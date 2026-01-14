365Æü¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦AI¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È·¿AI¥Ç¥Ð¥¤¥¹ Razer¤¬Äó°Æ¤¹¤ëAIÀ½ÉÊ¤¿¤Á
¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÂ¿¿ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿Razer¤À¤¬¡¢1·î6¡Á9Æü¤ËÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCES 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢AI¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿À½ÉÊ¤âÂ¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾¯¤·ÌÓ¿§¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡¡AI´ØÏ¢¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¸¦µæ¼Ô¸þ¤±¤ÎAI³«È¯¥Ä¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤ä¶¯ÎÏ¤ÊÀ¸À®AIµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖAI¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈAI¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äAI¥Ç¥¹¥¯¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤Ê¤É¡¢»äÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ë³ÐÇ§¼±¤Î³ÈÄ¥¤äAI¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¬»È¤¨¤ë ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È·¿AI¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¡¡¡ÖProject Motoko¡×¤Ï¡¢Snapdragon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡£AI¤È¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¤Íè¤ò¼¨¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æº£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤Î¹â¤µ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Æó¤Ä¤Î°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¥«¥á¥é¤¬ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤Ê»ëÅÀ¤È°ìÃ×¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊªÂÎ¡¦Ê¸»úÇ§¼±¤ò¼Â¸½¡£³¹¤ÎÉ¸¼±¤ÎËÝÌõ¡¢¥¸¥à¤Ç¤ÎÈ¿Éü²ó¿ô¤ÎÄÉÀ×¡¢½ñÎà¤ÎÂ¨»þÍ×Ìó¤Ê¤É¤Ë¡¢½Ö»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AI¤Ë¤è¤ë»ë³ÐÇ§¼±¤Î³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¥Ò¥È¤Î»ëÌî°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÇ§¼±¡¢»ë³¦Æâ¤Î²ñÏÃ¤Î½¦ÆÀ¡¢´Ä¶²»¤Î´¶ÃÎ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÁàºî¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾õ¶·¤òÂ¨ºÂ¤Ë²ò¼á¤·±þÅú¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£Grok¡¢OpenAI¡¢Gemini¤Ê¤É¼çÍ×AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Î¸ß´¹À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¹Ô¤¨¤ë¡£
3D¥Û¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤¬»äÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¡¡ÖProject AVA¡×¤Ï¡¢5.5¥¤¥ó¥Á¤Î3D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥í¥°¥é¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊAI¥Ç¥¹¥¯¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¡£24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡£Razer¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿AI¤Ë¤è¤ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Á¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡¡ÅëºÜ¤ÎHD¥«¥á¥é¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥ì¥¤¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê¼þÊÕ´Ä¶¤òÇ§¼±¤·¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¡¢»Å»ö¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥ÖÁªÂò¡¢²ñÏÃ¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¡¢Â¿¸À¸ìËÝÌõ¤È¤¤¤Ã¤¿³èÍÑË¡¤¬¤¢¤ê¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÉÂÇ¤Á¤¹¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡3D¥Û¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ÇÃøÌ¾¤Ê¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼FakerÁª¼ê¤ä¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿SAO¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Project AVA¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Razer¤ÎDiscord¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢20¥É¥ë¤Î¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ò»ÙÊ§¤¨¤ÐÍ½Ìó²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üAIÀ½ÉÊ¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
