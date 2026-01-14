¤ª¶â¤Î¤â¤ÄÌò³ä¤È¡¢¿®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡©¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ª¶â¤Î´ðËÜ
Êª²Á¹â¤ä±ß°Â¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤é¤º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎËÜ¼Á¤ä¤·¤¯¤ß¡¢Î®¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤ª¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢¡Ö·Êµ¤¡×¡ÖÊª²Á¡×¡Ö°ÙÂØ¡×¡Ö³ô²Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÅª¤Ê·ÐºÑÍÑ¸ì¤Î°ÕÌ£¡¢ÀÇ¶â¡¦Ç¯¶â¡¦ÊÝ¸±¤Î¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡Ø¼Ò²ñ¿Í¤Î´ðËÜ ¤ª¶â¤Î¤·¤¯¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤ª¤È¤Ê»öÅµ ¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡ÖÄ¶¡×ÆþÌç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡×¡ÖÁý¤ä¤¹¡¦Ãù¤á¤ë¡×¡ÖÇ¼¤á¤ë¡¦È÷¤¨¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢´Æ½¤¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¡×¤¿¤á¤Î1ºý¤«¤é¡¢È´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
³¤³°¤ËÈæ¤Ù¡¢ÃÙ¤ì¤ò¤È¤ëÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¶â¶µ°é¡×
¡ÖµëÎÁ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Êª²Á¹â¤ÇÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×
¡Ö³ô¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¤Ï¼ºÇÔ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¡ÖÇ¯¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ç¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ÏÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤ËÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï³¤³°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ËÀ¹¤ê¤³¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2005Ç¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤ª¶â¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¤Î¤·¤¯¤ß¤òÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤Ï£³¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò¤â¤Ä
¤ª¶â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÁÃÍ¤ò¿Þ¤ë¼ÜÅÙ¡×¡Ö¸ò´¹¼êÃÊ¡×¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÃùÂ¢¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤Ç¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡ÖÇã¤¦¡×¤³¤È¤Ç·ÐºÑ³èÆ°¤Ï³èÀ²½¤·¡¢ÃùÃß¤äÅê»ñ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¸½¶âÄÌ²ß¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï¸º¤ê¡¢¡ÖÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ª¶â¡×¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÌò³ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¼çÍ×¹ñ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨¤Ï40¡Á60¡ó¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÌó99¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤Ç42.8¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï80¡ó¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ö·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ê2024Ç¯¡Ë¡£
¡»¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤Î¤¦¤Á¡¢¸½¶âÄÌ²ß¤Ï1³ä¤Û¤É¡£Ìó9³ä¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¶â²ß¤ä¶ä²ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤ª¶â¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢¸½¶âÄÌ²ß¤Î²¿ÇÜ¤â¤Î¤ª¶â¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢·ÐºÑ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¡×¤¬¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¤¤¤Ã¤¿¤ó¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¢¤È¤«¤éÊ£¿ô¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¦
¢£ ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÈIC¥«¡¼¥É¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÉ³¤Å¤±¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç»ÙÊ§¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É·èºÑ¡×¤â²ÄÇ½¡£
¢£¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¥«¡¼¥É¤È¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÉ³¤Å¤±¤µ¤»¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤ËÍÂ¶â¤«¤é°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡»¡ÖÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ª¶â¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¢£¤â¤ÁÊâ¤¤¬¥é¥¯
¹â³Û¤Ç¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥«¡¼¥É¤Ò¤È¤Ä¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¡¢¸½¶â¤ò¤â¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡£
¢£»ÙÊ§¤¤¤¬¥«¥ó¥¿¥ó
»æÊ¾¤ä¹Å²ß¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë´°Î»¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÅðÆñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ë
¸½¶â¤ò¤â¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅðÆñ¤äÊ¶¼º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ë¡£
¢£Î®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤
ÍøÍÑÍúÎò¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤ª¶â¤Ï¹ñ¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ä
ÀÎ¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò°ìÄêÎÌ¤Î¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Î»æÊ¾¤Ï¤¿¤À¤Î»æÀÚ¤ì¡¢¹Å²ß¤Ï¶âÂ°ÊÒ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢ÅÅ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤âÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤À¤±¤¬»æÊ¾¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹ñ¤¬ÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ñ¤¬·è¤á¤¿²ÁÃÍ¤ò¡Ö¿®ÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÂ¿³Û¤ÎºÄ·ô¡Ê¹ñºÄ¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¼Ú¶â¤È¤·¤Æ»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡Ö¹ñ¤¬É¬¤ºÊÖºÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®ÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤ª¶â¤Ï¿®ÍÑ¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¡¢·ÐºÑ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡»¤ß¤ó¤Ê¤¬¿®ÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³
»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ª¶â¤Ç¥â¥Î¤òÇã¤¨¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¡ÊÄÌ²ß¡Ë¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¼¡¤Î£²¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æü¶ä¤À¤±¤¬È¯¹Ô¤Ç¤¤ë
¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ä»¥¤äÈÍ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢»æÊ¾¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤À¤±¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÆüËÜ¶ä¹Ô·ô¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤«¤Îµ¡´Ø¤ä¸Ä¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ïµ¶»¥¤Ç¡¢¥â¥Î¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¹ñ¤¬¸¢°Ò¤ÈË¡¤Ç²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë
ÆüËÜ¶ä¹Ô·ô¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼è°ú¤Ç¤âÀµÅö¤Ê»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ñ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¶ä¹ÔË¡¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ÆüËÜ¶ä¹ÔË¡
Âè»Í½½Ï»¾ò¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢¶ä¹Ô·ô¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£
2¡¡Á°¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¶ä¹Ô·ô¡Ê°Ê²¼¡ÖÆüËÜ¶ä¹Ô·ô¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë ¤Ï¡¢Ë¡²ß¤È¤·¤ÆÌµÀ©¸Â¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£
¡»¿®ÍÑ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¹ñ¤Î¿®ÍÑ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ»ñ¶âÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¡¢Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¹ñÄÌ²ß¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»ÆüËÜ¤ÏÂç¾æÉ×¡©
¹ñ¤Î¿®ÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñºÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñºÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÄÌ³¤ÎÊÖºÑÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦£³Âç³ÊÉÕ¤±µ¡´Ø¡×¤¬¤¹¤Ù¤ÆA°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñºÄÈ¯¹Ô³Û¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂ³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡Ö·Êµ¤¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡ÖÄ¶¡×ÆþÌç
