ÇÔÀï¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤Ø¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«
¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
È¯ÇäÂ¨Âç½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂê½ñ¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
（本記事は、小野方樹『太平洋戦争と銀行──なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）
ºÆ·ú¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë¤Ø¡§ÆüËÜ¹ñÆâ
ËÌ³¤Æ»Âó¿£¶ä¹Ô¤ÎÀßÎ©º¬µò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»Âó¿£¶ä¹ÔË¡¡×¤Ï1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯4·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢Âó¶ä¤ÏÆÃ¼ì¶ä¹Ô¤«¤éÉáÄÌ¶ä¹Ô¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ú¤Â³¤ËÌ³¤Æ»¶âÍ»³¦¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯ËÌ³¤Æ»·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤·¤¿¤¬¡¢1980¡Á90Ç¯Âå¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î²áÂç¤ÊÉÔÆ°»ºÍ»»ñ¤¬µÞÂ®¤ËÉÔÎÉºÄ¸¢²½¤·¤Æ·Ð±ÄÇËÃ¾¤Ë´Ù¤ë¡£1998¡ÊÊ¿À®10¡ËÇ¯11·î¤ËÆ»Æâ»ÙÅ¹¤ÏËÌÍÎ¶ä¹Ô¤¬¡¢Æ»³°»ÙÅ¹¤ÏÃæ±û¿®Â÷¶ä¹Ô¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬·Ñ¾µ¤·¤¿¡£Ãæ±û¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¹çÊ»¤ò·Ð¤Æ»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÄÌ¶ä¹Ô¤È¤Ê¤ëÁ°¤ÎÂó¶ä¤äÆüËÜ´«¶È¶ä¹Ô¡Ê´«¶ä¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¶âÍ»ºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÄ¹´ü¶âÍ»µ¡Ç½¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ç¡¢¡ÖÄ¹´ü¿®ÍÑ¶ä¹ÔË¡¡×¡Ê1952Ç¯6·îÀ®Î©¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯ÆüËÜÄ¹´ü¿®ÍÑ¶ä¹Ô¡ÊÄ¹¶ä¡Ë¤¬1952Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
Ä¹¶ä¤Ï¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¤Ï¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»º¶È³¦¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÉÔÆ°»ºÍ»»ñ¤¬ÉÔÎÉºÄ¸¢¤È¤Ê¤ê·Ð±Ä¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡£¡Ö¶âÍ»µ¡Ç½ºÆÀ¸¶ÛµÞÁ¼ÃÖË¡¡×¤Ë¤è¤ë¹ñÍ²½¡Ê1998Ç¯10·î¡Ë¡¢³°»ñÅê»ñÁÈ¹ç¤Ø¤ÎÇäµÑ¡Ê2000Ç¯3·î¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯6·î¤Ë¿·À¸¶ä¹Ô¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨¡¢2004Ç¯4·î¤Ë¤ÏÉáÄÌ¶ä¹Ô¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡£2021Ç¯12·î¤ËSBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åSBI¿·À¸¶ä¹Ô¤Ë¹ÔÌ¾¤òÊÑ¹¹¡Ê2023Ç¯1·î¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´«¶ä¤ÎÉáÄÌ¶ä¹Ôµ¡Ç½¤ÎÊý¤Ï¡¢1950Ç¯5·î¤Ë¿·¤·¤¯ÆüËÜ´«¶È¶ä¹Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¡£1971Ç¯10·î¤Ë½ÂÂô±É°ì¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿Âè1¶ä¹Ô¤È¹çÊ»¤·¤ÆÂè°ì´«¶È¶ä¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢2002Ç¯4·î¤ËÉÙ»Î¶ä¹Ô¡Êµì¡§°ÂÅÄ¶ä¹Ô¡Ë¡¦ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¤Î3¹Ô¤¬¹çÊ»¡¢¸½ºß¤Ï¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÉÍÀµ¶â¶ä¹Ô¤ÏËÇ°×¶âÍ»¡¦³°¹ñ°ÙÂØ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÆÃ¼ì¶ä¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÀï¤Ë¤è¤ê³¤³°»ñ»º¤òÁÓ¼º¤·¡¢Àµ¾ï¤Ê±Ä¶È·ÑÂ³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÉáÄÌ¶ä¹Ô¤Ë²þÁÈ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÎÉ»ñ»º¤äÀ¶»»ÉÔÇ½ºÄÌ³¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿´ªÄê¤ò´ð¤Ë¡¢1946Ç¯12·î¤ËÅìµþ¶ä¹Ô¤¬ÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÅ¹¤ÏÀµ¶â¶ä¹ÔÅìµþ»ÙÅ¹¤À¤Ã¤¿·úÊª¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£
Åìµþ¶ä¹Ô¤Ï³°¹ñ°ÙÂØÀìÌç¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤È¶¦¤Ë¹ñºÝ¶âÍ»¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£1982Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥³¤ÎÎßÀÑºÄÌ³´íµ¡¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÌ±´Ö¶ä¹Ô13¹Ô¤¬¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ¶ä¹Ô¤ÏÆüËÜ¤«¤éÍ£°ì¤Î»²²Ã¹Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£1996Ç¯4·î¤Ë»°É©¶ä¹Ô¤È¹çÊ»¤·¡¢¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä«Á¯¶ä¹Ô¤ÎÀ¶»»»ÄÍ¾»ñ»º¤ò»È¤¤¡¢1957Ç¯4·î¤Ë¡ÖÄ¹´ü¿®ÍÑ¶ä¹ÔË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆüËÜÉÔÆ°»º¶ä¹Ô¤¬¿·¤·¤¯¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£½éÂåÆ¬¼è¤Ë¤ÏºÇ¸å¤ÎÁ¯¶äÉûÁíºÛ¤Ç¡¢Á¯¶ä¤Îºß³°³èÆ°´Ø·¸ÊÄº¿µ¡´ØÆÃ¼ìÀ¶»»¿Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿À±Ìî´îÂå¼£¤¬½¢¤¤¤¿¡£
1977Ç¯10·î¤Ë¹ÔÌ¾¤òÆüËÜºÄ·ô¿®ÍÑ¶ä¹Ô¤Ë²þ¤á¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¥Î¥ó¥Ð¥ó¥¯¤äÉÔÆ°»º¶È¸þ¤±Í»»ñ¤¬ÉÔÎÉºÄ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¤ËÊ´¾þ·è»»¤â¤¢¤ê¡¢1998Ç¯12·î¤Ë¹ñÍ²½¤µ¤ì¤ë¡£2000Ç¯9·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤àÅê»ñ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¡¢2001Ç¯1·î¤Ë¹ÔÌ¾¤ò¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¤È¤·¡¢2006Ç¯4·î¤ËÉáÄÌ¶ä¹Ô¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£
Àï»þ¤Î¶ä¹Ô¤Ï¡¢½îÌ±¤Îºâ»º¤òÍÂ¤«¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·ÐºÑ¤Î½á³êÌý¤¿¤ë¶âÍ»¤òÃ´¤¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½ªÀï¤ËºÝ¤·¤Æ¤â»ÈÌ¿´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÌó40Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤ËÍÙ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿ô¤Î¶ä¹Ô¤¬Ì¾¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡ÊÉ½6-2¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×
