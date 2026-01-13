ÀäÌÇ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¡£80Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¿
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¤¬¡¢80Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¥«¥á¥é¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤ÈIFLS¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏNorthern quoll¡Ê¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥¯¥ª¡¼¥ë¡Ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÂÞÎà¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¥ã¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê³°¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç²èÁü¤ò¸«¤¿¤é¡Ä¤¢¤ì¡© ¤³¤ì¤Ï¥ê¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡¡
¥¥ã¥Ã¥È¤À¤±¤É¥Í¥³¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥¯¥ª¡¼¥ë¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Í¥³¥µ¥¤¥º¤ÎÍÂÞÎà¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¥Í¥³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÌÉô ¥Î¡¼¥¶¥ó¥«¡¼¥ó¥¸¥å¹ñ¤Ë¤¢¤ëPiccaninny Plains Wildlife Sanctuary¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¯¥ª¡¼¥ë¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸î¶è¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯»á¤Î´ª¤¬Æ¯¤¤¤¿¤«¤é¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¾å¶õ¤«¤éÄ´ººÃæ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤¿´ä¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥«¥á¥é¥È¥é¥Ã¥×¤ò1ÂæÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ôÆü¸å¤½¤Î¥«¥á¥é¤Ë¡¢Ìë¹ÔÀ¤Î¥¯¥ª¡¼¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥¯¥ª¡¼¥ë¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤«
¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥¯¥ª¡¼¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÌÉô¤«¤éÅìÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1930Ç¯Âå¡¢³²ÃîÂÐºö¤È¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤¬¾õ¶·¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¿À·ÐÆÇ¤ò»ý¤Á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎºßÍèÆ°Êª¤Ï¤³¤ÎÆÇ¤ËÂÑÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æù¿©À¤Î¥¯¥ª¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤òÊá¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤¬µÞ¸º¡£¤µ¤é¤ËÀ¸Â©ÃÏ¤Î¸º¾¯¡¢ÌîÀ¸²½¤·¤¿¥Í¥³¤Ê¤É¤Î³°ÍèÊá¿©¼Ô¡¢¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊÝ¸î¶è¤Ç¤â2008Ç¯°Ê¹ß¡¢²¿ÅÙ¤âÄ´ºº¤È¥«¥á¥éÀßÃÖ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥ª¡¼¥ë¤Ï°ìÅÙ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÆÈ¯¸«¡×¤ÏÊÝÁ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó
¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÌîÀ¸À¸ÊªÊÝ¸î¶¨²ñ¡ÊAWC¡Ë¤ÎÀ¸ÂÖ³Ø¼Ô¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥¹¥È¡¼¥¯¥¹Çî»Î¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÄÀÌÛ¤òÇË¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡È¼¡¤Î¹ÔÆ°¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î´ä¾ì¼þÊÕ¤Ï²ÐºÒ´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¡¢Ä¹´ü´Ö¾Æ¼º¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌîÀ¸¥Í¥³¤Îº¯À×¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¥¯¥ª¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈºÇ¸å¤ÎÈòÆñ½ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸åÄ´ººÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë²¿Æ¬¤Î¥¯¥ª¡¼¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥·¥¬¥¨¥ë¤È¤¤¤¦¶¼°Ò¤Ë¤É¤¦Å¬±þ¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀäË¾¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥¯¥ª¡¼¥ë¤¬´õË¾¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½Â³¤±¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æ¬¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀäÌÇ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤«¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤Ë¼¨¤¹¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë´õË¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
