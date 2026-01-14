2026Ç¯¤Î¡Ö¥É¥ë±ßÁê¾ì¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡©°ÙÂØ¤Î¥×¥í4¿Í¤¬Å°ÄìÍ½ÁÛ¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
2026Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿·Ç¯¹±Îã¤ÎÁê¾ìÍ½ÁÛ²ñ¡£Ëè½µÈÖÁÈ¤Ç°ÙÂØ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡È°ÙÂØ¤Î¥×¥í¡É¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Î¹ÔÊý¡×¤ò¤É¤¦Àê¤¦¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2026Ç¯¤Î¡Ö¥É¥ë±ßÁê¾ì¡×¤ò°ÙÂØ¤Î¥×¥í4¿Í¤¬Å°ÄìÍ½ÁÛ
2025Ç¯¤Î¡Ö±ß¹âÍ½ÁÛ¡×ÇÔ°ø¤Ï¡©
2026Ç¯¤Ï±ß°Â¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¼
Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Ð¥ë¥¿¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù²ÖÀ¸¹À²ð¤µ¤ó¡¢¡Ø»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡Ù¿¢ÌîÂçºî¤µ¤ó¡¢¡Ø»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡ÙÀ¥ÎÉÎé»Ò¤µ¤ó¡¢¡Ø¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù»³ÅÄ½¤Êå¤µ¤ó¡£4¿Í¤Î°ÙÂØ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬2026Ç¯¤ÎÁê¾ì¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤«¤é¡£12·î31Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï156±ß73Á¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ã2025Ç¯Ëö¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¡ä
¢§»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ú160±ß¡Û
¢§¿¢Ìî¤µ¤ó¡Ú159±ß¡Û
¢§À¥ÎÉ¤µ¤ó¡Ú145±ß¡Û
¢§²ÖÀ¸¤µ¤ó¡Ú140±ß¡Û
¡½¡½¥Ë¥¢¥Ô¥ó¾Þ¤Ï¿¢Ìî¤µ¤ó¡£¾¡°ø¤Ï¡©
¡Ø»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡Ù¥Á¡¼¥Õ°ÙÂØ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡¿¢ÌîÂçºî¤µ¤ó¡§
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥Ë¥¢¥Ô¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é4·î¤Î139±ß¤«¤é¤µ¤é¤ËÄÆÍî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°ÕÃÏ¤òÄ¥¤é¤º¤Ë´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤Î1¤Ä¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¤â¤·¾®Àô¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤¦¾¯¤·±ß¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ã¥É¥ë±ßÁê¾ì¡¡2025Ç¯¡ä
¢§1·î1Æü¡§157±ß20Á¬
¢§4·î22Æü¡§139±ß88Á¬¡úºÇ±ß¹â
¢§10·î21Æü¡Ê¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¡Ë¡§151±ß94Á¬
¢§12·î31Æü¡§156±ß73Á¬¡¡
¡Ö160±ß¡×¤Èµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ç¤Ï2ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¡£
¡Ø¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¼çÀÊÆüËÜFX¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡»³ÅÄ½¤Êå¤µ¤ó¡§
¡Ö25Ç¯¤Ï±ß°Â¤À¤Ã¤¿¤¬¼Â¤Ï¥É¥ë°Â¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥É¥ë¤â±ß¤â¼å¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¼Â¼Á¶âÍø¤¬Äã¤¯¤ÆºâÀ¯·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºâÀ¯·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤âËÉ±Ò¤ÇºâÀ¯¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÄÌ²ß¤Î¿®Ç§¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿1Ç¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡½¡½¸µÍè¡È±ß¹âÇÉ¡É¤Î2¿Í¤ÏÂç¤¤¯³°¤·¤¿
¡Ø¥Ð¥ë¥¿¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù²ÖÀ¸¹À²ð¤µ¤ó¡§¡Ú140±ßÍ½ÁÛ¡Û
¡Ö¥ì¥ó¥¸¡Ê²Á³Ê¤¬¾å²¼¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÈÏ°Ï¡Ë¤ÏÂçÂÎÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î±ß°Â¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼êÁ°¤Ç¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»Àµ¾ï²½¤ÎÃÙ¤ì¤òÅêµ¡¶ÚÊÕ¤ê¤¬¸«ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ø»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ù¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡À¥ÎÉÎé»Ò¤µ¤ó¡§¡Ú145±ßÍ½ÁÛ¡Û
¡Ö7·î8·î¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç25Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤¬¥Ë¥¢¥Ô¥ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ï¤ê10·î°Ê¹ß¤Î¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡¢¤³¤ì¤¬ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×
2026Ç¯¡Ö±ß¹âÍ½ÁÛ¡×¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡È±ß¹âÇÉ¡É2¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡£
¡Ø¥Ð¥ë¥¿¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù²ÖÀ¸¹À²ð¤µ¤ó¡§
¥É¥ë±ßÍ½ÁÛ2026¢§Ç¯Ëö¡§145±ß¢§±ß¹â¡§145±ß¢§±ß°Â¡§165±ß
¡Ö145±ß¤¬±ß¹â¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¿¤À°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï25Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡È¥É¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¡¢ÉÔÆ©ÌÀ´¶¡É¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤È¡¢ÉÔ½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ê±ß°Â¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡È¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê±ß¹â¡É¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð25Ç¯¤È¤¢¤Þ¤ê¥ì¥ó¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡Ø»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡ÙÀ¥ÎÉÎé»Ò¤µ¤ó
¥É¥ë±ßÍ½ÁÛ2026¢§Ç¯Ëö¡§145±ß¢§±ß¹â¡§140±ß¢§±ß°Â¡§162±ß
¡Ö25Ç¯¤Î°ìÈÖ¤Î±ß¹âÍ½ÁÛ¤Ï135±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹ñºÝÃá½ø¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï25Ç¯¤è¤ê¤Ï¸ºÂ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¹â¤¤Ãæ¤ÇÆü¶ä¤ÏÍø¾å¤²¡¢FRB¤ÏµÄÄ¹¸òÂå¤Î¤â¤È¤Ç¤ª¤½¤é¤¯Ç¯¸åÈ¾¤ËÍø²¼¤²¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡ÈÊª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Ç¥É¥ë¤Ë¤Ï²¼²¡¤·¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¡É¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½²ÖÀ¸¤µ¤ó¤âÀ¥ÎÉ¤µ¤ó¤â¡È±ß¹âÇÉ¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â130±ß¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¡£¶²¤í¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë
Ç¯Ëö160±ß¤â¡Ö½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡È±ß°ÂÍ½ÁÛ¡É¤â¡£
¡Ø¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù»³ÅÄ½¤Êå¤µ¤ó¡§
¥É¥ë±ßÍ½ÁÛ2026¢§Ç¯Ëö¡§155±ß¢§±ß¹â¡§145±ß¢§±ß°Â¡§165±ß
¡Ö2026Ç¯¤â¥É¥ëÎ¥¤ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¥É¥ë°Â´ðÄ´¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢Æü¶ä¤¬1²ó2²óÍø¾å¤²¤·¤Æ¤â¼Â¼Á¶âÍø¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë±ß¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È±ß°Â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÄêÃå¤¹¤ëÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«
»³ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡ÖÄêÃå¤Ï¤ª¤½¤é¤¯25Ç¯¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢26Ç¯¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¡£¤è¤ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥É¥ë¤ÎÆ°¤¡£¿·µÄÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¤ÆÍø²¼¤²¤ò¤É¤ì¤À¤±¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤ÀÍø²¼¤²¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò´µ¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ÊÍø¾å¤²¤Î¿¥¤ê¹þ¤ß¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¥É¥ë±ß¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç±ß¹â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡×
¡½¡½°ìÈÖ±ß°Â¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ç¡¢Ç¯Ëö160±ß¡£¤³¤³¤Þ¤Ç³Ð¸ç¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È
¡Ø»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡Ù¿¢ÌîÂçºî¤µ¤ó¡§
¥É¥ë±ßÍ½ÁÛ2026¢§Ç¯Ëö¡§160±ß¢§±ß¹â¡§150±ß¢§±ß°Â¡§166.5±ß
¡Ö½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸2¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬3Ç¯È¾¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬3¡ó¡£¤â¤Ï¤ä¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤Ê¤¤¹ñ¤¬¥ê¥Õ¥ìÀ¯ºö¤ò¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñºÄ¤È±ß¤¬Çä¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð160±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ162±ß¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢²ðÆþ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊºÅÂ¥Áê¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£165±ß¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Èº£ÅÙ¤Ï¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï160±ß¤°¤é¤¤¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡×¡Öº¬¤Ã¤³¤Î¼ûµë¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áê¾ì¤òÀê¤¦¡ã2026Ç¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ä¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¡ÙÀ¥ÎÉÎé»Ò¤µ¤ó¡§¡Ú¥È¥é¥ó¥×¡Û
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡È¥È¥é¥ó¥×¼þ¤ê¡É¡£¤Þ¤º¤ÏFRBµÄÄ¹¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥Ï¥ÈÇÉ¤Î¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î°ãË¡À¤ÎÈ½ÃÇ¡£¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤â¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£¤µ¤é¤ËÃæ´ÖÁªµó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Êº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ´ÖÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï³Êº¹¤Î²¼¤ÎÊý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡×
¡½¡½·Êµ¤¤ÎÌÌ¤Ç¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅªÍ×ÁÇ¡É¤ò¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È
¤½¤·¤Æ¡¢¿¢Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹½Â¤Åª¤Ê±ßÇä¤ê¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Ø»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡Ù¿¢ÌîÂçºî¤µ¤ó¡§¡Úº¬¤Ã¤³¤Î¼ûµë¡Û
¡Ö¥É¥ë¹â±ß°Â¤¬¿Ê¤à¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥æ¡¼¥í¤ä¿ÍÌ±¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ï»ñ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´ðÈ×¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÇ°×¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀÖ»ú¤Î·èºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¤Ë¥É¥ë¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤ÈÅÅµ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¤â¿©¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¤â¤¤¤¸¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤½¤Î¡ÈÆü¾ïÀ¸³è¤«¤éÀ÷¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë±ßÇä¤ê¡É¤¬Èó¾ï¤Ë¤·¤Ä¤³¤¤¡×
Â¾¤Ë¤â¡¢NISA¤ÇÆüËÜ³ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³°¹ñ³ô¤òÇã¤¦·Á¤Ç¡¢±ß¤¬Çä¤é¤ì¤ë¡£
¿¢Ìî¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï´ë¶È¤¬ÂÐ³°Ä¾ÀÜÅê»ñ¤òÇ¯´Ö20Ãû±ß¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ø¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤À¤±¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¶âÍø¤ÎÊý¸þÀ¤äÀ¯¼£¤Î°ÂÄêÀ¤Ê¤É¤È´Ø·¸¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç±ß¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ÖÆü¶ä¡×¡Ö¶âÍø¡×
ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤â±ß¹â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÖÀ¸¤µ¤ó¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢Æü¶ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ø¥Ð¥ë¥¿¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù²ÖÀ¸¹À²ð¤µ¤ó¡§¡ÚÆü¶ä¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡Û
¡Ö»Ô¾ì¤ÏÆü¶ä¤Î»×ÏÇ¡¢¼Â¼Á¶âÍø¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò·ë¶É¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤ËÆü¶ä¤Ç¤â´±Å¡¤Ç¤â¡¢º£¤Î±ß°Â¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÏÆü¶ä¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¶âÍø¤È°ÙÂØ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ù¥¯¥È¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÍß¤¬»Ô¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¡×
2025Ç¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¡Ö±ß¶âÎ¾ÍÑ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¶âÍø¡×¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡Ø¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù»³ÅÄ½¤Êå¤µ¤ó¡§¡Ú±ß¡¦¶â¡¦¶âÍø¡Û
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼Â¼Á¶âÍø¤ÎÄã¤µ¤¬¡¢±ß¤Î¿®Ç§¤ÎÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶âÍø¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¥³¥¹¥È¤äÆü¶ä¤ÎºâÌ³¼«ÂÎ¤â°²½¤·¤Æ¤¤¤¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¶âÍø¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«±ß¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬º£¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡½¡½°ÙÂØ¤Î°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶âÍø¤Î°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«
»³ÅÄ¤µ¤ó¡§
¡Ö¶âÍø¤Î°ÂÄê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÄó¾§¤·¤ÆÁíºÛÁª¤ò¾¡¤Á»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êºâÀ¯À¯ºö¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡£ºâÀ¯¤ò°ú¤Äù¤á¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Æü¶ä¤È¤·¤Æ¤Ï¶âÍø¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÃæ´ÖÁªµóÁ°¤ËÍø²¼¤²°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡×
¡Ö±ß°ÂÄêÃå¤Î°½Û´Ä¡×Ã¦µÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡È±ß°Â¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²¾¤Ë1¥É¥ë150±ß¡¢160±ß¤È¤¤¤¦À¤³¦¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡½¡½±ß°Â¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò½Ð¤»¡×¤ÈºâÀ¯¤¬´Ë¤à¢Í¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¿±ß°Â¤È¡¢¿·¶½¹ñ·¿¤Î°½Û´Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë
¡ã±ß°ÂÄêÃå¤Î°½Û´Ä¡ä
¡Ú±ß°ÂÄ¹´ü²½¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¢¬¡¦ÉÏº¤²½¡Û¢Í¡ÚÀÑ¶ËºâÀ¯¡Û¢Í¡ÚºâÀ¯°²½ÉÔ°Â¡Û¢Í¡ÚÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¡Ê¹ñºÄÇä¤ê¡Ë¡Û¢Í¡Ú±ß°ÂÄ¹´ü²½¡Û¡Ä
¡Ø¥Ð¥ë¥¿¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ù²ÖÀ¸¹À²ð¤µ¤ó¡§
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤â´Þ¤á¤¿¹ñÆâÅê»ñ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â±ß°Â¤ò»Ù»ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÄÌ²ß°ÂÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ï¤êÄÌ²ß°ÂÀ¯ºö¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É¬Í×¡£150±ßÁ°¸å¤Î¥É¥ë±ß¤Î¿å½à¤Ï·è¤·¤Æ±ß¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æü¶ä¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤¢¤ë¡×
¡½¡½º£¤Î±ßÁê¾ì¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´ñºö¡¢Èëºö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«
¡Ø»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡Ù¿¢ÌîÂçºî¤µ¤ó¡§
¡Ö´ñºö¤Ï¤Ê¤¤¤¬º£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸ÃÍ¤¬2¡ó¤Ê¤éÃ»´ü¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤â2¡ó¤°¤é¤¤¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼Â¼Á¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»ß¤á¤Þ¤¹¤è¤°¤é¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤¹¤È¤«¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤òÅ±ÇÑ¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºâÀ¯¤Ï½Ð¤¹¤±¤Éºâ¸»¤â¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÆüËÜ¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×
ÆüËÜ±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÄÌ²ß¤Î¿®Ç§¡×¤ò¡¢¤É¤¦³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬2026Ç¯¤Î°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
