¥È¥é¥ó¥×¤¬·è¤·¤Æ¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤·¡¢À¤³¦¤ò¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³

ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ë¡Ö¡ØÀ¾Â¦¡Ù¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¡×¤È¤ÎÉ¾ÏÀµ»ö¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤â¤Ï¤äÀ¾Â¦¤Î°ì°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤äÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤È¤¤¤Ã¤¿Àï¸åÃá½ø¤ÎÃæ³Ë¤À¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¤½¤Î¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¡£NATO¤Î²¾ÁÛÅ¨¤Ï¥í¥·¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤½¤ÎÅ¨¹ñ¥í¥·¥¢¤È¼ê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄäÀï¤òÇ÷¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÏÂ¤é¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²¤½£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÜÌ±Î®Æþ¤Ê¤É¤Ç¡ÖÊ¸ÌÀ¤Î¾ÃÌÇ¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¸·¤·¤¯ÃÇ¤¸¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎ¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¤¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·³»öÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ë¤µ¤¨½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»¤Î¼«Í³¡¢³ØÌä¤Î¼«Í³¤ò¡ÖÀ©¸Â¡×¤¹¤ë»ÑÀª¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µÄ²ñ¤Ë»ð¤é¤º¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öºîÀï¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¡¢À¾Â¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÆÍ¤Êø¤¹¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÀ¾Â¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡ÖÀ¾Â¦¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²õ¤¹Â¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡£
¤³¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¤ª¤½¤é¤¯À¤´ÖÅª¤Ë¤ÏÉ¸½àÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¡£Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÀ¼¤Ï¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®Îõ¤Ê¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÁØ¤Ç¤¢¤Ã¤¿MAGAÇÉ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉôÎ¥È¿¤¹¤ëÆ°¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇ®Îõ¤Ê¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÇÉ¤À¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¸¥ç¥ê¡¼¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó»á¤â¡¢¤½¤ó¤Ê°ì¿Í¤À¡£Èà½÷¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¸ø³«¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¿¿¤Ã¸þÂÐÎ©¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤éµÞ·ã¤Ë´Ø·¸¤¬°²½¤·¡¢Èà½÷¤Ïº£¤ä¶¯Îõ¤ÊÈ¿¥È¥é¥ó¥×ÇÉ¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÂÇ·â¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢Èà½÷¤Ï1·î5Æü¤Ë²¼±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹Åª¤Ê¸«Êý¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÀµ¤·¤¯Âª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïµ¤¶¸¤¤¤òÁõ¤¦¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥óÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¿¿°Õ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¤´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¡ÖÍÄÃÕ¤Ê¹Í¤¨¤À¡×¤È¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¸þ¤¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÅ¨¤Ë²ó¤·¤ÆÁªµóÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¿Í´Ö¤Î¹Í¤¨¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÍÄÃÕ¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºöÁ´¤Æ¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³ÏÑ¤ò¥¢¥á¥ê¥«ÏÑ¤Ë¸Æ¤ÓÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥á¥¥·¥³¿Í¤ÎÈ¿¥¢¥á¥ê¥«´¶¾ð¤òºî¤ê½Ð¤¹¶ò¤«¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î51ÈÖÌÜ¤Î½£¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢·³»öÎÏ¤Î¹Ô»È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤¹¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¥È¥é¥ó¥×ÌÕ¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯ºö¤òÀ§¡¹Èó¡¹¤ÎÎ©¾ì¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÜ¿´¤ò¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤É¤¦È¿±þ¤·¤Æ¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤À¤³¦¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤òµÕ»»¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÈ¯¸À¤È¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ËÜ¿´¤ò¸ç¤é¤ì¤ë¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¸º¿ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì·½â¤¹¤ëÈ¯¸À¡¢Æ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¡¢¥«¥Í¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤²¼Îô¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤Ï¿µ½Å¤òÍ×¤¹¤ë¡£
¤³¤ó¤ÊÃê¾ÝÏÀ¤Ç¤Ï»ä¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÍ×µá¤òÆÝ¤á¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¤«¤Ê¤ê¶¯ÎÏ¤Ê°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£»ä¤Ïº£¡Ö¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯¤¤¼Â´¶¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜ²»¤È¤·¤Æ¤Ï¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´º¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÁá¡¹¤ËÇÔËÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆ·³¤¬ÆÀ¤¿¥í¥·¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë·³»ö¾ðÊó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÄó¶¡¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë»ß¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°Õ¸þ¤ËÈ¿¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¸½¾ì¤ÎÊÆ·³¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¥Ü¥ó¥¯¥é¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢°ì±þ¤ÏÍý²ò²ÄÇ½¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ü¥ó¥¯¥é¤¿¤Á¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¸«¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤ÊÅÅ·âºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¿Í¤Î»ä¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÎËÜ²»¤Ï¡Ö¿ÆÏª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬º£¸å¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³ËÊ¼´ï¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢´ó¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¤º¤Ã¤È¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥í¥·¥¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò³Ë¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°Õ¿Þ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎËÜ²»¤¬¿ÆÏª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·ëÏÀ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÄ¹°ú¤¯ÀïÁè¤Ë¹ñÆâ¤ÎÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¬¥¹È´¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿ÆÏª»ÑÀª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤«¤é¤À¡£¥í¥·¥¢¹ñÌ±¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿ÆÏª»ÑÀª¤Ê¤Î¤À¤È¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¿ÆÏª¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥í¥·¥¢¹ñÌ±¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥í¥·¥¢¤¬³ËÊ¼´ï¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¸«¤»¤«¤±¤Î¿ÆÏª»ÑÀª¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ë¹¶·â¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤À¡£º£¸å¥í¥·¥¢¤¬ÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢·ÁÀ®µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ³ËÊ¼´ï¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¥í¥·¥¢Â¦¤¬¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¿ÆÏªÅª¤Ê»ÑÀª¤«¤éÄäÀï¤òµá¤á¤ëÎ©¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´é¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ©¤Æ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ë¹¶·â¤ò´°Á´¤ËËÉ»ß¤¹¤ëÎÏ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤Í¶ÏÇ¤ò¤«¤Ê¤êÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤ª²ÖÈª¥â¡¼¥É¤Î¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£½¾Íè¤ÎNATO¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢´Î¿´¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼«¿È¤ÏÂç¤·¤¿ÅØÎÏ¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤ËÍê¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿NATO¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¹ñËÉµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤¾¡¢¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¡¢µÞ·ã¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤ËÆ°¤¡¢GDPÈæ5¡ó¤Þ¤ÇËÉ±ÒÈñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇºÇ¤âº¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×ÀªÎÏ¤Ï´°Á´¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥í¥·¥¢´ó¤ê¤À¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬»Ù±ç¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤â¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤ë·Á¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¸À¤À¤±¤Ï°ì¿ÍÁ°¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¿È¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤â½¾Íè¤Î»ÑÀª¤òÅ¾´¹¤µ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÂç¤¤¯´ØÍ¿¤¹¤ë¤¢¤êÊý¤Ë¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÆ°¤¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¤µ¤é¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
²¾¤Ëº£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¾è¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏºÆ¤Ó¤½¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ö°Â¿´¡×¤·¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤¬ºÆ¤Ó¼å¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÃ´¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¤Þ¤À¤Þ¤À¾Ç¤é¤»¤ëÆ°¤¤Ë½Ð¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥í¥·¥¢Â¦¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»Â³¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¾Ç¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶¡Í¿¤¬°ì»þÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¤¹¤°¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈñÍÑ¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿É½ÌÌÅª¤ÊÍý²ò¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥±¥Á¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÊ¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÊ¿ÏÂ¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´Å¤Ã¤¿¤ì¤¿¹Í¤¨¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÃ¦µÑ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉÂ
¤µ¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×»×ÁÛ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹ñËÉ¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ÜÌ±¤ÎÂçÎÌÎ®Æþ¤òµö¤·¤Æ¹ñ¤òÌÇÃã¶ìÃã¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÈ¿¾Ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤À´°Á´¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç°ÜÌ±È¿ÂÐ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤ä¹ñÌ±¤Î»Ù»ýÎ¨Ä´ºº¤Ç¤âÂè°ì°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡×¤ò¡¢º£¤Ê¤ª¡Ö²á·ã¤ÊÌ±Â²¼çµÁÀ¯ÅÞ¡×¡Ö´í¸±¤Ê¥Í¥ª¥Ê¥ÁÀ¯ÅÞ¡×¤À¤È°·¤¤¡¢Í¿ÅÞ¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¦CO£²¤Î²áÅÙ¤Ê½Å»ë¤â¤¤¤¯¤é¤«½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Ê¤ª½½Ê¬¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£½¾Íè¤ÎÏ©Àþ¤òÈ´ËÜÅª¤ËÅ¾´¹¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼çÎÏ¤È¤µ¤ì¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¦É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÎEV¤ä¤½¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢¶¦»ºÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤¬¸À¤¦¤Û¤ÉÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬ÂçÌäÂê¤À¤È¤Ï»ä¤Ë¤ÏÁ´¤¯»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢²¾¤ËÂçÌäÂê¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ïª¹ü¤ÊÇÆ¸¢¼çµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¶¦»ºÃæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ÎÊý¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÂçÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤È¤³¤í¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¦»ºÃæ¹ñ¤ÎËÄÄ¥¤ÎÌäÂê¤è¤ê¤â¡¢Ã¦CO£²¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È´ËÜÅª¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ï¤Þ¤À¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×»×ÁÛ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÍýÇ°Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¼Â¼ÁÀ¤òÌµ»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ë¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¸ýÀè¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÁ´ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¡¢F16¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¶¡Í¿¤â³Î¤«¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢F16¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ëLink16¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÅÙ¤ÊÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶³°¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¼ÂºÝ¤À¡£
Link16¤òÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Link16¤ò»È¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬¥í¥·¥¢Â¦¤ËÏ³¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¬¥Á¤ÎÀïÁè¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢µ¡Ì©¤¬Ï³¤ì¤ë¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æµ¡Ç½¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ÎËÜ²»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅÜ¤ê¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯F16¤ò°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤¬Ãø¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎ©¤Á²ó¤ë
µ½âÖÅª¤Ê¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤ËÉé¤±¤ë¤Î¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¾¡¤Æ¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¿Ï¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢»º¤Î¸¶Ìý¤Ë¿¼¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢»º¤Î¸¶Ìý¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÂÐ¥í¥·¥¢À¯ºö¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¤³¤³¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È´¤±·ê¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥É¤¬¥í¥·¥¢»º¤ÎÀÐÌý¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤·¤ÆÀºÀ½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥É»º¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤È¤«·ÚÌý¤È¤«¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥É»º¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤È¤«·ÚÌý¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬¸µ¡¹¤Ï¥í¥·¥¢»º¤Î¸¶Ìý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥í¥·¥¢»º¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¾¤È¤¤¤¦Æ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·Á³¥¬¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥í¥·¥¢°Ê³°¤Î¹ñ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤¬¥í¥·¥¢°Ê³°¤Î»º¥¬¥¹¹ñ¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿Å·Á³¥¬¥¹·ÀÌó¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¶â¤òÊ§¤¦¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÇË´þ¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¤ò²£¤«¤éÃ¥¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏÎÑÍýÅª¤ËÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢Ã¦CO2Ï©Àþ¤ò°ì»þÅª¤ËÃª¾å¤²¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÎ°è¤ÇÀÐÌý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤Î³«È¯¤òµÞ¤¤¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ä¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼À¯¸¢¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢À¾Â¦¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÁý»ºÂÎÀ©¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¤òÁá´ü¤Ë»Ô¾ì¤«¤éÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î³°²ß³ÍÆÀÇ½ÎÏ¤òÂç¤¤¯ºï¤®Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤ËÎ¨Àè¤·¤ÆÃ¦CO2¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤À¯ºö¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·¡¤Ã¤Æ·¡¤Ã¤Æ·¡¤ê¤Þ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¡¢ÀÐÌý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÁý»º¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Î³°²ß¼ýÆþ¤Ë¿¿·õ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö¿ÆÏª¡×¤Ã¤×¤ê¤òÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥¥ì¥¤¥´¥È¡×¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤
¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¥ì¥¤¥´¥È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¿§¡¹¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¡¢¿¿¤ÃÅö¤ÊÃÏ°è¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎËÜ²»¤Ê¤Î¤À¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤ò¹îÉþ¤·¤ÆËÜ²»¤Ç¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿À¯¼£ÀªÎÏ¤ò¡Ö¶Ë±¦ÀªÎÏ¡×¤À¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¶Á±¤¬µö¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
º£¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¥ì¥¤¥´¥È¤è¤ê¤â¼ÂºÝÅª¤ÊÌäÂê²ò·è¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¹ñ²È¤À¡£¥¤¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ê·³»öºîÀï¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆ±¤¸À®½Ï¤·¤¿¹ñ²È·²¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼ÂºÝÅª¤ÊÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ò¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¥ì¥¤¥´¥È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¥¥ì¥¤¥´¥È¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈóÆñ¤ÎÂç¹ç¾§¤Ë¤Ê¤ë¡£À¯³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤À¡£¥¥ì¥¤¥´¥È¤òÍ¥Àè¤·¡¢»ö¼Â¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤Æ¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÈãÈ½¤òÊ¿Á³¤È¹Ô¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥È¥é¥ó¥×¤¬ÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÊóÆ»¤Ï¼«Í³¤À¤¬¡¢»ö¼Â¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤ÆÊó¤¸¤ë¼«Í³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£³Ø½Ñ³¦¤Ë¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ²¼ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÈÝÄêÅª¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¡£SNS¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤Îµ½âÖÀ¤¬º£¤äÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ©Àþ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¶á¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢µìÍè¤Î¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×Ï©Àþ¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝÅª¤ÊÌäÂê²ò·è¤Î¤Ç¤¤ëÀ®½ÏÏ©Àþ¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤â¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê´ôÏ©¤Ç¤Þ¤µ¤Ë»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
