¤¸¤ï¤¸¤ï¹¤¬¤ë¡Ö¤æ¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ä¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÇËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¹¤¬¤ë¡Ö¤æ¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¹»á¤È¡¢³ØÎò¸¦µæ²È¡¦¤¸¤å¤½¤¦¤±¤ó»á¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡Ä¡Ä
¤¸¤å¤½¤¦¤±¤ó»á¡¡¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Î»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ¡¢Â¹¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¡ÉÊý¸þ¤È¡¢¤«¤Ê¤êµÕ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤¬¤É¤ó¤É¤ó²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¤¤¤¤Ãæ³Ø¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â¹ç³Ê¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Æ¤¬ËÜÅö¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎ¸³¤â¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿Æ¤ä½Î¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤òÁª¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÁ´Á³¡È°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Â¹Ã¤ÍÎ»á¡Ê°Ê²¼¡¢Â¹»á¡Ë¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¿¼³¤µûÌäÂê¡É¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÆñ´Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢À®ÀÓ¤â¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¤¤¤¤Ãæ³Ø¤ËÆþ¤ì¤Ð°ÂÂÙ¡Ù¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤¬¡¢¤â¤¦´°Á´¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤³¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¤æ¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤¸¤å¤½¤¦¤±¤ó»á¡¡ºÇ¶á¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¬¥ÁÀªÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤æ¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¡É¡£¥µ¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê½¸ÃÄ¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ç¤½¤³¤½¤³¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¡£¡ÖÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÁí¹ç·¿¤Ç¤â°ìÈÌÆþ»î¤Ç¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âMARCH¤È¤«¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©
Â¹»á¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤æ¤ëÃæ³Ø¼õ¸³¡ÜÂÎ¸³¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¤¢¤¿¤«¤âËüÇ½²ò¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¸¤å¤½¤¦¤±¤ó»á¡¡µß¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Â¹»á¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ÇÆñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢°ìÈÌÆþ»î¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿äÁ¦¤À¤«¤é³Ú¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¿äÁ¦¤Ç¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¡¢³ØÎÏ¤â»×¹ÍÎÏ¤âÁêÅö¹â¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë