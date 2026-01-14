¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÚEV¥Ð¥È¥ë¸µÇ¯!!¡¡Æü»º¥µ¥¯¥é¤ËÄ©¤à¥Û¥ó¥À¡¢¥¹¥º¥¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñBYD¡ª¡¡ÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤À¡©
¥Û¥ó¥À N¡¾ONE e:¡¿Æü¾ï»È¤¤¤Î²÷Å¬¤µ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£Äã½Å¿´¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Ï¥¥Ó¥¥Ó¡£²Á³Ê¤Ï269Ëü9400¡Á319Ëü8800±ß
º£Ç¯¤Ï·ÚEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë»Ô¾ì¤ËÃíÌÜ¡ª?¡¡Æü»º¥µ¥¯¥é¤¬ÆÈÁö¤¹¤ëÃæ¡¢¥Û¥ó¥À¤È¥¹¥º¥¤¬È¿·â¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤Îµð¿Í¡¦BYD¤¬²¥¤ê¹þ¤ß¡£ÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢EVÉáµÚ¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡Å°Äì¼èºà¤·¤¿!!
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú"·ÚEV¤ÎËÜÌ¿"¤Ë¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÆüËÜ»Ô¾ì¡Û
ºòÇ¯9·î¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿·ÚEV¡¦N¡ÝONE e¡§¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎN¡ÝONE¤òEV²½¤·¤¿°ÕÍßºî¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¥å¡¼¥È¤À¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¹ÅÇÉ¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç295Ò¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤éÌó30Ê¬¤Ç80¡ó¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¾åÈ¾´ü¤Î¹ñÆâEV¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿Æü»º¥µ¥¯¥é¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥180Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð"·ÚEV¤ÎËÜÌ¿"¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âEV¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸½¼Â¤³¤½¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ÎEV»Ô¾ì¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¥À´Ø·¸¼Ô¤Ï½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Ë¤³¤¦Ï³¤é¤¹¡£
¡Ö»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤¬Æß¤¤¡×
¥Û¥ó¥À¤ÎÈÎÇä¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎN¡ÝONE e¡§¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¡£ÈÎÇä¤Î¼´¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎN¡ÝBOX¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡×
¿ô»ú¤Ï¡¢¤½¤Î²¹ÅÙº¹¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤¹¡£Á´·Ú¼«¶¨¡ÊÁ´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎN¡ÝONE e¡§¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1058Âæ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë10Ç¯´Ö¡¢·Ú¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ëN¡ÝBOX¤ÎÆ±·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1Ëü6198Âæ¤È¡¢¤½¤Î15ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë¡Ê¤±¤ó¤¸¡Ë»á¤ÏN¡ÝONE e¡§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆü»º¥µ¥¯¥é¤ÏEVÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤â¹ª¤ß¡£°ìÊý¡¢N¡ÝONE e¡§¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÎEV¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Û¥ó¥Àe¤ÏEVÀìÍÑ¼Ö¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁõÈ÷¤âÈó¾ï¤Ë¸ÄÀÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È"¥¯¥ë¥Þ¤¬¤ªµÒ¤òÁª¤Ö"Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£N¡ÝONE e¡§¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇËü¿Í¸þ¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤Î°ã¤¤¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤â¡×
²Ã¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¾åÈ¾´ü¤Î¹ñÆâEVÈÎÇäÂæ¿ô¡Ê·Ú´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæÌó7¡ó¸º¤Î2Ëü7321Âæ¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤À¡£Êä½õ¶â¤Ï½áÂô¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·¼ÖÈÎÇäÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ëEVÈæÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«1.4¡ó¡£¡ÖEV¹ØÆþ¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î½¼ÅÅ¸ý¿ô¤ÏÌó6Ëü8000¸ý¡£EVÉáµÚ¤òËÜµ¤¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¿´¤â¤È¤Ê¤¤¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ÚEV¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Çã¤¦·èÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÚÃæ¹ñBYD¤¬Æ§¤ß¹þ¤à"·Ú¤ÎÀ»°è"¡Û
¤½¤ó¤ÊÄäÂÚ¥à¡¼¥É¤ò°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯10?11·î¤ÎJMS¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ë2025¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥º¥¤ÈÃæ¹ñBYD¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿·ÚEV¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¥¹¥º¥ ¥Ó¥¸¥ç¥óe-¥¹¥«¥¤¡¿2026Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÎÌ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥º¥¤Î»îºî¥â¥Ç¥ë¡£Á´Ä¹3395Ð¡ßÁ´Éý1475Ð¡ßÁ´¹â1625Ð¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï270ÒÄ¶
¥¹¥º¥¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢26Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÎÌ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥óe¡Ý¥¹¥«¥¤¡£ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê·ÚEV¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËºÇ¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎBYD¤Î·ÚEV¡¦¥é¥Ã¥³¡£Ç®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿ÍýÍ³¤ÏÃ±½ãÌÀ²÷¡£ÆüËÜ¤Î"¥É¥ëÈ¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼"¤Ç¤¢¤ë·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ë¡¢EV¤òÀÚ¤ê»¥¤Ë²¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼BYD¤ÏÆüËÜÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡Åú¤¨¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î"À»°è"¤Ë¤¢¤ë¡£·Ú¤ÏÆüËÜ¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¡¢¤½¤ÎµðÂç»Ô¾ì¤Î²¦ºÂ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤¬Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ÉÕ¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡£N¡ÝBOX¡¢¥¹¥º¥¡¦¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥¿¥ó¥È¤¬ÇÆ¸¢¤òÁè¤¦¡£¤½¤Î²ç¾ë¤Ë¡¢BYD¤¬Ä©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÅíÅÄ»á¤Ï¡¢¥é¥Ã¥³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ê¤É¤ò¤³¤¦ÆÉ¤à¡£
¡ÖBYD¤¬ºòÇ¯12·î¤ËÅêÆþ¤·¤¿PHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤Î¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó6¤â¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥³¤âÆü»º¥µ¥¯¥é¤ò°Õ¼±¤·¤¿²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð°ìÄê¿ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬BYD¤ËÎ®¤ì¤ë¤Ï¤º¡×
BYD ¥é¥Ã¥³¡¿BYD¤¬º£²Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó»Ô¾ì¤ËÅêÆþÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¼Ö¡£Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òºÎÍÑ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó180Ò
¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢BYD¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤âÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ã¥³¤Î²Á³Ê¡¢¾¦ÉÊÀ¡¢ÏÃÂêÀ¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¡×
°ìÊý¡¢·Ú¤ÎÏ·ÊÞ¥¹¥º¥¤¬Êü¤Ä·ÚEV¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤«¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥óe¡Ý¥¹¥«¥¤¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ù¤òÎÌ»º¥â¥Ç¥ë¤Ç¤É¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤µ¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÀÇ½¤äÁõÈ÷¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤É¤¦¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤«¡£·Ú¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹çÍýÀ¤È¼ÂÍÑ¼çµÁ¤ò¡¢EV¤È¤¤¤¦¿·ÎÎ°è¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¾º²Ú¤Ç¤¤ë¤«¡×
¥¹¥º¥¤ÎÈÎÇä¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£
¡Ö·Ú¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é"200Ëü±ß¤ÎÊÉ"¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤ÇÉáµÚ¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢100Ëü±ßÂæÁ°È¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
ºÇ¸å¤ËÅíÅÄ»á¤Ï¡¢EVÉáµÚ¤Î¾ò·ï¤ò¤³¤¦À°Íý¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¡£²Á³Ê¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢·ÚEV¤Î¹çÍýÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£ÅÅÃÓÍÆÎÌ¤Ï20?30¡¡kWh¤Ç°ìÈÌÅª¤ÊEV¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ°èÆâ°ÜÆ°¤¬Ãæ¿´¤Ê¤é¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÉÔËþ¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Êª²Á¹â¤¬Â³¤¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¡¢·ÚEVÉáµÚ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²Á³Ê¤À¡£
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î·Ú¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï¤ª¤ª¤è¤½2ÇÜ¡£¸½¾õ¤ÏÊä½õ¶â¤Çº¹¤òËä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤º¤ì½Ì¾®¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Êä½õ¶â¤¬¸º¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢·ÚEV¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤¬ÉáµÚ¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë»³¾ì¤Ç¤¹¡×
·ÚEV¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â"Ãæ¹ñ¤Î¹õÁ¥"¤ËÇÆ¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
