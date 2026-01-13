°Ü¾è²ð½õ¤È¤Ï¡©ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥³¥Ä¤äÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹
°Ü¾è²ð½õ¤È¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ä¼Ö°Ø»Ò¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÍáÁå¤Ê¤É°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ø¤Î¾è¤ê°Ü¤ê¤ò²ð½õ¼Ô¤¬°ÂÁ´¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»Ù±çµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤Î¸¶Â§¤ò°Õ¼±¤·¡¢²ð½õÍÑ¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥È¡¢¥Üー¥É¡¢¥Ù¥ë¥È¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¡Ë¤Î³èÍÑ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°Ü¾è¤ÎºÝ¤ÏµÞ¤ÊÆ°ºî¤äÌµÍý¤ÊÎÏ¤òÈò¤±¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¡¢°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î´Ä¶À°È÷¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°Ü¾è²ð½õ¤È¤Ï
°Ü¾è²ð½õ¤È¤Ï²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤¬¥Ù¥Ã¥É¤ä¼Ö°Ø»Ò¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬º¤Æñ¤Ê¤È¤¤Ë¡¢²ð¸î¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤òÊä½õ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±ç¤ä¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê²ð¸îµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
°Ü¾è²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ
°Ü¾è²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤äËãáã¡¢¹üÀÞ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼«ÎÏ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ä¼Ö°Ø»Ò´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ð½õ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Ç¾¹¼ºÉ¤äÇ¾½Ð·ì¤Î¸å°ä¾É¤Ë¤è¤ëÈ¾¿ÈËãáã¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹ÊÝ»ý¤¬º¤Æñ¤Ê¥±ー¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ºÂ°Ì¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¤Êý¤ä¼«Ê¬¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤ä¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²ð½õÊýË¡¤È°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤ÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ü¾è²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¥·ー¥ó
°Ü¾è²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¼Ö°Ø»Ò¤Ø¤Î°ÜÆ°¡¢¼Ö°Ø»Ò¤«¤é¥È¥¤¥ì¤Ø¤Î°ÜÆ°¡¢¾²¤«¤é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¿©»ö¤äÇÓÝõ¡¢ÆþÍá¡¢³°½Ð¤Î¤È¤¤Ê¤É¡¢À¸³èÆ°ºî¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤ä²ð½õ¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤«¤Ä°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¡¢À¸³è¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·ー¥óÊÌ¡Û°Ü¾è²ð½õ¤ÎÊýË¡
°Ü¾è²ð½õ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¼Ö°Ø»Ò¡¢¼Ö°Ø»Ò¤«¤é¥È¥¤¥ì¡¢¾²¤«¤é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ê½ç¤ä»Ù±çÊýË¡¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ä´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯°Ü¾è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¡¦¼Ö°Ø»Ò´Ö¤Î°Ü¾è²ð½õ
¼Ö°Ø»Ò¤È¥Ù¥Ã¥É¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¶á¤Å¤±¡¢¹â¤µ¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â·¤¨¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬ºÂ°Ì¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦Á°·¹»ÑÀª¤òÂ¥¤·¡¢É¨¤ä¸ª¹Ã¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢²ð½õ¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¾å»è¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¹ø¤òÄË¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÒËãáã¤ÎÊý¤Î°Ü¾è¤Ç¤¹¤¬¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤ëÊý¤Î»Ù»ý¤Ç¤¤ë¡¢¾ã³²¤Î¤Ê¤¤Â¦¤Î²¼»è¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¡¢²ð½õ¼Ô¤â¼«Ê¬¤Î¹ø¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Þ¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ø¤ò²óÅ¾¤µ¤»¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤ëÊý¤Î¤ª¤·¤ê¤ò¼Ö°Ø»Ò¾å¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈºÂ¤é¤»¤Þ¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤Ï²ð¸î¤µ¤ì¤ëÊý¤Î¸åÊý¤«¤éæþ¤Î²¼¤è¤êÎ¾¼ê¤òº¹¤·Æþ¤ì¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÁÈ¤ó¤ÀÁ°ÏÓ¤ò°®¤ê¡¢ç½Éô¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆºÂ°Ì¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ö°Ø»Ò¡¦¥È¥¤¥ì´Ö¤Î°Ü¾è²ð½õ
¤Þ¤º¼Ö°Ø»Ò¤òÊØºÂ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¸þ¤¤òÄ´À°¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Àõ¤¯¹ø¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¼ê¤¹¤ê¤ä²ð½õ¼Ô¤Î»Ù¤¨¤ò³èÍÑ¤·¡¢Á°·¹»ÑÀª¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£°áÉþ¤ÎÃåÃ¦¤Ï²ð½õ¼Ô¤¬°ÂÄê¤·¤Æ»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤ÊØºÂ¤ØºÂ¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¼Ö°Ø»Ò¡¦¼«Æ°¼Ö´Ö¤Î°Ü¾è²ð½õ
¼Ö°Ø»Ò¡¦¼«Æ°¼Ö´Ö¤Î°Ü¾è²ð½õ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¼Ö°Ø»Ò¤ò¼Ö¤Î¥É¥¢²£¤Ë¼Ð¤á¤Ë¤Ä¤±¡¢²ð½õ¼Ô¤¬Æþ¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ËÀõ¤¯ºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ö¥ìー¥¤ä¥Õ¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¤òÄ´À°¤·¡¢Î¾ÏÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÁ°·¹»ÑÀª¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤äÂ¤â¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÂÀÊ¤Ø°ÂÁ´¤Ë°Ü¾è¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ö°Ø»Ò¡¦°Ø»Ò´Ö¤Î°Ü¾è²ð½õ
¼Ö°Ø»Ò¤«¤é°Ø»Ò¤Ø°Ü¾è¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ºÂÌÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Î¥Ö¥ìー¥¤ä¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤¬Àµ¤·¤¯Áàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£µÞ¤ÊÆ°ºî¤äÌµÍý¤ÊÎÏ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤Î»ÄÂ¸Ç½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê½Å¿´°ÜÆ°¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤º¤êÍî¤Á¤äÅ¾ÅÝ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¿¼¤¯ºÂ¤é¤»¤Æ³ÎÇ§¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼Ö°Ø»Ò¡¦Íá¼¼´Ö¤Î°Ü¾è²ð½õ
¼Ö°Ø»Ò¡¦Íá¼¼´Ö¤Î°Ü¾è²ð½õ¤Ç¤Ï¡¢Íá¼¼¤Î¾²¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤º³ê¤ê»ß¤á¥Þ¥Ã¥È¤ä¼ê¤¹¤ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡£ÆþÍáÍÑ°Ø»Ò¤ä¥·¥ã¥ïー¥¥ã¥êー¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼Ö°Ø»Ò¤È¹â¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ÌÃÖ¤Ë°Ø»Ò¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£°Ü¾è¥Üー¥É¤ä¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êú¤¨¾å¤²¤ëÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ºÂ°Ì°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤Î¤È¤¤ÏÀ¼¤«¤±¤È¸«¼é¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°Ü¾è²ð½õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤Î8¸¶Â§
°Ü¾è²ð½õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤Î8¸¶Â§¤Ï¡¢´ðÄìÌÌ¤ò¹¤¯¤·½Å¿´¤òÄã¤¯ÊÝ¤Á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤á¡¢¶á¤Å¤±¡¢Âç¤¤Ê¶Ú·²¤ò»È¤¤¡¢¿åÊ¿°ÜÆ°¤ä¥Æ¥³¤Î¸¶Íý¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£
»Ù»ý´ðÄìÌÌ¤ò¹¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë
»Ù»ý´ðÄìÌÌ¤ò¹¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤¬Î¾Â¤ò¸ªÉý°Ê¾å¤Ë¹¤²¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¿ÈÂÎ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£Â¤òÁ°¸åº¸±¦¤Ø¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢µÞ¤ÊÆ°ºî¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£»ÑÀª¤¬°ÂÄê¤·¡¢¹ø¤äÉ¨¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¡¢²ð½õ¤¹¤ëºÝ¤Î°ÂÁ´À¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
½Å¿´¤òÄã¤¯¤¹¤ë
½Å¿´¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ð½õÆ°ºî¤Î°ÂÄêÀ¤È°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤¬É¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶Ê¤²¤Æ¹ø¤òÍî¤È¤·¡¢½Å¿´¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»Ù»ý´ðÄìÌÌ¤ÎÃæ±û¤ÈÄã¤¤°ÌÃÖ¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤ÊÂÎ½Å°ÜÆ°¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ°¤¤Ë¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤ºÂÐ±þ¤Ç¤¡¢Å¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤ä¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¹üÈ×¤òÎ©¤Æ¤Æ»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â½Å¿´¤òÄã¤¯ÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
²ð½õÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë
²ð½õÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤È¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¿´¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤ÇÎÏ¤¬¸úÎ¨Åª¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤°ÜÆ°¤ä»Ù±ç¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð½õ¼Ô¤¬Á°¤Ë½Ð¤·¤¿Â¤òÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤µ¤é¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¶Â§¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢²ð½õ¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼ÔÁÐÊý¤Î¿ÈÂÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¶ÚÆù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
Âç¤¤Ê¶ÚÆù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢²ð½õ¤Î¤È¤¤ËÏÓ¤ä»ØÀè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÀ¤â¤â¤ä¤ª¿¬¡¢ÇØÃæ¤Ê¤ÉÂÎ´´¤ä²¼»è¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤ÎÁíÆ°°÷¤Ç¡¢ÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥ÈÆ°ºî¤Ç¸Ô´ØÀá¤ÈÉ¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¦¤È¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ê¹øÄËÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¿È¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨¤è¤¯°Ü¾è²ð½õ¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Í¤¸¤é¤º¿åÊ¿Êý¸þ¤ËÂÎ½Å°ÜÆ°¤¹¤ë
¤Í¤¸¤é¤º¿åÊ¿Êý¸þ¤ËÂÎ½Å°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤¬¿ÈÂÎ¤òº¸±¦¤äÁ°¸å¤Ë¤Í¤¸¤é¤º¡¢¸ª¤È¹ø¤òÊ¿¹Ô¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÌÜÅªÊý¸þ¤ØÂ¤òÆ°¤«¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ò¸þ¤±¤¿¤¤Êý¸þ¤ËÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç½Å¿´°ÜÆ°¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ø¤ä¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÀè¤ÏÆ°ºîÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë
ÂÀè¤òÆ°ºîÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¤Ï¡¢°Ü¾è¤äÂÎ°ÌÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë¤Ä¤ÞÀè¤òÌÜÅª¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¼«Á³¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÆ°¤¡¢½Å¿´°ÜÆ°¤â°ÂÄê¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÂÀè¤ò¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ØÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ´´¤¬¤Í¤¸¤ì¤º¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êý¸þÅ¾´¹¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¤È¤¤Ë¤â¡¢ÂÀè¤ò¹Ô¤¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤²ð¸îÆ°ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥³¤Î¸¶Íý¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¥Æ¥³¤Î¸¶Íý¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¥Æ¥³¤Î»ÙÅÀ¡¦ÎÏÅÀ¡¦ºîÍÑÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²ð½õ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÆ°ºî¤ä°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É¨¤äÉª¤ò»ÙÅÀ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¼êÁ°¤Ë°ú¤¯¤Ê¤É¤ÎÆ°ºî¤Ç¼«Á³¤ÊÆ°¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤¬¾®ÊÁ¤Ç¤â¡¢¥Æ¥³¤Î¸¶Íý¤Î³èÍÑ¤ÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ°Ü¾è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ð½õÁê¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë
²ð½õÁê¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢²ð½õ¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤ÎÏÓ¤ò¶»¤ÎÁ°¤ÇÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢É¨¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¦¹©É×¤Ç¤¹¡£»ÑÀª¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢Ëà»¤¤äÎÏ¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤È°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤Ç°Ü¾è¤äÂÎ°ÌÊÑ´¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤è¤ê¤â¡¢¼êÂ¤ò¿ÈÂÎ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯²ð½õ¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ü¾è²ð½õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à
°Ü¾è²ð½õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Üー¥É¤ä¥·ー¥È¡¢²ð½õ¥Ù¥ë¥È¡¢²ð¸îÍÑ¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÍÑ¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¤«¤Ä³Ú¤Ê°Ü¾è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥È
¥Ù¥Ã¥É¤ä¼Ö°Ø»Ò¤«¤é¤Î°Ü¾è²ð½õ¤Î¤È¤¤Ë¿ÈÂÎ¤Î²¼¤ËÉß¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Ç¤¹¡£¥·ー¥ÈÁÇºà¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ëà»¤Äñ¹³¤¬¸º¤ê¡¢²ð½õ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ò¿åÊ¿°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¾å¤²¤ëÆ°ºî¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ø¤ä¸ª¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤Î¤È¤¤Ï¥·ー¥È¤Î¸þ¤¤ä°ÌÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¡¢Àµ¤·¤¯È´¤¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥íー¥Ö
²ð½õ¼Ô¤Î¼ê¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ»È¤¦²ð¸îÍÑ¥°¥íー¥Ö¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎ°ÌÊÑ´¹¤ä¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤Î°ÜÆ°²ð½õ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¤È¤¤ËËà»¤Äñ¹³¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÏ¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤äÂ¤Ê¤ÉÉôÊ¬Åª¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢Ä¾ÀÜ¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£°µÈ´¤¤äÇØÈ´¤¡¢°áÎà¤Î¤·¤ïÄ¾¤·¤Ë¤â»È¤¨¤Æ¡¢²ð½õ¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼ÔÁÐÊý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Üー¥É
¥Ù¥Ã¥É¤È¼Ö°Ø»Ò¤ä°Ø»Ò¤È¤Î´Ö¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤·¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ³ê¤é¤»¤Æ°Ü¾è¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê²ð¸îÍÑ¶ñ¤Ç¤¹¡£»ý¤Á¾å¤²¤ëÆ°ºî¤¬ÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢²ð½õ¼Ô¤Î¹øÄËÍ½ËÉ¤ä¿ÈÂÎÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤°ÜÆ°¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ãー¤äÆþÍáÍÑ¥Á¥§¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤°Ü¾è¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
²ð½õ¥Ù¥ë¥È
ÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ø¤ä¶»¤Ë´¬¤¤¤Æ»È¤¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤Ç¡¢°Ü¾è¡¦Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¦Êâ¹Ô²ð½õ¤Î¤È¤¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤Î»ý¤Á¼ê¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÏ¤òÊ¬»¶¤·¤Æ»Ù¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤â¤Ä¤«¤Þ¤ë¾ì½ê¤òÆÀ¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»ÄÂ¸Ç½ÎÏ¤Î³èÍÑ¤ä¼«Î©»Ù±ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÍÑ¥ê¥Õ¥È
ÍøÍÑ¼Ô¤òÄß¤ê¾å¤²¤Æ°ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤°ÜÆ°¤ä°Ü¾è¤ò¹Ô¤¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê¼ïÎà¤Ë¤Ï¡¢Å·°æÁö¹Ô¥ê¥Õ¥È¡ÊÉô²°Á´ÂÎ¤ò¥ìー¥ë¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡¢¾²Áö¹Ô¼°¥ê¥Õ¥È¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¤ÇÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç°ÜÆ°²ÄÇ½¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¸ÇÄê¼°¤ä¿ø¤¨ÃÖ¤¼°¥ê¥Õ¥È¡¢Íá¼¼ÍÑ¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤êÊä½õ¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ð½õ¼Ô¤ÎÎÏ¤ËÍê¤é¤º¡¢ÅÅÆ°¤ä¼êÆ°¤Ç¾º¹ß¡¦°ÜÆ°Áàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ²ð½õ¤ÎÉéÃ´¤È¹øÄË¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÅ¾ÅÝ»ö¸ÎËÉ»ß¤È¼«Î©»Ù±ç¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°Ü¾è²ð½õ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¤Þ¤º°ÂÁ´À¤òÍ¥Àè¤·¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶À°È÷¤äÅ¾ÅÝ¡¦³êÍî»ö¸Î¤Ø¤ÎÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼Ö°Ø»Ò¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ö¥ìー¥¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤ÎÄ´À°¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤º¤êÍî¤ÁÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ËºÂ°Ì¤ò¿¼¤¯¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ÊÎÏ¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤¿¤êÍøÍÑ¼Ô¤Î°áÉþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë²ð½õ¤Ï²ø²æ¤äÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Üー¥É¤ä²ð½õ¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¤ÏÈéÉæ¤ä´ØÀá¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢Í¥¤·¤¯À¼¤«¤±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÞ¤ÊÆ°ºî¤Ï¤»¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð½õ¼Ô¼«¿È¤âÌµÍý¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤é¤º¡¢¹ø¤òÄË¤á¤Ê¤¤¹©É×¤ä¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï2¿Í²ð½õ¤ÎÁªÂò¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤°Ü¾è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
°Ü¾è²ð½õ¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ä¼Ö°Ø»Ò¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ø¤Î°ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤°ÜÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÉéÃ´·Ú¸º¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤Î¸¶Â§¤Ë±è¤¤¡¢¿åÊ¿°ÜÆ°¤äÁ°·¹»ÑÀª¡¢½Å¿´¤Î°ÂÄê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥È¤ä¥Üー¥É¡¢²ð½õ¥Ù¥ë¥È¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ê¤ÉÊØÍø¤ÊÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢²ð½õ¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼ÔÁÐÊý¤Î¿ÈÂÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÅÀ¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ê»ÑÀª¤äµÞ¤ÊÆ°ºî¤òÈò¤±¡¢°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·Í¥¤·¤¤À¼¤«¤±¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
