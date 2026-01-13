²¿¤¬Â¿¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¡ÖÂçÄ²¤¬¤óÍ½ËÉ¡×¤Ë¸ú²ÌÅª¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÝ¼è¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿©ÉÊ¤ÈÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¿©ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤è¤¤¿©¤ÙÊª¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¿©»öÊýË¡¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤È¤Ï
ÂçÄ²¤Ï¾Ã²½´ï´±¤ÎºÇ¸å¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¾®Ä²¤¬½ª¤ï¤ë±¦²¼Ê¢Éô¤«¤éæêÌç¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÄ²¤ÎÆâÂ¦¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ´Ëì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¤¬¤ó¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤ÎÅý·×¤Ç¤ÏÇ¯´Ö155,625¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÇØí´µ¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤¬¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤ÏÀ¸³è½¬´·¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿©»ö¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤ä¿©»öÊýË¡¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÎÅÍÜ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤è¤¤¿©¤ÙÊª¡¦¿©ºà
¤Þ¤º¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤ÇÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Êª¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÉÑÈË¤ËÀÝ¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´Î³¹òÎà
Á´Î³¹òÊª¤È¤Ï¡¢ÀºÇò¡Ê¼ïÈé¤äæõ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹òÊª¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ëÁ´Î³¹òÊª¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸¼ÊÆ¤ä¥ªー¥È¥ßー¥ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Á´Î³¹òÊª¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¿Í¤Ï¡¢ÀÝ¼è¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´Þ¤à¾Ã²½´ï¤Î¤¬¤ó¤ËØí´µ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ºà
¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¿©½¬´·¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÄ²¤¬¤ó¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨ÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢²¼µ¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¤è¤êÊØÄÌ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯¤¬¤óÀ¤Î¤¢¤ëÊª¼Á¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÄ²Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ã²½±Õ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëÃÀ½Á¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÆ¯¤¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊª¼Á¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÆ¯¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ÊÌîºÚ¤ä²Ì¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤¬¤óÍÞÀ©ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¿§ÁÇÀ®Ê¬¡¦¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆýÀ½ÉÊ
Æ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤äÆ°ÊªÀ»éËÃ¤Î²á¾êÀÝ¼è¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤ÇÆýÀ½ÉÊ¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤è¤êÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÍÞÀ©ºîÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÍÑ¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢Æý»À¶Ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÆýÀ½ÉÊ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²á¾êÀÝ¼è¤ÏÈò¤±»éËÃÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤è¤¤¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¿©»öÊýË¡¤ä¼£ÎÅ¸å¤Î¿©À¸³è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°å»Õ¡Ë
ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ï¡¢¿©À¸³è¤Î¤Û¤«µÊ±ì¡¦¿ÈÂÎ³èÆ°¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ä¡¢²ÈÂ²Îò¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¿©»öÆâÍÆ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤ÐÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤äÀÝ¤êÊý¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎØí´µ¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¸å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°å»Õ¡Ë
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î½Ñ¸å¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÆ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ã³ÌÎà¤ä»éËÃ¤ÎÂ¿¤¤Æù¤Ï¾Ã²½´ï¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»éËÃ¤Î¾¯¤Ê¤¤µû¤ä·ÜÆù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤äÂçº¬¤Ê¤É¼ÑÊø¤ì¤ä¤¹¤¤ÌîºÚ¤òÁª¤ó¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ì¤Ð¾Ã²½´ï¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿©ºà¤òÁª¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢ßÖ¤áÊª¤äÍÈ¤²Êª¤ÏÈò¤±¡¢¼Ñ¤¿¤ê¾ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌýÊ¬¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ä´Íý¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎØí´µÎ¨¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤ÏÀ¸³è½¬´·¤¬¿¼¤¯´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÁý²Ã¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©À¸³è¤¬²¤ÊÆ²½¤·Äã¿©ÊªÁ¡°Ý¡¦¹â»éËÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¿©»ö°Ê³°¤Ë¤âÈ¯¾É¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×°ø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê¿©»ö¤Î¹©É×¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¿ÈÂÎ¤Î¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿©»öÀÝ¼è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÅÍÜÀ¸³è¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï4¤ÄÄø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¤ä¸¶°ø¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤²ÈÂ²ÀÂçÄ²Á£¼ð¾É¥ê¥ó¥Á¾É¸õ·²ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¥¯¥íー¥óÉÂ
¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢Øí´µ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÄ²¤¬¤ó¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ¤Ï7¤ÄÄø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¤«¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤ä¸¶°ø¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
ÊØÀø·ì²¼·ì
ÉÏ·ì
²¼Î¡ÊØÈë
Ê¢Éô¤Î¥Ï¥ê
Ä²ÊÄºÉ
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¬È¯À¸¤·¤¿Éô°Ì¤ä¼ðáç¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÄ²¤¬¤ó¤Ç¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
ÂçÄ²¤¬¤ó¡Ê·ëÄ²¤¬¤ó¡¦Ä¾Ä²¤¬¤ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
ÂçÄ²¤¬¤ó¡Ê·ëÄ²¤¬¤ó¡¦Ä¾Ä²¤¬¤ó¡ËÍ½ËÉ¡¦¸¡¿Ç¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
ÂçÄ²¤¬¤ó¡Ê·ëÄ²¤¬¤ó¡¦Ä¾Ä²¤¬¤ó¡Ë£Ñ¡õ£Á¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë