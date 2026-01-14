ÂÎ½Åº¹136¥¥í¡¢¡í°ìÈÌÂÎ·¿¡íÎÏ»Î¤¬Ä¶µð´Á¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¶Ã¤¤Î¸÷·Ê ´ÛÆâ¤É¤è¤á¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤«¡×
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ13Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û´ÛÆâ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡Ö¾×·â¤Î·ëËö¡×
¡¡ÂÎ½Å72.7¥¥í¤Î¡È°ìÈÌÂÎ·¿¡ÉÎÏ»Î¤¬¡¢200¥¥íÄ¶¤Îµð´Á¤ò¹ë²÷¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£3ÇÜ¶á¤¯¤â¤ÎÂÎ½Åº¹¤òÀ©¤·¤¿¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤Ë´ÛÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤«¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÃÊÌÜÈ¬ËçÌÜ¡¦»³Æ£¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¤È»°ÃÊÌÜÈ¬ËçÌÜ¡¦°Â·ÝÇµ»³¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£»³Æ£¤Ï¿ÈÄ¹181.6¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å72.7¥¥í¤È¤¤¤¦ÎÏ»Î¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯°ìÈÌ¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Ëë²¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë´üÂÔ¤Î22ºÐ¼ã¼ê¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë°Â·ÝÇµ»³¤ÏÂÎ½Å208.6¥¥í¤Î¡ÈÄ¶µð´Á¡ÉÎÏ»Î¡£Î¾¼Ô¤ÎÂÎ½Åº¹¤Ï135.9¥¥í¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌµº¹ÊÌµé¡É¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂÎ³Êº¹¤¬¤ï¤«¤ëÎ¾¼Ô¡£Î©¤Á¹ç¤¤Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÁê¼ê¤Î²û¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤À»³Æ£¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤Î°Â·ÝÇµ»³¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¤â¡¢²¼¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÁÇÁá¤¯Æ°¤¤¤Æ±þÀï¡£ºÇ¸å¤Ï»³Æ£¤¬±¦¾å¼ê¤òÄÏ¤à¤È°ìµ¤¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¤Æ¡¢´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æµð´Á¤Î°Â·ÝÇµ»³¤òÅÚÉ¶²¼¤Ø¤È¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£ÂÎ½Åº¹¤ò¸«»ö¤ËÀ©¤·¤¿·àÅª¤Ê°ìÈÖ¤Ë´ÛÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£»³Æ£¤Ï2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¡£ÇÔ¤ì¤¿°Â·ÝÇµ»³¤Ï1ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ½ÅÌó136¥¥íº¹¤òÀ©¤·¤ÆÄ¶µð´ÁÎÏ»Î¤ò·âÇË¤·¤¿»³Æ£¤Î³èÌö¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÂç¶½Ê³¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂÎ½Å»°ÇÜ¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤È¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤«¡×¡ÖÁêËÐ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤Ê¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë