Ç¯¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬21Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂçÃÀÍ½Â¬¤ò¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊßÀ¡§Æâ³ÕÉÜ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë'34Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÃæÄ¹´ü¤Î·ÐºÑºâÀ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»î»»¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ï¾Ê¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî20Ç¯´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¤É¤¦¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾ÌÜGDP¤ÈÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬»î»»¤·¤¿Ì¾ÌÜGDP¤ÈÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÃæÄ¹´ü¸«ÄÌ¤·¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¿å½à¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñÊÂ¤ß¤Î¹âÀ®Ä¹¤¬¼Â¸½¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢'34Ç¯¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï21Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÈá´ÑÅª¤Ê²áµîÅê±Æ¥±¡¼¥¹¤Ç¤â'30Ç¯¤Ë6Ëü±ßÂæ¡¢'34Ç¯¤Ë¤Ï8Ëü±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤è¤ê¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢10Ç¯¸å¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬10Ëü±ßÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÒ²¬¡§º£¤Ï²áÅÏ´ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Þ¤À¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Å¾²Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´ë¶È¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²áÅÏ´ü¤ò¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¿¿¤ËÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¼ãÅÄÉô¡§¤Þ¤µ¤Ëº£¤¬Å¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬2¡ó¶áÊÕ¤Ç·ÐºÑ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢´ë¶È¤â²Á³Ê¤äÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¡¢À¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¼Â¼ÁÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¶ìÏ«¤µ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï³Æ¼ï¤Î²È·×»Ù±ç¤Ê¤É¤Ç¤¤Á¤ó¤È¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢Åê»ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¹¥½Û´Ä¤¹¤ë·ÐºÑ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¿¿¿ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯1·î19Æü¹æ¤è¤ê
【もっと読む】高市政権の経済ブレーン２人が語った「責任ある積極財政」で高市総理がこれからやろうとしていること
¡Ú¤¢¤¤¤À¡¦¤¿¤¯¤¸¡¿'75Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¯¥ì¥Ç¥£¡¦¥¢¥°¥ê¥³¥ë¾Ú·ô¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡£'25Ç¯11·î¤è¤êÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¡Ú¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤´¤¦¤·¡¿'72Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡£¸µÆü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤Ç¡¢'25Ç¯11·î¤è¤êÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¡Ú¤Ê¤¬¤Ï¤Þ¡¦¤È¤·¤Ò¤í¡¿'71Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ç¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ù¤Ê¤É¡£'25Ç¯11·î¡¢·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÎÌ±´ÖµÄ°÷¤Ë½¢Ç¤¡Û
¡Ú¤ï¤«¤¿¤Ù¡¦¤Þ¤µ¤º¤ß¡¿'65Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø¤Ç¡¢'18Ç¯¤«¤é'23Ç¯¤Þ¤ÇÆü¶äÉûÁíºÛ¤òÌ³¤á¤¿¡£'25Ç¯11·î¡¢·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÎÌ±´ÖµÄ°÷¤Ë½¢Ç¤¡Û
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑ¥Ö¥ì¡¼¥ó£²¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
