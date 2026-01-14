3¹ñºÝµ¡´Ø¤È¤Î´Ø·¸ÃÇÀä¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢ÊÆÃ¦Âà¼õ¤±
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï13Æü¡¢»°¤Ä¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤È¤Î´Ø·¸ÃÇÀä¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬·×66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿Á¼ÃÖ¡£º£¸å¤â¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤¬´Ø·¸¤òÃÇ¤Ä¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñÏ¢Ê¸ÌÀ¤ÎÆ±ÌÁ¤ä¹ñÏ¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢°ÜÌ±¤È³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡£¹ñÏ¢½÷Àµ¡´Ø¡ÊUN¥¦¥£¥á¥ó¡Ë¤ä¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡ÊUNCTAD¡Ë¤Ê¤ÉÊÆÀ¯¸¢¤¬Ã¦ÂàÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿4¹ñºÝµ¡´Ø¤È¤Ï´û¤Ë´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¹ñÏ¢¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê´ó¤ê¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢Å¨ÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑ»ö¶Èµ¡´Ø¡ÊUNRWA¡Ë¤Î³èÆ°¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¡£