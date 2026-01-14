²¤½£¡¢°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¹ç°ÕÍ×µá¡¡ÊÆ¤Ë¡¢Íè½µ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡ËÅÅ»ÒÈÇ¤Ï12Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Ç19¡Á23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥àÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÊÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë±ÑÊ©ÆÈ¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò½ä¤ê¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡FT¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï21Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢±ÑÊ©¼çÆ³¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëÂ¿¹ñÀÒ·³¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µÄÏÀ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£