¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û²®¸¶¼¡À²¤µ¤ó¤¬²òÀâ¡¡¡Ö¸ÞÎØ¤ÎËâÊª¡×¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ëÏ¢Â³¥á¥À¥ë¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¡¹âÌÚÈþÈÁ¡¢ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¢¹âÍüº»Íå¤é
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç½é¤á¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1956Ç¯¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»Ò²óÅ¾¤ÎÃöÃ«Àé½Õ¤Ë¤è¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£70Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤ÇÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ä¹Ìî¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î²®¸¶¼¡À²»á¤Ë¡¢¥á¥À¥ëÍÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÍüº»Íå¡¢´Ý»³´õ¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ä¤Û¤«¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÃíÌÜÁª¼ê
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ÏËâÊª¤¬À³¤ó¤Ç¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤âÂ¾¤ÎÂç²ñ¤È¤Ï°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¸ÞÎØ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤Ê¤«¤Ç¤â3¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤Ï»¨Ç°¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÉ¹¤òÆ§¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë³ê¤ì¤Ð¡ÖËâÊª¡×¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¤Ç5Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÏÉô¶ÇÅÍÁª¼ê¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¸ÞÎØ¤Ç¾ÃÌÇ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ë¶¯¤¤ÅÏÉôÁª¼ê¤Ë¤Ï½¸ÂçÀ®¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¶¥µ»¤Ï¤ä¤Ï¤ê³°¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦¤Ë»×¤ï¤»¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÂ¼À¥¿´³ñÁª¼ê¤¬¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿Ä¶Âçµ»¤Ç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶¥µ»¤ÎÊÑ²½¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£IOC¡Ê¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¹¥¤à¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ë¶¥µ»¤ÎÃ»½Ì²½¤ò¿Ê¤á¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎ¤Ï4¿Í¤«¤é2¿Í1ÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬Éô¡¦ºØÆ£¡¦¸¶ÅÄ¡¦Á¥ÌÚ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤Ë¤Ï¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¡¢¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤ÎÉ½¾´Âæ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ï¸ÞÎØ¤ÎËâÊª¤òÃÎ¤ë¹âÍüº»ÍåÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÁ°²ó¸ÞÎØ¤òÂç²ø²æ¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿´Ý»³´õÁª¼ê¤¬Àä¹¥Ä´¤Ç¡¢¼é¤ê¤Î»ÑÀª¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¼ïÌÜ¤Î¥¹¥¡¼¥â¡Ê»³³Ù¥¹¥¡¼¡Ë¤ÏÅÐ»³¤È¥¹¥¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¥¶¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Àã»³¤ÎµÞ¼ÐÌÌ¤òÅÐ¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¹¥¡¼ÈÄ¤Î³ê¤ê»ß¤á¥·¡¼¥È¤ò³°¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç³ê¤ê¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£²¤½£¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ï¶¥µ»¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¯ÆüËÜÀª¤Ï½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¸ÞÎØ¤Ï¤³¤Î¶¥µ»¤â¶¯¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÅÏÉô¶ÇÅÍÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¤òÈë¤«¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂé¸ïÌ£¤ÏÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥Ò¥ë¤Ï»þÂ®130km¤Ç³ê¹ß¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï150m¤ò¤«¤ÃÈô¤Ó¡¢¥¹¥Î¥Ü¤ä¥â¡¼¥°¥ë¤ÏËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¡£Àã¤ÈÉ¹¤Î¾å¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê
¡ü¥¸¥ã¥ó¥×
¹âÍüº»Íå¡Ê29¡Ë
ËÌ³¤Æ»¾åÀîÄ®½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Î¥½¥Á¤«¤éÅßµ¨¸ÞÎØ3Âç²ñ¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¡£Ê¿¾»¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
´Ý»³´õ¡Ê27¡Ë
Ä¹Ìî¸©ÌîÂô²¹ÀôÂ¼½Ð¿È¡£º£µ¨WÇÕ¤Ç³«Ëë¤«¤é3Ï¢¾¡¤·¤ÆÀä¹¥Ä´¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¡ü¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É
Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ê27¡Ë
¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô½Ð¿È¡£¼ïÌÜ¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡£15ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥½¥Á¤ÈÊ¿¾»¤Ç¶ä¡¢ËÌµþ¤Ç¶â¤òÄÏ¤ó¤À²¦¼Ô¡£
Â¼À¥¿´³ñ¡Ê21¡Ë
´ôÉì¸©´ôÉì»Ô½Ð¿È¡£¼ïÌÜ¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ê¤É¡£17ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ËÌµþ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£
¡ü¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç
ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê37¡Ë
Ä¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼½Ð¿È¡£¸ÞÎØ¤Ï5Âç²ñ½Ð¾ì¤·¡¢¶ä2¸Ä¡¢Æ¼2¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë
ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê28¡Ë
´ôÉì¸©ÃÓÅÄÄ®½Ð¿È¡£ËÌµþ¤Ç¥â¡¼¥°¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¡£À®¸ù¼Ô¤¬À¤³¦¤Ç¿ô¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¹âÆñÅÙµ»¤ËÀ®¸ù¡£
¡ü¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È
¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡Ë
ËÌ³¤Æ»ËëÊÌÄ®½Ð¿È¡£1500m¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¡¢1000m¤È3000m¤ÎÆüËÜµÏ¿¤òÊÝ»ý¡£ËÌµþ¤Ç¤Ï1000m¤Î¶â¤ò´Þ¤à4¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¡ü¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯
Ä¹¿¹ÍÚÆî¡Ê23¡Ë
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë°Û¿§¤Î¿·À±¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç500¡¢1000¡¢1500m¤Î3´§¤òÃ£À®¡£
¡ü¥«¡¼¥ê¥ó¥°
¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ê»¥ËÚ¡Ë
ºÇ½ªÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇºÇ¶¯¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ò1ÅÀº¹¤Ç²¼¤·¡¢¸ÞÎØÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡ü¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È
ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡Ë¡¢»°±ºÍþÍè¡Ê24¡Ë
2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¡¢°¦¾Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃÄÂÎÀï½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£¸ÞÎØ¤Ï2Âç²ñ½Ð¾ì¤·¡¢ËÌµþ¤Ç¸Ä¿ÍÆ¼¥á¥À¥ë¤ÈÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤ËÄ©¤à¡£
Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê17¡Ë
¿·³ã¸©¿·³ã»Ô½Ð¿È¡£2025Ç¯¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿½é¡¹¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡£6¼ï¤Î3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤Ó¡¢ÆÀ°Õµ»¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡£
¸°»³Í¥¿¿¡Ê22¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£ËÌµþ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£
º´Æ£½Ù¡Ê21¡Ë
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¡¢±©À¸·ë¸¹¤Ë¼¡¤®ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
