ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï13Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»°ÃÊÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å72¥¥í¤Î·ÚÎÌÎÏ»Î¤¬¼«¿È¤ÎÂÎ½Å¤Î3ÇÜ¼å¤¢¤ëµð´ÁÎÏ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£Ãæ·Ñ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤éÁêËÐ¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÈ¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«»ö¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Åì»°ÃÊÌÜ8ËçÌÜ¤Î»³Æ£¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¤Ï¡¢208¥¥í¤ÎµðÂÎ¤ò¸Ø¤ëÀ¾»°ÃÊÌÜ8ËçÌÜ¤Î°Â·ÝÇµ»³¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤ÈÎ©¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢°ìÅÙ¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤Ç¸«»ö¤Ë¤«¤ï¤·¡¢ÂÎÀª¤òµÕÅ¾¡£°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¤¤Æ°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µËë²¼¤Ç¡¢¼«Ê¬¤è¤ê136¥¥í¤â½Å¤¤Áê¼ê¤òÅÝ¤·¤¿»³Æ£¤Î¸«»ö¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¾ìÆâ¤âÂç´¿À¼¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢ABEMA¤ÎÁêËÐÃæ·Ñ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤éÁêËÐ¤ÏÌÌÇò¤¤¡×
¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÎ½Åº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤è¤¯Âç¤òÀ©¤¹¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»ö¡×
¡Ö»³Æ£¤µ¤ó¡ª¡ª¥Ê¥¤¥¹´ó¤êÀÚ¤ê¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤°Â·ÝÇµ»³¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿¡ª»³Æ£Ï¢¾¡¡ª¡ª¡×
¡Ö»³Æ£¡¢°Â·ÝÇµ»³ÅÚÉ¶³°¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
¡ÖÂÎ¤ÎÉý¤Ï°Â·ÝÇµ»³¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡Ö¾®¤µ¤Ê»³Æ£¤¬Âç¤¤Ê°Â·ÝÇµ»³¤òÇË¤Ã¤¿¡×
¡¡»³Æ£¤Ï½éÆü¤ËÂ³¤ÇòÀ±¤ÇÏ¢¾¡È¯¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë