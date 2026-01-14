¤Þ¤µ¤«¤ÎÌó50Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¡ª¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ØCLA¡Ù¤¬²¤½£¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2026¼õ¾Þ¡¡ºÇ½ª¸õÊä7Âæ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
¿··¿¡ØCLA¡Ù¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ø
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î¿··¿¡ØCLA¡Ù¤¬¡¢²¤½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø²¤½£¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2026¡Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Â¾¤Î6Âæ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤òÂà¤±¡¢¸«»ö¤Ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹ºÇ¿·¤ÎÎ®Îï¥¯¡¼¥Ú¡ª¡Ú¿··¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLA¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´45Ëç
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬Æ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï1974Ç¯¤Î450 SE°ÊÍè¤Ç¤¢¤ê¡¢É½¾´ÂæÆþ¤ê¡Ê3°Ì°ÊÆâ¡Ë¤Ï1997Ç¯¤ÎE¥¯¥é¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
²¤½£¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2026¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLA
²¤½£¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2026¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLA¡¢¥¹¥³¥À¡Ø¥¨¥ë¥í¥Ã¥¯¡Ù¡¢¥¥¢¡ØEV4¡Ù¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡ØC5¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¡Ù¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡Ø¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À¡Ù¡¢¥À¥Á¥¢¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¡Ù¡¢¥ë¥Î¡¼¡Ø4¡Ù¤Î7Âæ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢CLA¤¬¹ç·×320¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢220¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¨¥ë¥í¥Ã¥¯¤ò2°Ì¤Ë²¡¤·¤ä¤Ã¤¿¡£¥¥¢EV4¤Ï208¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
4°Ì¤ÏC5¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¡Ê207¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢5°Ì¤Ï¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À¡Ê200¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢6°Ì¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¡Ê170¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢7°Ì¤Ï¥ë¥Î¡¼4¡Ê150¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï23¤«¹ñ¤«¤é·×59Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì25¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÇÛÊ¬¤µ¤ì¡¢1Âæ¤¢¤¿¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê²¼¡¢¤«¤ÄºÇÄã5Âæ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
CLA¤Ï22Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤«¤éºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢C5¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¤¬15Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤«¤éºÇ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¡¢AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤«¤é¤â¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Æ¥£¥·¥ç¡¼ÊÔ½¸¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£AUTOCAR¤Ï¤Þ¤¿¡¢²¤½£¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
°Ê²¼¡¢AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¸õÊä7Âæ¤ÎÉ¾²Á¤È¥Ý¥¤¥ó¥ÈÇÛÊ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¹¥³¥À¡¦¥¨¥ë¥í¥Ã¥¯
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡§9¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Ç¡¢¥Á¥§¥³¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥³¥À¤¬È¯Çä¤·¤¿¾®·¿EV¡£Áö¤ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤ÎÎÌ»ºEV¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥¤¥º¡¢¼ÂÍÑÀ¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¡¢²Á³Ê¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿1Âæ¡£²÷Å¬¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢³Î¤«¤Ê·øÏ´À¤ÈÀöÎýÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´î¤ó¤Ç¤ª¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Í¥¤ì¤¿²¤½£À½EV¤À¡£Æ±¤¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î·»Äï¼Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾å²ó¤ë¡£
¥¹¥³¥À¡¦¥¨¥ë¥í¥Ã¥¯
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLA
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡§5¥Ý¥¤¥ó¥È
¼ÖºÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¸ø¾ÎÃÍ¤Û¤É¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¸úÎ¨À¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¸²Ãø¤Ê¼åÅÀ¡Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢¼Á´¶¡Ë¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¤½£¤ÎÍ¥ÎÉ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄCLA
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡§4¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¸÷¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¾®·¿¼Ö¤À¡£¥Ñ¥ó¥À¤é¤·¤¯ËÜ¼Á¤òÂª¤¨¤¿¸«»ö¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹ª¤ß¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤¬É¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÈÇ¤Ï¤ä¤ä´üÂÔ³°¤ì¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¼êº¢¤Ê¥¬¥½¥ê¥óÈÇ¤Ï±Ñ¹ñÌ¤È¯Çä¤Ç¤¢¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Û¤É¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÁö¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥Ñ¥ó¥À
¥ë¥Î¡¼4
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡§3¥Ý¥¤¥ó¥È
B-SUV¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤â¹â¤¤¡£¥ë¥Î¡¼5¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½½Ê¬¤Êº¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤òË¸¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¼¼Æâ¶õ´Ö¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ë¥Î¡¼4
¥À¥Á¥¢¡¦¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡§2¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ë¥Î¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥À¥Á¥¢¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹SUV¡£¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢É¾²Á¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥Á¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤ó¤À¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥À¥Á¥¢¤¬ºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÎÎ°è¤Ï¾®·¿SUV¥¯¥é¥¹¤Î¥À¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÍÁ³¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤Î¼Á´¶¤äÀöÎýÅÙ¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤ë¥À¥Á¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¥À¥Á¥¢¡¦¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼
¥¥¢EV4
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡§2¥Ý¥¤¥ó¥È
EV4¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢¥¥¢¤Î¼êÏÓ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ô¤¢¤ëSUV·²¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ë¤Ï¥·¥ã¥·¡¼¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¸úÎ¨¡ÊÅÅÈñ¡Ë¤âÊ¿¶ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥¥¢¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆß¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¤ÈÀ½ÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¸«¹ç¤¦¡¢Í¥¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤À¡£¹ØÆþ¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆËº¤ìµî¤é¤ì¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¥¢EV4
¥·¥È¥í¥¨¥óC5¥¨¥¢¥¯¥í¥¹
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡§0¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆÃ¤ËEV»ÅÍÍ¡Êe-C5¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸º¿ê¤ÎÄ´À°¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬½À¤é¤«¤¹¤®¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥·¥È¥í¥¨¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤ò¿¿Ùõ¤ËÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢ºÝÎ©¤Ä¤Û¤É¤Î¶¯¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£EV»ÅÍÍ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤Ç¤Î¸úÎ¨À¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥·¥È¥í¥¨¥óC5¥¨¥¢¥¯¥í¥¹