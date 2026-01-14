¥µ¥¯¥Ã¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¡¢ËÜµ¤¤Ç¥¹¥´¥¤¤ï¡Ä¡Ä¡£¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©¡Ú´Á»ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡Û
´Á»ú¤Î·êËä¤á¥¯¥¤¥º¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ°Æ³°Æñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ªº£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤â¡¢ÁêÅöÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÆñÌä¤Ç¤¹¤è¡£Æ¬¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©
´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¢¢¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡ÖÁÏ¡×♡
¡ÖÁÏ°Õ¡×¡ÖÁÏÎ©¡×¡ÖÆÈÁÏ¡×¡ÖÁðÁÏ¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁðÁÏ¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»û±¡¤ä¿À¼Ò¤ò½é¤á¤Æ·ú¤Æ¤ë»þ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°Õ³°¤È»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¼¤Ò¡¢Â¾¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¤âÆ¬¤ÎÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡