¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¶Ã°Û¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤êÈäÏª! ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ÈKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡Ù2»þ´ÖSP(19:00¡Á21:00)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È±ÊÀ¥Î÷
2¿Í¤Ï·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ËÄ©Àï¡£±ÊÀ¥¤ÏÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¥í¥±³«»ÏÁá¡¹¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÆÃ¤ËÇòÈÓ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥°¥ë¥á¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¥á¤Ï¤ªÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹âºê¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹2¿Í¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Â³¤¤¤ÆÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Å¹¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÅ¹¤Ë»Ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡¢¿©Íß¤òÇúÇË¤µ¤»¶Ã°Û¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÂ¼Í¦µª(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¤Ï¿·½ÕSP¤Ë°ú¤Â³¤ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï°Ë¸¶Ï»²Ö¡¢ß·ÉôÍ¤(¥Ï¥é¥¤¥Á)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
(C)TBS
ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È±ÊÀ¥Î÷
2¿Í¤Ï·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ËÄ©Àï¡£±ÊÀ¥¤ÏÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¥í¥±³«»ÏÁá¡¹¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡ªÆÃ¤ËÇòÈÓ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥°¥ë¥á¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¥á¤Ï¤ªÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹âºê¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹2¿Í¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÂ¼Í¦µª(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¤Ï¿·½ÕSP¤Ë°ú¤Â³¤ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï°Ë¸¶Ï»²Ö¡¢ß·ÉôÍ¤(¥Ï¥é¥¤¥Á)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
(C)TBS