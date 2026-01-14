¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù½éÂåP¤Î¸½¥Æ¥ìÄ«²ñÄ¹¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡¡¶¦¤Ë¾¼ÏÂ19Ç¯À¸¤Þ¤ì¡ÖÇ»Ì©¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ÎÆü¡¹¤ò¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï13Æü¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆüÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿Á°¿ÈÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î½éÂå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½Æ±¶É²ñÄ¹¤ÎÁá²ÏÍÎ»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Úµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Û20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ê²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Àµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡õ¾®µÜ±Ù»Ò
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸á¸å10»þ¤ËÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡¢²»³Ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±ÈÖÁÈºÇ½ª²ó¤Ç¸«¤»¤¿¥Ó¡¼¥ë°ìµ¤°û¤ß¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÊÔÀ®¤ÇÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÁá²Ï²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Áá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢2004Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î18Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·Éê¤ÎºÍ¤È¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸«¼±¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÎÊóÆ»¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦¤Ë¾¼ÏÂ19Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½éÂå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Ç»Ì©¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
4795²ó¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨14.4¡ó¤Ï¡¢Âç½°¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¤´¸ùÀÓ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¡¢¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
