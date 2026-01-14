¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï100¥¥í¤Î±±¡¡½Å¤¤±±¤ò»ý¤Á¾å¤²¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¡¡Åß¤ÎÌë¤Ë¾®³ØÀ¸¤«¤é65ºÐ¤¬Í¦ÁÔ¤Ë¡¡Ê¡²¬
12ÆüÌë¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÐºÒ½ü¤±¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö±±¤«¤Ö¤ê¡×¤Ç¤¹¡£µ¤²¹5.4¡î¤Î´¨¶õ¤Î²¼¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬Í¦ÁÔ¤Ë¿å¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿±±¤òÊú¤¨¤ÆÆ¬¤«¤é¤«¤Ö¤ê¡¢¹ë²÷¤ËÊü¤êÅê¤²¤Þ¤¹¡£
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö¡Ê¿å¤Ï¡Ë¤ª¤ì¤Ï¤¤¤é¤ó¤±¤ó¡£¤ª¤ì¤Ï¤¤¤é¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢ー¡£¡×
¤³¤Î»þ´Ö¤ÎÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Îµ¤²¹¤Ï5.4¡î¡£¤¤ª¤¤¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î½¬¤ï¤·¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î»°ÃÓÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î´ñº×¡Ö±±¤«¤Ö¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ÏµîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤³¤È¤·¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÀ¾»³Îç¿Ä¡Ê¤ì¤¤¤·¤ó¡Ë¤¯¤ó¡Ê6¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£À¾»³Îç¿Ä¤¯¤ó¡Ê6¡Ë
¡Ö¤µ¤à¤«¤Ã¤¿¡£¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡¢ÇòÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÃÏ¸µ¤ÎÎÏ¼«Ëý¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈºÇÂç100¥¥í¤Ë¤â¤Ê¤ë±±¤ò¼¡¡¹¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»²²Ã¤·¤¿»á»Ò¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤Ï65ºÐ¤Ç¤¹¡£
¢£°æ¾åÎÉ¼£¤µ¤ó¡Ê65¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ÈÄ®Æâ¤Î¤³¤¦¤·¤¿½¸¤Þ¤ê¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¡£É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤«ÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ç¤¹¡£¡×
¢£°æ¾å¤µ¤ó
¡Ö¤µ¤à¤¤¡ªµ¤»ý¤Á¤è¤¯¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Å´õ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÆü¤ÏÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
¢£ÄØ¸¶É·ÅÍ¡Ê¤¢¤ä¤È¡Ë¤µ¤ó¡Ê20¡Ë
¡Ö¡ÊÈ±¿§¤Ï¡Ë¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤·¤¿¡£À®¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤Ö¤êÊý¤ò¤·¤ÆÊ¨¤«¤»¤Þ¤¹¡£¡×
Ìç½Ð¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÏ¸µ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ö½Ë±±¡Ê¤¤¤ï¤¤¤¦¤¹¡Ë¡×¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÄØ¸¶¤µ¤ó
¡Ö¼ã¼ê¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡¢ÃÏ°è¤Îº×¤ê¤Ê¤Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢À¤Âå¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
FBS¤Î¿·¿Í¡¦Ê¿»³µ¼Ô¤âÆÃÊÌ¤Ëµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±±¤Î½Å¤µ¤Ï¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤È40¥¥í¤Û¤É¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤«»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¿»³Íãµ¼Ô
¡ÖÉ¨¤Ë±±¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤·¡¢¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤ª¤è¤½100¥¥í¤Î±±¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡ÖÂç±±¤«¤Ö¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¸«»ö¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»°ÃÓËÜÄ®µÀ±àµÜ¡¦ÃæÌîµÁ¼£ ²ñÄ¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±±¤«¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
´¨¤µ¤ËÉé¤±¤ºÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö±±¤«¤Ö¤ê¡×¡£Í¦ÁÔ¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¤³¤È¤·¤â¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
