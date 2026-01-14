¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¡²æ¤¬Æ»13¡Û4ÅÙÌÜ¤Î¹üÀÞ¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤Î¸¶ºî¼Ô
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡¢¿Æ¤È¶â¡£¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡¢±¿¤ÈºÒÆñ¡£
¡¡¥ª¥ì¤¬º£¤â¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¹üÀÞ¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¥ª¥ì¤ò¡¢ËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊÄ¹Ìî¥Ï¥ë¤µ¤ó¡Ë¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¡¢°ú¤Î±¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤á¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¡£¤ä¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£º¸·ý¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¿©»ö¡£±¦·ý¤äÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¡£3ÅÙ¤Î¹üÀÞ¤Ï¡¢ºÒÆñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö±¿¡×¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¡¢Äü¤á¤â¤Ä¤¯¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Æ¨¤²Æ»¤ò¤Ê¤¯¤¹¤ä¤êÊý¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¹üÀÞ¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éüµ¢Àï¤Î1½µ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸å¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦¥·¥ã¥¤¥¢¥ó»³ËÜ¡Ê¹ñºÝ¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¹üÀÞ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥¤¥¢¥ó»³ËÜ¤Ï¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼ÂÐºö¤Îº¸¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¥ª¥ì¤ËÀ¸°Õµ¤¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»î¹ç¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤Èº¸¤ò¥Ð¥Á¡¼¥ó¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤¢¡¼¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£4ÅÙÌÜ¤âµµÎö¹üÀÞ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢4ÅÙÌÜ¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Û¤É¿¼¹ï¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3²ó¤¢¤ë¤³¤È¤Ï4²ó¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È¡¢¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¼è¤ë¡£¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¡¢µíÆý¤â°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¡¢¥ª¥ì¤Î·»µ®Ê¬¤Î´ç²°Å¯¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ý¤¬¡¢·ý¤Ë¤¤¤¤¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅÄ²ñÄ¹¤«¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¶¶ÅÏ¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¸Å»³¤µ¤ó¡Êºûºê¡¢¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼¡á¸½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥È¡áµé²¦¼Ô¡Ë¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Å»³¤µ¤ó¤Ï¡¢10Ç¯¤â·ý¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼ê¤ò¿Ý¤ËÄÒ¤±¤Æ¼£¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
¡¡¿Ý¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤ä¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿KK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¤Î´äÀ¥½ç»°¼ÒÄ¹¤«¤é¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÉÓ1900±ß¤Î¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ó¥Í¥¬¡¼½ã¿è¸¼ÊÆ¿Ý¡×¤ò¼è¤ê´ó¤»¡¢ËèÄ«¡¢¥í¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¸å¤Î30Ê¬¡¢º¸·ý¤ò¿»¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÉÓ¤Ï3Æü¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌ¾¤Î¡Ö¹ä¡×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤«¤é¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹üÀÞ¸å¤Ë¡Ö¹ä¤Î10²è¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â·«¤êÊÖ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ë¡×¤òÉÕ¤±¤Æ15²è¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡£±¿Àª¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢Éüµ¢ÀïÁ°¤Ë¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏËÜÌ¾¤â¡Ö¹ä»Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£²Æì¿å»º¹â¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¡£Äë·ý¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢84Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¡¢85Ç¯7·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£86Ç¯7·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò¾×·âÅª¤Ê½é²óKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï24Àï21¾¡19KO2ÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¸½ºß¤ÏÄë·ý¥¸¥àÂåÉ½¡£