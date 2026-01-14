±Ñ·à¾ìÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ»ºÊÆPR¡¡Ì¥ÎÏÈ¯¿®¤ÇÉáµÚ¸å²¡¤·
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¿©¤äÆüËÜ»ºÊÆ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢ºß±Ñ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¤Ï13Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ò¾·¤¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é±Ñ¹ñ¤Ø¤Î¥³¥áÍ¢½ÐÎÌ¤Ï2024Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤¬´ÄÂÀÊ¿ÍÎÏ¢·È¶¨Äê¡ÊTPP¡Ë¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆüËÜ»ºÊÆ¤ÎÉáµÚ¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥³¥á²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Âç»È´Û¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸»º´ðÈ×¤ò°Ý»ý¡¦¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤Ø¤ÎÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºå¿ÀÂç¿ÌºÒÈ¯À¸Åö»þ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¿æ¤½Ð¤·¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1·î17Æü¤òÁ°¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤Ï¤Î¤ê¤ò´¬¤¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤ÎÉñÂæÈÇ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥3¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÅÄÞ¼Âç¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¡á°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô½Ð¿È¡á¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÉáµÚ¤Ë´üÂÔ¤·¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£