¡¡3·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥ÉーÅç¡Ù¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤ò¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬Ì³¤á¡¢¼çÂê²Î¤òÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï700ÏÃ°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤ÎÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤«¤é36Ç¯¡¢±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·à¾ì¸ø³«¤«¤é26Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿Í·Á¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Õ¥ëCG¤ò·Ð¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê2D¤Ø¤È¤½¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢10¶Ê°Ê¾å¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¹ç¾§¤Ç¤¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥àー¥Óー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥ÉーÅç¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡Ö¥½¥ÉーÅç¤Î²»³Úº×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¡´Ø¼Ö¤¿¤Á¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤Î¥ª¥Ú¥é¡×¤ä¡Ö¥½¥ë¥Æ¥£¤Î½®²Î¡×¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥³ー¥ë¤µ¤ó¤ÎÇÀ¾ì²»³ÚÂâ¡×¤Ê¤É¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡£¥Èー¥Þ¥¹¤¿¤Á¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê²Î¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅçÃæ¤Î¾ÈÌÀ¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ÈÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¥·¥çー¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬º¤¤ê²Ì¤Æ¤ëÃæ¡¢¥Èー¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²»³Úº×¤ÏÌµ»ö¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Èー¥Þ¥¹¤¿¤Á¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈëÌ©¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Æー¥¸¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥¤¥â¥È¤Ï¡¢¥Èー¥Þ¥¹¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯¥½¥ÉーÅ´Æ»¤Î¶ÉÄ¹¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¡¢¥ìー¥ëÅÀ¸¡¼Ö¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡£4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬Âç¤Î¥Èー¥Þ¥¹¹¥¤¤È¤¤¤¦¥¤¥â¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ê¸¶Âê¡§All Together Now¡Ë¡×¤òÌÚÂ¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ÌÚÂ¼¤¬¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è ¥×¥ê¥¥å¥¢¥É¥êー¥à¥¹¥¿ー¥º¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£·àÃæ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Èー¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¿´¤È¿´¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÂç¹ç¾§¤¹¤ë¶Ê¤ò¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Æ¥½¥í¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤É¤¦²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤ë¤«¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
