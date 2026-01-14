º£·î22Æü¹ð¼¨¡ÖÄ¹ºê¸©ÃÎ»öÁªµó¡×Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô5¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡©
NIB¤Ç¤Ï¡¢¸©À¯¤Î¤«¤¸¼è¤êÌò¤òÌÜ»Ø¤¹¸õÊäÍ½Äê¼Ô5¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØNIB news every. ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë À¸·ãÏÀ2026ÃÎ»öÁª¡Ù
ÊüÁ÷¤Ï14Æü(¿å)¸á¸å3»þ50Ê¬～¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¿Í Ê¿ÅÄ ¸¦ »á(58)
¿·¿Í¤ÎÊ¿ÅÄ ¸¦¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Î58ºÐ¡£
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢·úÀß¾Ê¡Ê¸½ºß¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢Éü¶½Ä£Åý³ç´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
2018Ç¯～2023Ç¯¤Þ¤ÇÄ¹ºê¸©¤ÎÉûÃÎ»ö¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸½¿¦ ÂçÀÐ ¸¸ã »á(43)
¸½¿¦¤ÎÂçÀÐ ¸¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ÞÅç»Ô½Ð¿È¤Î43ºÐ¡£
ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡¤ÎÇî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¸å¡¢°å·Ïµ»´±¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¶ÐÌ³¡£
Á°²ó2022Ç¯¤ÎÃÎ»öÁªµó¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿·¿Í µÜÂô Í³É§ »á(58)
¿·¿Í¤ÎµÜÂô Í³É§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô½Ð¿È¤Î58ºÐ¡£
¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¿Í Åû°æ ÎÃ²ð »á(32)
¿·¿Í¤Î Åû°æ ÎÃ²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£
Ä¹ºêÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÌ±¼çÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¸©¾ïÇ¤°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¿Í ÅÄÃæ Î´¼£ »á(82)
¿·¿Í¤ÎÅÄÃæ Î´¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È¤Î82ºÐ¡£
¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¸å¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¹©³ØÉô¤ÇÄêÇ¯Âà´±¤Þ¤Ç½õ¼ê¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£