¡¡º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏµÈ°æÍºÂÀ¡ÊÄÌ¾Î¥æ¥ó¡¿È¿Ä®¡Ë¡¢Æ£´¬È¥¡ÊÄÌ¾Î¥Á¥§¥ó¡¿Âç¿¹¡Ë¡¢µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥Ý¡¼¡¿ÄÅÅÄ¡Ë¤Î£³¿Í¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Ç²è¸¦µæÉô¤ÇÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤À¤¬¡¢51ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÂ»Ò¤Ë¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ËºÆ²ñ¤·¤¿£³¿Í¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±Ç²è¸¦µæÉô¸ÜÌä¶µ»Õ¤ÎÆæ¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö1988ÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡×¤À¡£
¡¡Â¿ß·Êª»º¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦µÈ°æÍºÂÀ¡ÊÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ë¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â£ÏÅ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÆÍÁ³ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤¬»Å»ö¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤º¡¢¼«ÂðÂÔµ¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÍºÂÀ¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÆ£´¬È¥¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤ÈÊÐ¶þ¤µ¤Ç½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¥¥ó¥Ý¡¼¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ø·úÀß¸½¾ì¤«¤é¿Í¹ü¡£Ã°ÊÕ»Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¤ê¼ç¡¦µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Ï¡¢ÍýÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤éÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1988Ç¯¤ÎÃ°ÊÕ»Ô¡£ÌîµåÉô¤òÂàÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤Î¡Ö¥æ¥ó¡×¤³¤ÈÍºÂÀ¡ÊÂç³Ñ±ÑÉ×¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¸¦µæÉô¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ö¥Á¥§¥ó¡×¤³¤ÈÈ¥¡ÊÀÄÌÚÁÕ¡Ë¤È¡Ö¥¥ó¥Ý¡¼¡×¤³¤Èµª²ð¡ÊÆâÅÄßê²»¡Ë¤«¤éÆþÉô¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¥æ¥ó¤Ï£²¿Í¤ò¸«²¼¤·¡¢¥Á¥§¥ó¤È¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ØÎ×»þ¶µ»Õ¤ÎµÜ²¼Ì¤»¶¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ê£²¿Í¤òÃçºÛ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¸«¤Û¤ì¤ë¥Á¥§¥ó¤È¥¥ó¥Ý¡¼¡Ä¡£
¡¡ÍºÂÀ¤Î¸µ¤Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤«¤éµ¯ÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£È¥¤â¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤Î»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Î£²¿Í¤Ïµª²ð¤ÎÍýÍÆ¼¼¤òË¬¤ì¤ë¡£ºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¶õµ¤¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë£³¿Í¤À¤¬ÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¯¤Êµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£µª²ð¤¬¼«Âð¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦»æ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¼Ì¿¿¤¬¡£37Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿£³¿Í¤Ï¥Þ¥Á¥ë¥À¼ºí©»ö·ï¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
