1·î14Æü¤Ï¡Ö¥¿¥í¡¦¥¸¥í¡×¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£1959Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¡¢Æî¶Ë¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿15Æ¬¤Î¥«¥é¥Õ¥È¸¤¤Î¤¦¤Á¡¢2Æ¬¤ÎÀ¸Â¸¤¬´ñÀ×Åª¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡ÖÆî¶ËÊª¸ì¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÅ·µ¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤ËÅ·µ¤¤Ëµß¤ï¤ì¤¿ÁÔÀä¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¡¡Çë¸¶¶¬»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶Ë¸Â¤Îµ¤¾Ý¤¬ËÂ¤¤¤À´ñÀ×¡¡¥¿¥í¡¦¥¸¥í¤ÈÆî¶Ë¤Î¶õ¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¿¹Ï¯¤Î¤ªÅ·µ¤¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Û
Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ°¤¯¡Ö2¤Ä¤Î±Æ¡×
Âè3¼¡Æî¶Ë´ÑÂ¬Ââ°÷¡§¡¡
¡ÖÈ¯¸«»þ¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤«¥¯¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸¤·¸¤¬³ÎÇ§¤Ë¹Ô¤¯¤È¤½¤ì¤¬¥¿¥í¤È¥¸¥í¤Ç¤·¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
1959Ç¯1·î14Æü¡£1Ç¯Á°¡¢Ìµ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤ÇÀäË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥é¥Õ¥È¸¤¤¬´ñÀ×¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤òÂª¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
²ç¤ò¤à¤¯¡Ö²Æ¡×¤Èº¿¤Ë·Ò¤¬¤ì¤¿ÊÌ¤ì
1958Ç¯2·î¡£Âè1¼¡´ÑÂ¬Ââ¤È¸òÂå¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Âè2¼¡´ÑÂ¬Ââ¤Ï¡ÖÆî¶Ë¤Î²Æ¡×¤ÎÌÔ°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡¿¹ Ï¯»á¡§
¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¡î¤¯¤é¤¤¡£Èæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤ÊÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äãµ¤°µ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ì¤Ð°ì½Ö¤Ç¡Ö¶Ë´¨¤ÎÅß¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµÞ·ã¤ÊÅ·¸õ°²½¤È¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤àÊ¬¸ü¤¤É¹¤ÇÂè2¼¡´ÑÂ¬Ââ¤Ï¾åÎ¦¤òÃÇÇ°¡£
15Æ¬¤Î¸¤¤¿¤Á¤Ï¡¢¶Ë´¨¤Î¹ÓÌî¤Ø¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ë³¦¥¼¥í¡¡¡Ö¥Ö¥ê¥¶¡¼¥È¡ÊÌÔ¿áÀã¡Ë¡×¤Î¶²ÉÝ
Æî¶Ë¤Îµ¤¾Ý¤Ï¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤µ¤¨ÍÆ°×¤ËÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤Î±Â¤ä¤ê¤Î¤¿¤á³°¤Ë½Ð¤¿Ââ°÷¤¬ÌÔ¿áÀã¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ëÈá·à¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¤Ð¤·¤¿ÏÓ¤Î»ØÀè¤µ¤¨¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡£¤½¤ÎÂâ°÷¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥¿¥í¤È¥¸¥í¤Ï¤½¤ó¤Ê»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÃÏ¹ö¤òÌó1Ç¯¤âÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÆ²ñ¤òÁË¤à¡ÖÉ¹¤ÎÊÉ¡×
ºÆ²ñ¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìó1Ç¯¸å¤Î1959Ç¯1·î14Æü¤â¡¢Æî¶Ë¤Î¶õ¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âè3¼¡´ÑÂ¬Ââ¤ò¾è¤»¤¿´ÑÂ¬Á¥¡Ö½¡Ã«¡×¤ÏÊ¬¸ü¤¤É¹¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¯É÷¤ÇÉºÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ÎºÕÉ¹´Ï¤Ë¤è¤ëÇúÇË¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¹Ò³¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡¿¹ Ï¯»á¡§
¤³¤Î»þ¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢1Ç¯Á°¤è¤ê¤Ï±ó¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þÊÕ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Åö»þ¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤ÎÆü¤ÏÉ¹¤òÍÏ¤«¤·¤ÆÆ°¤«¤¹Æî¶Ë¤Î¡Ö¿ÀÉ÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¾É÷¤¬ÅìÉ÷¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢Å¥¾õ¤ÎÉ¹¤ò¹Å¤¯¤·¤á¤Ä¤±¤ëÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¡¡¶Ë¸Â¤Îµ¤¾Ý¤¬µö¤·¤¿°ì½Ö¤ÎÊ¿²º
14Æü¤Î¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¡¢Å·¸õ¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡Ö½¡Ã«¡×¤òÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ø¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂâ°÷¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ËÂÑ¤¨È´¤¤¤¿·úÊª¤È¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿2Æ¬¤Î¥«¥é¥Õ¥È¸¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¶¥é¥·¤ä¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ê¤É¤òÊá¿©¤·¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯Íò¤ò¤·¤Î¤¤¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥¿¥í¤È¥¸¥í¡£ÀäË¾Åª¤Êµ¤¾Ý¤¬¤Õ¤È´Ë¤ó¤À½Ö´Ö¤ËË¬¤ì¤¿ºÆ²ñ¤Ï¡¢²á¹ó¤Ê¶ËÃÏ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Ââ°÷¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À´ñÀ×¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£