¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÙæ¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤âÆüËÜ¤Î²¿ÇÜ¤â¡½¡½¡×¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÄ¶»É·ãÅª¤ÊÆü¡¹¡ÖºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿Ê¸²½¡×¤Ï¡©¡Ú¾¾ÅÄÈ»É÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡£±¤Ä£±¤Ä³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¡¢¾¾ÅÄÈ»É÷¤Ï¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é2022Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤·¤Æ£±Ç¯È¾¸å¤Î2023Ç¯²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¸Å¹ë¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£Áá¡¹¤Ë³¤³°Ä©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£´Éô¤ÇÀï¤¦¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤³¤«¤é£³Éô¤Ø¤Î¾º³Ê¡¢£´Éô¤Ø¤Î¹ß³Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é£²Éô¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç°´ê¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Á°È¾Àï¤ÎÁ´17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ï£²»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤Ï£¸¾¡£µÊ¬£´ÇÔ¤Ç£µ°Ì¡£2018-19¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î£±ÉôÉüµ¢¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â«¤Î´Ö¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¡¢¾¾ÅÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¶»Ãæ¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿¡ÊÂè£²²ó¡¿Á´£³²ó¡Ë¡£
¡ÚÂè£±²ó¡Û¡Ö¾º³Ê°Ê³°¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¡×J£²¢ª¥É¥¤¥Ä£´Éô¢ª£³Éô¢ª£²Éô¡Ä10Âå¤«¤é°Û¹ñ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¼ã¤¡È¤¿¤¿¤¾å¤²¡É¡£¸ÅÁã¿å¸Í¤ËÂ³¤±¡ªºÇ¹âÊö¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡³Æ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥°¥ì¥Ù¥ë¤ò¼¨¤¹¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä£±Éô¡Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£±Éô¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦£²°Ì¡¢¤½¤·¤Æ£².¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä£²Éô¡Ë¤Ï¡¢J£±¡ÊÆüËÜ£±Éô¡Ë¤Î£²¤Ä²¼¤Î18°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¾å¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¶á¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Êì¹ñ¤È¡¢¸½ºß¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤ÏJ£±¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇJ£²¤Î¤³¤È¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥¤¥Ä¤Ï½Ä¤ËÂ®¤¤¤Ç¤¹¡£¹¶¼é¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡£Â®¤µ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê³¤³°¤Î¿Í¤è¤ê¾å¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Ç£±ÈÖº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±þ±ç¤ÎÀ¼ÎÌ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£È¯±ìÅû¤äÂç¤¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢£²Éô¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Î2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢£³Éô¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍðÆþ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ÖPKÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏÁª¼ê¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Ùæ¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤âÆüËÜ¤Î²¿ÇÜ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Àï¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅ¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ËÎ®¤ì¤Æ¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¿å¸Í¤«¤é¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë°Ü¤Ã¤Æ£²Ç¯È¾¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¾åÃ£¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¡Ö¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÍÑ¸ì¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¦»þ¤Ë¡¢¸å¤í¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ØHinter man¡Ê¥Ò¥ó¥¿¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡Ù¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£Ì¾Á°¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤â±Ñ¸ì¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢£²Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤À¤¤¤ÖÎý½¬¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ñ¸ì¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¿Í¸ýÌó50Ëü¿Í¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ä¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÈÈæ³ÓÅª¶á¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï»þ¤Ë¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÄ«·óÃë¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£·ë¹½¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î³¹¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÔ²ñ¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÊÌ¤Ë¤½¤ó¤ÊÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÅÔ²ñ¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ä¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ï·ë¹½¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤Ç¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤«¤é£³»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î³¹¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿©»öÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î²£ÅÄÂçÍ´¤È¶¦¤Ë¡¢¸½ÃÏºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£²¿Í¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤ËÌë¤ÏÆüËÜ¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ç¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñÎÁÍý¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¼«ÂÎ¤Ï¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥ÄÎÁÍý¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¡¢¥·¥å¥Ë¥Ã¥Ä¥§¥ë¤È¤¤¤¦Çö¤¤¥«¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤È¤«¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç»É·ã¤ËËþ¤Á¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È°ìÀÆµÙ¶È¡É¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ÏÆüÍËÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅ¹¤¬Á´ÉôÊÄ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¤òÇã¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤äÉáÄÌ¤ÎÉþ²°¤È¤«¤âÁ´ÉôÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎËÜ¾ì¤ÇÙæ¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÙæ¤Þ¤ì¡¢°ÛÊ¸²½¤ËÅ¬±þ¡½¡½¡£³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¥µ¥à¥é¥¤¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
