¡Ú°æ¾å¾°ÌïVS¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡ÛÉã¤Ç¤¢¤ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¿¿¸ã»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¥Ô¥«¥½Àï¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡ÖÎäÀÅ¤Ê¾°¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

2025Ç¯12·î27Æü¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë6ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬È½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Ã±ÆÈ»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÎÉã¿Æ·óÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÅØÎÏ¤ÏÅ·ºÍ¤Ë¾¡¤ë¡ª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾å¿¿¸ã»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡ÂÐ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡£12¥é¥¦¥ó¥É3ÂÐ0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¡Ë
¨¡¨¡º£²ó¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´Ä¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°æ¾å¿¿¸ã¡Ê°Ê²¼¡¢¿¿¸ã¡Ë¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£²¹ÅÙÀßÄê¤â¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³°¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Û¤É´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½ë¤µ´¨¤µ¤âÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤·¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£´Ä¶Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Á°²ó¡¢Âó¿¿¡¦Å·¿´Àï¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤ª¤ª¤«¤¿ÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿¿¸ã¡§²¿»î¹ç¤«±ÇÁü¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¯·ø¤¯¤Æ¡¢Â¤ò»ß¤á¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤¨¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»î¹ç¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»î¹çÁ°¤Î¥Ð¥ó¥Ç¡¼¥¸¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤¬º£²ó¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¤«¤Ê¤ê¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¡©
¿¿¸ã¡§¤â¤¦¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥ó¥Ç¡¼¥¸¤ò´¬¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¡¢»î¹ç¤Ø¤Îµ¤»ý¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤¤¤Î¤ä¤¤¤Î¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£
»î¹çÁ°¤Ë¡¢¤½¤¦¤È¤¦¿´¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤ª¡£ÄÌÌõ¤ÎÊý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ö¤Ë¿Í¤ò¶´¤à¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢Á°Æü¤Î¥ë¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡£¤½¤ì¤òÄÌÌõ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¥é¥Á¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Þ¤µ¤é¥À¥á¤À¤È¸À¤¤¤À¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ö¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤È¤±¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡£¤ª¤Þ¤¨Åù¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¸Ç¤á¤È¤±¤è¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÁÈ¿¥¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤°¤À¤°¤À¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸þ¤³¤¦¤Î¸À¤¤Ê¬¤âÊ¹¤³¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¤Ï¡ÖÌµÍýÆñÂê¤Ð¤«¤ê¿á¤Ã¤«¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éº£Æü¡¢»î¹ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼¡¤«¤é¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤ï¤«¤ëÄÌÌõ¤µ¤ó¤ò¤³¤Á¤éÂ¦¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç»î¹çÁ°¤ËÉÔÉ¬Í×¤ÊÉéÃ´¤¬Áª¼ê¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¤¤Þ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê»î¹çÁ°¤Ë¡¢¤½¤¦¤È¤¦¿´¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©
¿¿¸ã¡§¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾°Ìï¤µ¤ó¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¹Ó¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¿¿¸ã¡§¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ó¤À¤±¿´¤òÍð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡£¤·¤«¤âÎÙ¤Î¹µ¤¨¼¼¤Ç¸þ¤³¤¦¥µ¥¤¥É¤¬¥ï¥µ¥ï¥µ¥ï¥µ¥ï¥µ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê´¶¾ð¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¨¡¨¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¾°Ìï¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤Î¸·¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÅÜ¤ê¤«¤é¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¿¿¸ã¡§¤½¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ï¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥¤¥é¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Ï¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Þ¤Ç´¶¾ð¤ò¤Ò¤¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÍ¾Íµ
¨¡¨¡¤µ¤Æ¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï¾°ÌïÁª¼ê¤Î±þÂÐ¤¬¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤Ê¤È¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤«¤é¡¢¤â¤¦Áê¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤ò¸«¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¿¿¸ã¡§¼«Ê¬¤â¡Ö¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤«¤é¾°Ìï¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡Ö¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¡×¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÏÇ¤¤»¤Ë¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤éÃ¡¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡¢Â¦Æ¬Éô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¤â¤â¤Ã¤È¥À¥á¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ÆÊø¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤ÏÅÝ¤»¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö½é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆþ¤ê¤«¤é¡¢¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¹ø¤ò°ú¤¤¤¿Äã¤¤»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¿¿¸ã¡§¤¢¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤³¤«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¿¤·¤«¡Ö¤É¤¦¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼ÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄã¤¯Íè¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ÀïÁ°¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¿¿¸ã¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾°¤ÎÊý¤¬°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡Ö¥Ô¥ê¥Ã¤È´¶¡×¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¡Ö¥Ô¥ê¥Ã¤È´¶¡×¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¾°Ìï¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
¿¿¸ã¡§¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¹Ô¤³¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¾Íµ¤Î»ý¤Á¤¹¤®¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾°Ìï¤Ë¤â¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¹Ô¤±¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤À¤±¤É¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥¬¡¼¥É¤¬·ø¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¼ÑµÍ¤Þ¤ê´¶¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ó¤À¤ê¡¢¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡ÁÇ¿Í¹Í¤¨¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¾°Ìï¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò³°Â¦¤«¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤òÄÌ¤¹¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡©
¿¿¸ã¡§¤¤¤¨¡¢¥Ô¥«¥½¤Ï¿¿¤óÃæ¤òÊÄ¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏµÕ¤Ë³°Â¦¤òÂÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥¬¡¼¥É¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¼Î¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤«¤é³°Â¦¤«¤é¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÆþ¤ì¡¢Â³¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢¤È¤¤¤¦Ï¢·Ò¤òÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÁê¼ê¤Ï¿¿¤óÃæ¤ò¸Ç¤¯ÊÄ¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢³°¤«¤é¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤¬¹ª¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ï¸À¤¨Â¦Æ¬Éô¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥À¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥Ö¥í¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ï¹¶¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¿¤ÀÃæÈ×¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¿¿¸ã¡§¤½¤ì¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤¤¦¤Á¡¢½øÈ×¤Î¤¦¤Á¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤âÁÇ¿ÍÌÜÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¾°Ìï¤µ¤ó¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¡©¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢¾°Ìï¤µ¤ó¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï²¼È¾¿È¤¬¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤Î¤¿¤·¤«¤µ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¿¿¸ã¡§¤½¤ì¤¬¡¢°¤¤°ÕÌ£¤ÎÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÊÀ³²¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¾¯¤·»ÑÀª¤¬Éâ¤µ¤Ì£¤Ç¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤ÇºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Åª¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤³¤Á¤é¤¬»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿¿¸ã¡§¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÅÝ¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÏÁê¼ê¤¬¥¿¥Õ¤Ç¡¢°Õ³°¤È¥¬¡¼¥É¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê¤·¤¿¤è¤ê¤âÅÓÃæ¤ÇÁê¼ê¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇµÕ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢°½Û´Ä¤Î¡Ö¼ÑµÍ¤Þ¤ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¤â¤Ã¤È¤â°ì¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï120¤òÉÕ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¿¿¸ã¡§¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅª¤Ë¤Ï²¿¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¾°Ìï¤¬ÀïÁ°¤Ë¡ÖÅÝ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¢¤¢¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤Î¥¸¥ã¥Ö¤ÏÀïÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¼è¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¤è¡£Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¾°¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê´¶¾ðÅª¤Ê¤â¤Î¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÎäÀÅ¤Ê¤¤¤Ä¤â¤Î¾°¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
